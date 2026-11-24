Es gibt am Dienstag keine Schlagzeile zu Jenoptik. Der Abschlag folgt dem Muster vieler Technologiewerte: Nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang und der Rally vom Montag geben Chip- und KI-Werte nach. Die Jenoptik Aktie hatte davon stark profitiert und ist nun einer der Werte, bei denen Anleger Gewinne mitnehmen.