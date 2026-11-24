Erst 12 Prozent runter, dann 13 Prozent rauf, jetzt fast 10 Prozent runter: Die Jenoptik Aktie erlebt drei Handelstage wie auf der Achterbahn. Am Dienstagabend steht sie bei 32,56 Euro, ein Minus von 9,71 Prozent. Am Mittag waren es noch 3,72 Prozent. Der Technologiekonzern aus Jena ist damit viertgrößter MDAX Verlierer.
Jenoptik Aktie: Der Montagssprung ist fast ausradiert – minus 9,7 Prozent machen den Photonik-Konzern zum MDAX Verlierer
Die Jenoptik Aktie verliert am Dienstag 9,71 Prozent auf 32,56 Euro und ist viertgrößter MDAX Verlierer. Eine eigene Nachricht fehlt. Der Rückschlag bei Nvidia und das UBS-Verkaufsurteil für AIXTRON ziehen den gesamten Chipsektor nach unten.
Der Auslöser
Warum die Jenoptik Aktie als MDAX Verlierer einbricht
Von Jenoptik selbst kam am Dienstag keine Meldung. Der Druck stammt aus zwei fremden Quellen. Am Morgen stufte die UBS den Chipausrüster AIXTRON auf Sell ab und stellte damit die Wachstumserwartungen der ganzen Branche in Frage. Am Nachmittag fiel Nvidia im US-Handel zeitweise um 7,42 Prozent. Danach beschleunigten sich die Verluste bei allen deutschen Zulieferern.
Die Vorgeschichte erklärt die Wucht. Am Freitag war die Jenoptik Aktie ohne eigene Nachricht um 11,76 Prozent auf 31,82 Euro gefallen. Am Montag sprang sie um 13,3 Prozent nach oben, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine Erleichterungsrally auslöste. Vom Sprung ist am Dienstagabend kaum etwas übrig: Der Kurs liegt nur noch rund 2 Prozent über dem Freitagsschluss (eigene Rechnung).
Der Hintergrund
Das operative Geschäft erzählt eine ruhigere Geschichte
Mit den Zahlen des Unternehmens hat die Kursbewegung wenig zu tun. Nach einem Bericht von Börse Express erreichte der Auftragseingang zuletzt 1,1 Milliarden Euro, der Umsatz stieg auf 803,8 Millionen Euro. Der Vorstand erwartet ein Umsatzplus von fünf bis neun Prozent. Jenoptik verdient sein Geld zudem nicht nur mit der Halbleiterindustrie, sondern auch mit Messtechnik und Verkehrssicherheit.
An der Börse zählt derzeit aber das Etikett. Die Jenoptik Aktie wird als mittelbarer Profiteur des KI-Booms gehandelt und fällt, wenn Anleger an diesem Boom zweifeln. Vom 52-Wochen-Hoch bei 48,32 Euro aus dem Juni ist sie rund 33 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Jenoptik Aktie wird zurzeit weniger nach ihren Zahlen als nach ihrem Sektor gehandelt. Das macht den Kurs unberechenbar. Für eine Beruhigung braucht es stabile Vorgaben von Nvidia und den großen Chipherstellern. Die eigenen Auftragsbücher allein reichen dafür an Tagen wie diesem nicht.
FAQ
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Warum fällt die Jenoptik Aktie heute?
Es gibt keine eigene Nachricht. Der Kursrutsch bei Nvidia und die UBS-Abstufung von AIXTRON belasten alle Chipzulieferer.
Ist die Jenoptik Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 9,71 Prozent liegt sie am Abend auf Platz vier der MDAX Verlierer.
Was ist vom Kurssprung am Montag übrig?
Kaum etwas. Der Kurs liegt nur noch rund 2 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Jenoptik Aktie?
ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60. Handelssymbol an deutschen Börsen: JEN. US-Handelssymbol im außerbörslichen Handel: JNPKF.
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