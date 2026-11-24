Die Vorgeschichte erklärt die Wucht. Am Freitag war die Jenoptik Aktie ohne eigene Nachricht um 11,76 Prozent auf 31,82 Euro gefallen. Am Montag sprang sie um 13,3 Prozent nach oben, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine Erleichterungsrally auslöste. Vom Sprung ist am Dienstagabend kaum etwas übrig: Der Kurs liegt nur noch rund 2 Prozent über dem Freitagsschluss (eigene Rechnung).