Drei Dinge kommen zusammen. Erstens das Geschäft: Im dritten Quartal kam das Auftragsplus allein aus dem Halbleiterbereich, wo sich der Ordereingang nahezu verdoppelte. Was im Boom die Stärke ist, wird im Chip-Ausverkauf zur Angriffsfläche. Zweitens die Fallhöhe: Die Jenoptik-Aktie lag in diesem Jahr zeitweise mehr als 80 Prozent im Plus, Gewinne wurden jetzt mitgenommen. Drittens die Charttechnik: Die 200-Tage-Linie bei knapp 36 Euro und die Unterstützung um 35 Euro sind klar unterschritten.