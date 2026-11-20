Keine Gewinnwarnung, keine Abstufung, keine Ad-hoc-Meldung – und trotzdem der größte Tagesverlust im MDAX. Die Jenoptik-Aktie ist am Freitag um 11,76 Prozent auf 31,82 Euro eingebrochen. Am Vortag hatte sie noch bei 36,06 Euro geschlossen. Wer nach dem Grund sucht, findet ihn nicht in Jena, sondern in Taipeh, Seoul und an der Nasdaq.
Jenoptik-Aktie: Minus 11,8 Prozent ohne eine einzige Nachricht – der MDAX-Absturz hat einen anderen Grund
Die Jenoptik-Aktie schließt am Freitag als MDAX-Schlusslicht bei 31,82 Euro. Einen unternehmenseigenen Auslöser gibt es nicht. Warum der Photonikkonzern trotzdem so hart getroffen wird.
Der Tag
Vom kleinen Minus zum Schlusslicht im MDAX
Der Verlauf erzählt die Geschichte eines Tages, an dem die Verkäufer immer mehr wurden. Am Morgen lag die Jenoptik-Aktie knapp 5 Prozent im Minus, am Mittag knapp 6 Prozent, am Nachmittag rund 7 Prozent. Zum Xetra-Schluss standen fast 12 Prozent Verlust. Schon am Nachmittag hieß es bei wallstreet-online, einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gebe es nicht.
Jenoptik war damit nicht allein. Suss MicroTec verlor 9,94 Prozent auf 43,86 Euro, Aixtron 9,50 Prozent auf 29,42 Euro. Im DAX büßten Infineon 7,9 und Siemens Energy 6,6 Prozent ein. Der Leitindex fiel am sechsten Verlusttag in Folge unter 25.000 Punkte und unter seine 200-Tage-Linie.
Einordnung der Redaktion
Warum es Jenoptik härter trifft als andere
Drei Dinge kommen zusammen. Erstens das Geschäft: Im dritten Quartal kam das Auftragsplus allein aus dem Halbleiterbereich, wo sich der Ordereingang nahezu verdoppelte. Was im Boom die Stärke ist, wird im Chip-Ausverkauf zur Angriffsfläche. Zweitens die Fallhöhe: Die Jenoptik-Aktie lag in diesem Jahr zeitweise mehr als 80 Prozent im Plus, Gewinne wurden jetzt mitgenommen. Drittens die Charttechnik: Die 200-Tage-Linie bei knapp 36 Euro und die Unterstützung um 35 Euro sind klar unterschritten.
Belegt ist davon nur das Umfeld. Dass genau diese drei Faktoren den Kurs gedrückt haben, ist eine Einordnung der Redaktion.
Die Fakten
Was das Unternehmen zuletzt gemeldet hat
Am 10. November hatte Jenoptik für die ersten neun Monate einen Umsatz von 803,8 Millionen Euro gemeldet, das Umsatzziel für 2026 bestätigt und eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent in Aussicht gestellt. Schon damals reagierte die Jenoptik-Aktie schwach. Am Markt hieß es, die hohen Erwartungen seien nicht ganz erfüllt worden, die Dynamik habe gegenüber dem ersten Halbjahr nachgelassen.
Laut den Analysten von Oddo BHF fiel der Gewinn je Aktie damals etwas schwächer aus als gedacht. Das Rekordhoch der Jenoptik-Aktie von etwas über 48 Euro stammt von Ende Juni. Einschätzungen von Analysten sind Meinungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Fazit
Jenoptik-Aktie: Der Kurs folgt dem Sektor, nicht den Zahlen
Die Jenoptik-Aktie ist am Freitag zum Spielball eines globalen Ausverkaufs geworden. Operativ hat sich seit den Zahlen vom 10. November nichts geändert. Solange Chipwerte weltweit verkauft werden, hilft das wenig. Für die Jenoptik-Aktie wird die nächste Woche zeigen, ob die Marke von 35 Euro zurückerobert wird oder zum neuen Widerstand wird.
FAQ
Häufige Fragen zur Jenoptik-Aktie
Warum ist die Jenoptik-Aktie am 20.11. eingebrochen?
Einen unternehmensspezifischen Auslöser gab es nicht. Die Aktie fiel im weltweiten Ausverkauf von Chip- und Technologiewerten.
Wo hat die Jenoptik-Aktie geschlossen?
Bei 31,82 Euro, ein Minus von 11,76 Prozent. Das war der größte Tagesverlust im MDAX.
Hat Jenoptik die Prognose gesenkt?
Nein. Der Konzern hält am Umsatzziel für 2026 fest und erwartet eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent.
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