Nach dem Rückschlag am Mittwoch dreht die Jenoptik Aktie kräftig ins Plus. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Jenaer Photonik-Konzerns bei 32,70 Euro, ein Gewinn von 1,24 Euro oder 3,94 Prozent. Damit zählt Jenoptik zu den größten MDAX Gewinnern am Morgen.
Jenoptik Aktie: Die Tech-Wende aus New York erreicht Jena – der Photonik-Konzern wird zum MDAX Gewinner, eine Woche vor dem Kapitalmarkttag
Die Jenoptik Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,94 Prozent auf 32,70 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Nach der Erholung der US-Techwerte greifen Anleger bei angeschlagenen Halbleiterzulieferern wieder zu.
Der Auslöser
Warum die Jenoptik Aktie als MDAX Gewinner steigt
Den Ausschlag gibt die Wall Street. Am Mittwochabend hatte der Nasdaq 100 zeitweise fast 5 Prozent verloren, am Ende stand nur noch ein Minus von 0,6 Prozent. In Europa übernahmen Technologiewerte am Donnerstag laut dpa-AFX die Führungsrolle, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology stieg zum Start um 2,5 Prozent. Laut Reuters waren zuletzt angeschlagene Titel wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec besonders gefragt.
Eine eigene Meldung von Jenoptik gibt es nicht. Der Konzern liefert optische Systeme an Hersteller von Anlagen für die Chipproduktion und bewegt sich deshalb häufig mit dem Halbleitersektor. Am Mittwoch hatte das genau in die andere Richtung gewirkt.
Der Ausblick
Kapitalmarkttag als nächster Prüfstein
Am 3. Dezember lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag nach Dresden. Dort dürfte das Management seine mittelfristigen Ziele erläutern. Für die Jenoptik Aktie ist das der nächste wichtige Termin, nach Einschätzung der Redaktion wichtiger als die Tagesbewegungen im Chipsektor.
Einordnung der Redaktion: Die Jenoptik Aktie ist MDAX Gewinner im Sog der Tech-Erholung. Ob daraus mehr wird, hängt daran, ob die Gegenbewegung diesmal länger als einen Tag hält.
FAQ
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?
Die US-Techwerte haben sich am Vorabend erholt. In Europa sind Technologie- und Halbleiterwerte gefragt.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Jenoptik?
Am 3. Dezember 2026 in Dresden.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Jenoptik Aktie?
ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60. Handelssymbol an deutschen Börsen: JEN. US-Handelssymbol: JNPKF.
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