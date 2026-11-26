Sein Maßstab ist das Shiller-KGV, das die Gewinne der vergangenen zehn Jahre zugrunde legt. Zur Jahresmitte lag es für den S&P 500 bei rund 42. Nach Werten über 35 habe der Index über die folgenden zehn Jahre fast nie einen Ertrag oberhalb der Inflation gebracht, sagte Gundlach. Bei Werten um 42 hätten die realen Erträge historisch bei rund minus 6 bis minus 8 Prozent gelegen. Aktien kaufe er nicht, wenn der zu erwartende Ertrag nach Abzug der Inflation negativ sei. Neu prüfen würde er den S&P 500, wenn das gewöhnliche Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 15 fällt. Zugleich bieten zehnjährige US-Staatsanleihen mit 5,10 Prozent Rendite eine Alternative, die es jahrelang nicht gab.