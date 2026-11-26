Wenn ein Anleiheinvestor vor Aktien warnt, ist das zunächst wenig überraschend. Bei Jeffrey Gundlach lohnt es sich trotzdem hinzuhören. Der Gründer der Fondsgesellschaft DoubleLine, an der Wall Street „Bond King“ genannt, hat auf einer Konferenz von Yahoo Finance erklärt, warum er derzeit keine Aktien kaufen will. Seine Kritik zielt nicht nur auf teure KI-Werte. Sie trifft das Produkt, das Millionen Privatanleger für die sicherste Aktienanlage halten: den Indexfonds auf den S&P 500.
„Bond King“ Jeffrey Gundlach kauft keine Aktien mehr: „Ich brauche einfach günstigere Kurse“ – warum er sogar den S&P 500 meidet
Jeffrey Gundlach, als Anleihekönig der Wall Street bekannt, hält nur noch 30 Prozent Aktien und rät vom klassischen S&P-500-Indexfonds ab. Rund die Hälfte des Marktes hänge an künstlicher Intelligenz, die Bewertung verspreche auf zehn Jahre real negative Erträge. Seine Aussagen im Wortlaut, das Bild vom hohlen Baum, die einzige Aktienanlage, die er empfiehlt, und ab welchem Kursniveau er wieder kaufen würde.
Die Absage
Negative Erträge auf zehn Jahre: Gundlachs Rechnung
Gundlach argumentiert nicht mit dem nächsten Quartal, sondern mit dem nächsten Jahrzehnt.
Ich brauche einfach günstigere Kurse.
Sein Maßstab ist das Shiller-KGV, das die Gewinne der vergangenen zehn Jahre zugrunde legt. Zur Jahresmitte lag es für den S&P 500 bei rund 42. Nach Werten über 35 habe der Index über die folgenden zehn Jahre fast nie einen Ertrag oberhalb der Inflation gebracht, sagte Gundlach. Bei Werten um 42 hätten die realen Erträge historisch bei rund minus 6 bis minus 8 Prozent gelegen. Aktien kaufe er nicht, wenn der zu erwartende Ertrag nach Abzug der Inflation negativ sei. Neu prüfen würde er den S&P 500, wenn das gewöhnliche Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 15 fällt. Zugleich bieten zehnjährige US-Staatsanleihen mit 5,10 Prozent Rendite eine Alternative, die es jahrelang nicht gab.
Die Warnung
Der Explosionsradius der KI: warum der Indexfonds zum Risiko wird
Seit etwa September spricht Gundlach von einem Explosionsradius. Gemeint ist alles, was getroffen würde, wenn der KI-Boom platzt. Dazu zählt er ausdrücklich den S&P 500 und jeden anderen Index, der Unternehmen nach ihrem Börsenwert gewichtet. Je nach Statistik stecke etwa die Hälfte des Marktes in KI und KI-nahen Geschäften. Wer einen solchen Indexfonds kauft, kauft also vor allem eine Handvoll sehr großer Technologiekonzerne. Eine einzige Aktienanlage lässt er gelten.
Das Einzige, was ich zu besitzen empfehle, ist der gleichgewichtete S&P 500.
Schon im Oktober hatte er für den Markt ein Bild gefunden. Bei einer Veranstaltung in Toronto verglich er den S&P 500 mit einem hundert Jahre alten Silberahorn an seinem Haus in Buffalo: außen gesund, innen hohl. Die Fäulnis im Index sei vorhanden, aber nicht auf den ersten Blick zu sehen. Ein steigender Index könne verdecken, dass die Mehrzahl der Aktien schwächelt und die Spannungen am Kreditmarkt zunehmen.
Das Depot
Worauf Gundlach setzt – und was Anleger daraus machen können
Einzelne Aktien nennt Gundlach nicht, und DoubleLine ist ein Anleihehaus, dessen Pflichtmeldungen kaum Aktien enthalten. Seine Aufstellung beschreibt er in Quoten: rund 30 Prozent Aktien, deutlich weniger als historisch üblich, dazu Anleihen mit einer Hantelstrategie, also einer Mischung aus kurzen und langen Laufzeiten. Einen gleichgewichteten S&P 500 bildet zum Beispiel der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ISIN US46137V3574, US-Handelssymbol RSP) ab. Jedes der 500 Unternehmen hat dort dasselbe Gewicht. Der klassische, nach Börsenwert gewichtete Index steckt etwa im SPDR S&P 500 ETF (ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY), der seit Jahresbeginn bis Mitte November rund 10,6 Prozent zugelegt hat.
Weniger Aktien
Mit 30 Prozent liegt Gundlachs Aktienquote weit unter klassischen Mischungen wie 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen.
Gleichgewicht statt Börsenwert
Im gleichgewichteten Index haben die größten KI-Konzerne kein Übergewicht. Das senkt das Klumpenrisiko, kostet aber Ertrag, solange die Großen weiter steigen.
Anleihen als Alternative
Bei Renditen über 5 Prozent werden Staatsanleihen wieder zur ernsthaften Konkurrenz für Aktien.
Geduld
Gundlach wartet auf niedrigere Bewertungen. Einen Zeitpunkt nennt er nicht.
Stammdaten
ISIN und Handelssymbole der genannten Indexfonds
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: ISIN US46137V3574, US-Handelssymbol RSP
SPDR S&P 500 ETF: ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY
Einzelaktien nennt der Artikel nicht, weil Gundlach keine genannt hat. Beide Fonds sind in den USA aufgelegt und für Privatanleger in Deutschland in der Regel nicht direkt handelbar. Für beide Indizes gibt es in Europa zugelassene Indexfonds anderer Anbieter.
Häufige Fragen zu Jeffrey Gundlach und dem Aktienmarkt
Warum kauft Jeffrey Gundlach keine Aktien?
Weil er bei der aktuellen Bewertung auf zehn Jahre einen negativen Ertrag nach Inflation erwartet. Er verweist auf ein Shiller-KGV von rund 42.
Was meint Gundlach mit dem Explosionsradius?
Alle Anlagen, die bei einem Ende des KI-Booms getroffen würden. Dazu zählt er auch Indexfonds auf den S&P 500, weil etwa die Hälfte des Marktes an KI-nahen Werten hänge.
Was empfiehlt Gundlach stattdessen?
Eine niedrige Aktienquote von rund 30 Prozent, als einzige Aktienanlage den gleichgewichteten S&P 500 und dazu Anleihen.
Wann würde Gundlach wieder Aktien kaufen?
Wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 unter 15 fällt.
Wer ist Jeffrey Gundlach?
Er ist Gründer und Chef der Fondsgesellschaft DoubleLine Capital und einer der bekanntesten Anleiheinvestoren der Welt.
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