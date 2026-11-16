Rekordzahlen beim Forderungskäufer: KBW-Analyst Bose George bleibt bei „Outperform“ für die Jefferson-Capital-Aktie und hebt das Kursziel von 30 auf 32 US-Dollar. Zum Kurs von 20,68 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 55 Prozent. Jefferson Capital kauft notleidende Verbraucherforderungen auf und treibt sie ein.
Jefferson-Capital-Aktie: KBW-Analyst Bose George bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 32 Dollar nach Rekordquartal
KBW-Analyst Bose George bleibt bei „Outperform“ für die Aktie von Jefferson Capital und hebt das Kursziel von 30 auf 32 US-Dollar. Zum Kurs von 20,68 US-Dollar sind das rund 55 Prozent Potenzial. Der Forderungskäufer hat im dritten Quartal so viel investiert wie nie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Jefferson Capital, Inc.
- Handelssymbol
- JCAP (Nasdaq)
- Analyst
- Bose George
- Bank
- KBW
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 32 US-Dollar (zuvor 30 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Jefferson-Capital-Aktie
Rekordinvestitionen – George hebt das Ziel
Bose George erhöht sein Kursziel nach starken Zahlen zum dritten Quartal.
Jefferson Capital trieb im dritten Quartal Forderungen über 319,2 Millionen US-Dollar ein, 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Investitionen in neue Portfolios verdoppelten sich auf 318 Millionen US-Dollar.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,83 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von KBW-Analyst Bose George zu lesen ist:
Wachsender Bestand
Die erwarteten künftigen Einzüge stiegen um 23 Prozent auf den Rekordwert von 3,6 Milliarden US-Dollar.
Breites Wachstum
Die Investitionen wuchsen in den USA, Großbritannien und Lateinamerika jeweils um mehr als 100 Prozent.
Hohe Gewinne
Der Nettogewinn erreichte 46,9 Millionen US-Dollar.
Dividende
Das Unternehmen zahlt eine Quartalsdividende von 0,24 US-Dollar je Aktie.
Wenn Kredite platzen, profitiert Jefferson
Steigen die Zahlungsausfälle der Verbraucher, kommen mehr Forderungen auf den Markt. Das verschafft Käufern wie Jefferson Capital günstige Einstiegschancen.
Gleichzeitig steigen die Kosten. Im zweiten Quartal legten die Betriebsausgaben vor allem wegen höherer Gerichtskosten deutlich stärker zu als der Umsatz.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW), Analyst Bose George. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 32 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Jefferson Capital, Inc. (JCAP): Kaufen, Kursziel 32,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bose George, Aktienanalyst, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bose George, Aktienanalyst, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.