Deutlich besser sieht es beim Gewinn aus. Das operative Ergebnis drehte von einem Verlust von 1,1 Mrd. Yuan im Vorjahr auf einen Gewinn von 5,2 Mrd. Yuan. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn kletterte auf 6,5 Mrd. Yuan, bereinigt um Sondereffekte auf 8,3 Mrd. Yuan nach 5,8 Mrd. Yuan im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je ADS stieg um 57,6 Prozent auf 5,88 Yuan. Allerdings: Reuters zufolge lag die Erwartung für den bereinigten Nettogewinn bei 8,59 Mrd. Yuan, auch hier blieb JD also leicht darunter. Investing.com wiederum sieht den bereinigten Gewinn je Aktie genau im Rahmen der Prognosen.

Vorstandschefin Sandy Xu sprach von einem soliden Quartal, in dem JD zu Umsatzwachstum zurückgekehrt sei und das Gewinnwachstum beschleunigt habe.