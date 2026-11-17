Auf dem Papier ist es eine Erfolgsmeldung: China-Händler JD.com wächst wieder, verdient deutlich mehr als vor einem Jahr und hat gerade Europas größte Elektronikhandelskette übernommen. Doch die JD.com Aktie (Handelssymbol: JD, ISIN des ADR: US47215P1066) wird an der Börse am Dienstag abgestraft. Der Grund liegt in einem Wort, das in den Reuters-Meldungen immer wieder auftaucht: schwache Konsumnachfrage. Die Zahlen zum dritten Quartal erzählen deshalb zwei Geschichten zugleich – die eines Konzerns, der seine Kosten in den Griff bekommt, und die eines Marktes, der nicht mehr wachsen will.
JD.com-Aktie: Zurück im Wachstum, Media Markt im Gepäck – warum die Börse trotzdem zweifelt
Die JD.com Aktie gibt nach den Q3-Zahlen nach: Umsatz +3,5 % auf 309,6 Mrd. Yuan, knapp unter den Erwartungen. Mit Ceconomy wird JD jetzt zum Händler in Europa.
Steckbrief
- Unternehmen
- JD.com, Inc.
- Handelssymbol
- JD (Nasdaq), 9618 (Hongkong)
- ISIN (ADR)
- US47215P1066
- Bericht
- Q3 2026, veröffentlicht am 17.11.2026
- Ceconomy
- Übernahme am 12.11.2026 vollzogen
Stand: 17.11.2026, Unternehmensangaben und Reuters
Quartalszahlen
Wie fielen die Quartalszahlen von JD.com aus?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 3,5 Prozent auf 309,6 Mrd. Yuan, umgerechnet 46,2 Mrd. US-Dollar. Analysten hatten laut Reuters und LSEG mit 311,48 Mrd. Yuan gerechnet.
Deutlich besser sieht es beim Gewinn aus. Das operative Ergebnis drehte von einem Verlust von 1,1 Mrd. Yuan im Vorjahr auf einen Gewinn von 5,2 Mrd. Yuan. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn kletterte auf 6,5 Mrd. Yuan, bereinigt um Sondereffekte auf 8,3 Mrd. Yuan nach 5,8 Mrd. Yuan im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je ADS stieg um 57,6 Prozent auf 5,88 Yuan. Allerdings: Reuters zufolge lag die Erwartung für den bereinigten Nettogewinn bei 8,59 Mrd. Yuan, auch hier blieb JD also leicht darunter. Investing.com wiederum sieht den bereinigten Gewinn je Aktie genau im Rahmen der Prognosen.
Vorstandschefin Sandy Xu sprach von einem soliden Quartal, in dem JD zu Umsatzwachstum zurückgekehrt sei und das Gewinnwachstum beschleunigt habe.
|Sparte
|Umsatz
|Veränderung
|Operatives Ergebnis
|JD Retail
|258,0 Mrd. ¥
|+2,9 %
|15,1 Mrd. ¥
|JD Logistics
|64,0 Mrd. ¥
|+16,1 %
|1,9 Mrd. ¥
|Neue Geschäfte (u. a. Essenslieferung)
|7,8 Mrd. ¥
|−49,8 %
|−9,6 Mrd. ¥
Quelle: JD.com, Ergebnis Q3 2026
Der Preis des Wachstums
Warum verliert die JD.com-Aktie trotz Gewinnsprung?
Die Antwort steckt im Kerngeschäft. JD Retail, das Rückgrat des Konzerns, wuchs nur um 2,9 Prozent, die Marge sank leicht auf 5,8 Prozent. Chinas Verbraucher halten sich zurück: Die Einzelhandelsumsätze legten im Oktober laut dem Statistikamt nur noch um 0,4 Prozent zu, nach 1,1 Prozent im September. Reuters verweist auf die Immobilienkrise, Sorgen um Arbeitsplätze und steigende Elektronikpreise. Gleichzeitig kämpfen Alibaba und PDD mit Rabatten und Subventionen um jeden Kunden.
Die Verbesserung beim Gewinn kommt vor allem aus dem Abbau von Verlusten. Die neuen Geschäfte, zu denen der Einstieg in die Essenslieferung gehört, schrieben zwar weiter einen operativen Verlust von 9,6 Mrd. Yuan, im Vorjahr waren es aber noch 15,7 Mrd. Yuan. Die Marketingausgaben fielen um 26,2 Prozent. Ein Warnsignal ist der Mittelabfluss: Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 23,9 Mrd. Yuan, über zwölf Monate gerechnet allerdings bei plus 18,8 Mrd. Yuan.
An der Börse fiel das Urteil entsprechend aus: Die US-Hinterlegungsscheine notierten vorbörslich laut Reuters 3,4 Prozent tiefer. In Hongkong gab die Aktie im Tagesverlauf rund 2,6 Prozent nach – auch, weil neue US-Exportregeln für KI-Chips chinesische Technologiewerte wie Alibaba, Baidu und Tencent belasteten. Seit Jahresbeginn lag das ADR bis Montag laut Reuters rund 4 Prozent im Minus.
Der Sprung nach Europa
Was bedeutet die Ceconomy-Übernahme für die JD.com Aktie?
Für deutsche Anleger ist die spannendste Nachricht des Berichts eine Randnotiz: JD hat die Übernahme von Ceconomy, der Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn, abgeschlossen. Das Angebot wurde am 12. November vollzogen. JD erwarb 59,8 Prozent der Anteile und Stimmrechte für insgesamt 1,335 Mrd. Euro, zusammen mit den 25,3 Prozent des Partners Convergenta kommt die Gruppe auf 85,2 Prozent. Seit dem 12. November wird Ceconomy bei JD konsolidiert.
Der Preis von 4,60 Euro je Aktie macht deutlich, wie günstig der chinesische Konzern Zugang zu einem europäischen Filialnetz bekommt: Laut China Daily betreibt Ceconomy mehr als 1.000 Märkte in elf Ländern mit über 50.000 Beschäftigten. Für JD ist das die Chance, seine Stärken in Logistik und Elektronikhandel außerhalb Chinas auszuspielen – und zugleich ein Testfall, ob ein Plattformkonzern das schwierige stationäre Geschäft in Europa drehen kann.
Chance
JD bringt Einkaufsmacht, Logistik-Know-how und Technologie in eine Kette mit starker Marke und dichtem Filialnetz.
Herausforderung
Der europäische Elektronikhandel ist margenschwach; Integration und Umbau kosten Zeit und Geld.
Signal
Mit Ceconomy wird JD unabhängiger von der Konsumflaute in China.
Kursziel der Analysten
Wie bewerten Analysten die JD.com-Aktie?
Die Meinungen gehen weit auseinander. Morgan Stanley bestätigte am 11. November sein „Underweight“-Votum und senkte das Kursziel von 25 auf 23 Dollar; die Analysten argumentieren, der Branche gehe das Wachstum aus, nicht aber der Wettbewerb. Barclays dagegen stuft das Papier laut Quiver mit „Overweight“ und einem Kursziel von 38 Dollar ein, die Bank of America mit „Buy“ und 37 Dollar.
Häufige Fragen zur JD.com-Aktie
Wie hoch war der Umsatz von JD.com im dritten Quartal 2026? 309,6 Mrd. Yuan beziehungsweise 46,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 3,5 Prozent. Erwartet hatten Analysten laut Reuters 311,48 Mrd. Yuan.
Gehört MediaMarkt jetzt zu JD.com? Ja. JD hat die Übernahme von Ceconomy am 12. November 2026 vollzogen und hält zusammen mit Convergenta 85,2 Prozent.
Was zahlte JD.com für Ceconomy? 4,60 Euro je Aktie, für 59,8 Prozent insgesamt 1,335 Mrd. Euro.
Zahlt JD.com eine Dividende? Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte JD 1,00 US-Dollar je ADS. Mit den Q3-Zahlen wurde keine neue Dividende angekündigt.
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