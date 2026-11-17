Die JD.com Aktie (Ticker JD, ISIN US47215P1066, Hongkong 9618) steht nach den Zahlen zum dritten Quartal unter Druck: Bei Tradegate kostete das ADR gegen 15:15 Uhr MEZ 23,55 Euro und damit rund 6 Prozent weniger als am Vortag, vorbörslich an der Nasdaq lag das Minus laut TipRanks zuletzt bei mehr als 6 Prozent. Die JD.com Aktienprognose der Wall Street steht dazu in scharfem Kontrast: Im Schnitt sehen 35 von S&P Global erfasste Analysten den fairen Wert bei 39,02 Dollar – rund 40 Prozent über dem letzten belegten Nasdaq-Schlusskurs von 27,91 Dollar vom Freitag. Allerdings stammen viele dieser Ziele aus der Zeit vor dem Quartalsbericht.
JD.com Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 39 Dollar – hält die Rechnung nach den Q3-Zahlen?
Die JD.com Aktie rutscht nach knapp verfehlten Q3-Erwartungen deutlich ab, bei Tradegate um rund 6 Prozent. Die JD.com Aktienprognose der Analysten liegt dennoch weit über dem Kurs. Was Konsens 2026/2027, Kursziele, Bewertung im Vergleich zu Alibaba und PDD sowie die Szenarien für die JD.com Aktie bedeuten.
Umsatz und bereinigter Gewinn lagen knapp unter den Erwartungen, Chinas Einzelhandel wächst kaum noch, und der Preiskampf mit Alibaba und PDD hält an. Für die JD.com Aktie Prognose stellt sich damit die Frage, ob die Analysten ihre Ziele in den kommenden Tagen weiter zurücknehmen – oder ob die sehr niedrige Bewertung die Enttäuschung bereits abfedert.
Knapp verfehlt
309,6 Mrd. Yuan Umsatz (+3,5 %) bei erwarteten 311,48 Mrd., bereinigter Nettogewinn 8,3 Mrd. Yuan statt 8,59 Mrd. (Reuters/LSEG).
Verluste schrumpfen
Die neuen Geschäfte inklusive Essenslieferung verloren operativ 9,6 Mrd. Yuan nach 15,7 Mrd. Yuan im Vorjahr.
Konsens weit über dem Kurs
Ø-Kursziel 39,02 Dollar (stockanalysis.com), laut TipRanks 37,40 Dollar bei 6 Kauf-, 1 Halte- und 1 Verkaufsvotum.
Niedrig bewertet
Erwartetes KGV von rund 7,7 – günstiger als Alibaba, ähnlich wie PDD.
Der Auslöser
Warum fällt die JD.com Aktie nach den Quartalszahlen?
JD.com hat am Dienstag vor US-Börsenstart seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 46,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Reuters und LSEG mit 311,48 Milliarden Yuan gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn kletterte von 5,8 auf 8,3 Milliarden Yuan, blieb aber unter der Erwartung von 8,59 Milliarden Yuan. Beim bereinigten Gewinn je ADS von 0,88 Dollar sehen TipRanks und CoinCentral eine Verfehlung gegenüber 0,98 Dollar Konsens, Investing.com dagegen einen Treffer genau im Rahmen der Prognosen – die Erwartungswerte der Datenanbieter gehen hier auseinander.
Das Umfeld bleibt schwierig. Chinas Einzelhandelsumsätze wuchsen im Oktober laut Statistikamt nur noch um 0,4 Prozent, nach 1,1 Prozent im September; erwartet waren laut TipRanks 1,07 Prozent. Reuters verweist auf die Immobilienkrise, Sorgen um Arbeitsplätze und steigende Elektronikpreise. Hinzu kommt der Wettbewerb: Alibaba mit Taobao und Tmall sowie PDD mit Pinduoduo werben mit Rabatten und Subventionen um Kunden, auch in der Essenslieferung tobt ein Preiskrieg. Auch das Alibaba-ADR notierte vorbörslich laut CoinCentral 3,2 Prozent tiefer.
Geschäftsmodell
Womit verdient JD.com sein Geld?
Anders als die Marktplatz-Konkurrenz setzt JD.com auf ein lieferkettenlastiges Modell mit Eigenhandel, eigenen Lagern und eigener Zustellung. Das Kernsegment JD Retail setzte im dritten Quartal 258,0 Milliarden Yuan um (+2,9 Prozent) und erzielte 15,1 Milliarden Yuan operativen Gewinn bei einer Marge von 5,8 Prozent. Größte Kategorie sind Elektronik und Haushaltsgeräte mit 127,73 Milliarden Yuan, leicht über der Erwartung. JD Logistics wuchs um 16,1 Prozent auf 64,0 Milliarden Yuan. Seit dem 12. November gehört zudem die Mehrheit an Ceconomy, der Mutter von MediaMarkt und Saturn, zum Konzern: JD erwarb 59,8 Prozent für 1,335 Milliarden Euro.
Zahlen und Unternehmensprognose
Was sagt JD.com selbst zur Prognose für die JD.com Aktie?
Eine Zahlenprognose für das vierte Quartal oder für 2027 hat JD.com nicht veröffentlicht. Die Aussagen des Managements drehen sich um Kosten und Margen.
Operativ hat sich das Bild deutlich verbessert. Aus einem operativen Verlust von 1,1 Milliarden Yuan im Vorjahr wurde ein Gewinn von 5,2 Milliarden Yuan, die operative Marge stieg von minus 0,4 auf 1,7 Prozent. Vorstandschefin Sandy Xu sprach in der Telefonkonferenz von einer soliden Wende. Treiber war vor allem der Verlustabbau in den neuen Geschäften: Der operative Verlust sank von 15,7 auf 9,6 Milliarden Yuan, der Umsatz dort halbierte sich auf 7,8 Milliarden Yuan.
Laut dem Gesprächsprotokoll von Investing.com stellt das Management für 2027 deutlich geringere Investitionen in die Essenslieferung in Aussicht; langfristig peilt es für JD Retail eine Marge im hohen einstelligen Prozentbereich an. Die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräten hänge von Preisanstiegen und vom Auslaufen vorgezogener, subventionierter Käufe ab. Ein Warnsignal ist der Cashflow: Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 23,9 Milliarden Yuan, über zwölf Monate bei plus 18,8 Milliarden Yuan. Die liquiden Mittel und kurzfristigen Anlagen sanken seit Jahresende von 225,4 auf 214,7 Milliarden Yuan.
|Kennzahl
|Q3 2026 (Ist)
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|309,6 Mrd. ¥
|1,35 Bio. ¥
|1,42 Bio. ¥
|Umsatzwachstum
|+3,5 %
|+3,0 %
|+5,6 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|2,94 ¥
|10,97 ¥
|13,57 ¥
|KGV (ADS)
|–
|rund 8,5
|rund 6,9
Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global), Stand 14.10.2026, also vor den Q3-Zahlen; EPS bereinigt je Aktie, ein ADS entspricht zwei Aktien. KGV 2026e/2027e eigene Rechnung mit 27,91 USD und 6,665 Yuan je Dollar; erwartetes KGV laut stockanalysis.com 7,7.
Quelle: JD.com (Q3-Bericht vom 17.11.2026), Reuters via Investing.com, stockanalysis.com
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der JD.com Aktie zu?
Die Wall Street ist mehrheitlich positiv gestimmt. Laut stockanalysis.com stufen 24 von 35 Analysten die JD.com Aktie mit „Strong Buy“ ein, 7 mit „Buy“, 3 mit „Hold“ und einer mit „Strong Sell“. Das Durchschnittsziel liegt bei 39,02 Dollar, der Median bei 38,02 Dollar, die Spanne reicht von 25,01 bis 58,05 Dollar. TipRanks wertet nur die jüngsten Einschätzungen aus und kommt auf 37,40 Dollar bei 6 Kauf-, einem Halte- und einem Verkaufsvotum. Yahoo Finance weist ein Ein-Jahres-Ziel von 39,09 Dollar aus.
Eine Kursziel-Änderung nach den Q3-Zahlen war bis Redaktionsschluss nicht belegt. Im Vorfeld hatten mehrere Häuser ihre Ziele jedoch bereits zurückgenommen. Am deutlichsten wurde Morgan Stanley: Analyst Eddy Wang senkte das Kursziel laut The Fly am 9. November von 25 auf 23 Dollar und bestätigte „Underweight“. Chinas Onlinehandel gehe das Wachstum aus, nicht aber die Konkurrenz, so sein Tenor. Barclays nahm das Ziel Mitte Oktober von 41 auf 38 Dollar zurück, die Bank of America von 38 auf 37 Dollar, beide bei positiver Einstufung. Laut CoinCentral wurden die Gewinnschätzungen in den drei Monaten vor dem Bericht 14-mal gesenkt und nur einmal angehoben.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Morgan Stanley (Eddy Wang)
|Underweight
|25 → 23
|09.11.2026
|The Fly via aktiencheck.de
|Barclays
|Overweight
|41 → 38
|14.10.2026
|The Fly via TipRanks
|Bank of America (Joyce Ju)
|Buy
|38 → 37
|12.10.2026
|The Fly via TipRanks
|UBS (Kenneth Fong)
|Buy
|48
|12.10.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alle Ziele vor den Q3-Zahlen vom 17.11.2026.
Quelle: The Fly via TipRanks und aktiencheck.de, stockanalysis.com
Bewertung
Ist die JD.com Aktie im Vergleich zu Alibaba und PDD günstig?
Gemessen am erwarteten Gewinn gehört JD.com zu den günstigsten großen Handelswerten der Welt. Stockanalysis.com weist ein erwartetes KGV von 7,7 aus, der Börsenwert lag am Freitag bei rund 37,5 Milliarden Dollar. Alibaba kommt auf ein erwartetes KGV von 12,6, PDD auf 6,8. Für Alibaba spricht aus Sicht vieler Anleger die KI-Cloud, für PDD das Auslandsgeschäft mit Temu. JD.com fehlt eine vergleichbare Wachstumsgeschichte; dafür zahlt der Konzern eine Dividende von zuletzt 1,00 Dollar je ADS, laut stockanalysis.com eine Rendite von rund 3,6 Prozent.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Ø Kursziel
|Börsenwert
|JD.com
|7,7
|39,02 $
|37,5 Mrd. $
|Alibaba
|12,6
|185,86 $
|248,5 Mrd. $
|PDD
|6,8
|115,17 $
|111,9 Mrd. $
Erwartetes KGV und Ø-Kursziel laut stockanalysis.com; Kursstände: JD 13.11.2026, Alibaba 27.10.2026, PDD 30.10.2026.
Quelle: stockanalysis.com (S&P Global)
Charttechnik
Was sagt der Chart zur JD.com Aktienprognose?
Charttechnisch bewegt sich die JD.com Aktie seit Monaten im unteren Bereich ihrer Jahresspanne. Das 52-Wochen-Tief liegt laut stockanalysis.com bei 24,51 Dollar, das Hoch bei 34,30 Dollar. Ein Abschlag in der Größenordnung von 6 Prozent würde das ADR rechnerisch auf rund 26 Dollar drücken – nicht weit über diesem Tief. Bei Tradegate markierte das Papier am Dienstag bei 23,00 Euro sein Tagestief. Hält die Zone um das Jahrestief nicht, fehlt nach unten eine naheliegende Unterstützung. Nach oben ist die Zone um 28 Dollar, wo das ADR am Freitag schloss, die erste Hürde.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche JD.com Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|58,05 $ (Höchstziel), 48 $ (UBS)
|Verlustabbau bei der Essenslieferung, Margenerholung, Ceconomy
|Base-Case
|39,02 $ (Ø von 35 Analysten)
|Umsatz +3,0 % in 2026 und +5,6 % in 2027, EPS-Anstieg
|Bear-Case
|25,01 $ (Tiefstziel), 23 $ (Morgan Stanley)
|Strukturell schwaches Wachstum bei anhaltendem Wettbewerb
Kursziele Dritter, überwiegend vor den Q3-Zahlen; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: stockanalysis.com (S&P Global), The Fly, JD.com
Termine
Was Anleger bei der JD.com Aktie jetzt beobachten
17. November, US-Handel ab 15:30 Uhr MEZ: erste Reaktion an der Nasdaq; mögliche Kursziel-Anpassungen nach den Q3-Zahlen.
19. November: Quartalszahlen von Alibaba vor US-Börsenstart; dazu das erwartete Treffen von Donald Trump und Xi Jinping.
Dezember: Einzelhandelsdaten für November aus China.
März 2027: Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr; ein Termin steht noch nicht fest.
FAQ
Häufige Fragen zur JD.com Aktienprognose
Wie lautet die JD.com Aktienprognose der Analysten? Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 35 Analysten bei 39,02 Dollar, die Spanne reicht von 25,01 bis 58,05 Dollar (Stand 14.10.2026). TipRanks nennt 37,40 Dollar.
Warum fällt die JD.com Aktie nach den Zahlen? Umsatz und bereinigter Gewinn lagen knapp unter den Erwartungen, zugleich schwächelt Chinas Konsum.
Was erwarten Analysten für die JD.com Aktie 2027? Der Konsens rechnet mit 1,42 Billionen Yuan Umsatz (+5,6 Prozent) und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 13,57 Yuan.
Welches Kursziel hat Morgan Stanley für die JD.com Aktie? 23 Dollar bei „Underweight“, gesenkt am 9. November von 25 Dollar.
Zahlt JD.com eine Dividende? Ja, für 2025 waren es 1,00 Dollar je ADS. Mit den Q3-Zahlen wurde keine neue Dividende angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Underweight“ mit Kursziel 23 US-Dollar von Morgan Stanley (Analyst Eddy Wang) vom 09.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, UBS. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
JD.com, Inc. (JD): Verkaufen, Kursziel 23,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Eddy Wang) vom 09.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Eddy Wang).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.