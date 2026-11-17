JD.com hat am Dienstag vor US-Börsenstart seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 46,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Reuters und LSEG mit 311,48 Milliarden Yuan gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn kletterte von 5,8 auf 8,3 Milliarden Yuan, blieb aber unter der Erwartung von 8,59 Milliarden Yuan. Beim bereinigten Gewinn je ADS von 0,88 Dollar sehen TipRanks und CoinCentral eine Verfehlung gegenüber 0,98 Dollar Konsens, Investing.com dagegen einen Treffer genau im Rahmen der Prognosen – die Erwartungswerte der Datenanbieter gehen hier auseinander.

Das Umfeld bleibt schwierig. Chinas Einzelhandelsumsätze wuchsen im Oktober laut Statistikamt nur noch um 0,4 Prozent, nach 1,1 Prozent im September; erwartet waren laut TipRanks 1,07 Prozent. Reuters verweist auf die Immobilienkrise, Sorgen um Arbeitsplätze und steigende Elektronikpreise. Hinzu kommt der Wettbewerb: Alibaba mit Taobao und Tmall sowie PDD mit Pinduoduo werben mit Rabatten und Subventionen um Kunden, auch in der Essenslieferung tobt ein Preiskrieg. Auch das Alibaba-ADR notierte vorbörslich laut CoinCentral 3,2 Prozent tiefer.