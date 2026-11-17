Ziel runter, Zuversicht bleibt: Jefferies-Analyst Thomas Chong bestätigt für die JD.com-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 50 auf 43 US-Dollar. Beim Kurs von 25,92 US-Dollar am 17. November errechnet sich weiterhin ein Potenzial von rund 66 Prozent.
JD.com-Aktie: Jefferies kappt das Ziel nach den Zahlen – sieht aber 66 Prozent Potenzial
Jefferies-Analyst Thomas Chong bleibt bei „Buy“ für die JD.com-Aktie, senkt das Kursziel aber von 50 auf 43 US-Dollar. Der Onlinehändler ist im dritten Quartal wieder gewachsen.
Steckbrief
- Unternehmen
- JD.com, Inc.
- Handelssymbol
- JD (Nasdaq (ADR))
- Analyst
- Thomas Chong
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 43 US-Dollar (zuvor 50 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Jefferies zur JD.com-Aktie
Zurück zum Wachstum – Chong bleibt beim Kauf
Thomas Chong reagiert auf die frischen Quartalszahlen.
JD.com meldete am 17. November für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 309,6 Milliarden Yuan, ein Plus von 3,5 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 44 Prozent auf 8,3 Milliarden Yuan, die bereinigte Nettomarge auf 2,7 Prozent.
Das Kerngeschäft JD Retail wuchs um 2,9 Prozent und erreichte eine Rekord-Bruttomarge von 20,1 Prozent. Die Logistiktochter steigerte den Umsatz um 16 Prozent auf 64 Milliarden Yuan.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Thomas Chong zu lesen ist:
Wachstum zurück
Nach schwächeren Quartalen ist der Umsatz wieder gestiegen.
Höhere Margen
Der bereinigte Nettogewinn legte um 44 Prozent zu.
Europa-Expansion
Seit dem 12. November wird die Elektronikkette Ceconomy in den Zahlen von JD.com konsolidiert.
Niedrigeres Ziel
Jefferies senkt das Kursziel um 7 auf 43 US-Dollar.
Anleger reagieren zurückhaltend
Laut Investing.com fiel der Gewinn je Aktie etwas schwächer aus als erwartet, die Aktie gab nachbörslich nach. Investoren achten auf die anhaltenden Ausgaben für neue Geschäfte und künstliche Intelligenz.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor. Mit einem Ziel deutlich über dem Kurs bleibt Jefferies aber klar positiv.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Thomas Chong. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 43 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
JD.com, Inc. (JD): Kaufen, Kursziel 43,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Thomas Chong, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Thomas Chong, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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