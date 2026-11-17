JD.com meldete am 17. November für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 309,6 Milliarden Yuan, ein Plus von 3,5 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 44 Prozent auf 8,3 Milliarden Yuan, die bereinigte Nettomarge auf 2,7 Prozent.

Das Kerngeschäft JD Retail wuchs um 2,9 Prozent und erreichte eine Rekord-Bruttomarge von 20,1 Prozent. Die Logistiktochter steigerte den Umsatz um 16 Prozent auf 64 Milliarden Yuan.