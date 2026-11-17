JD.com steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan und kehrte damit zum Wachstum zurück. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 44 Prozent auf 8,3 Milliarden Yuan, die bereinigte Nettomarge auf 2,7 Prozent.

Das Kerngeschäft JD Retail wuchs um 2,9 Prozent und erreichte eine Rekord-Bruttomarge von 20,1 Prozent. Die Logistiktochter JD Logistics legte um 16 Prozent zu.