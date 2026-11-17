Ziel gekappt, Urteil bleibt: Barclays-Analyst Jiong Shao bestätigt für die JD.com-Aktie das Rating „Overweight“ und senkt das Kursziel von 38 auf 33 US-Dollar. Beim Kurs von 25,63 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 29 Prozent.
JD.com-Aktie: Barclays senkt das Ziel – Onlinehändler wächst wieder
Barclays-Analyst Jiong Shao bleibt bei „Overweight“ für die JD.com-Aktie, senkt das Kursziel aber von 38 auf 33 US-Dollar. Der chinesische Onlinehändler ist im dritten Quartal wieder gewachsen.
Steckbrief
- Unternehmen
- JD.com, Inc.
- Handelssymbol
- JD (Nasdaq (ADR))
- Analyst
- Jiong Shao
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 33 US-Dollar (zuvor 38 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Barclays zur JD.com-Aktie
Rückkehr zum Wachstum – Shao bleibt positiv
Die Zielsenkung folgt auf die Zahlen vom 17. November.
JD.com steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan und kehrte damit zum Wachstum zurück. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 44 Prozent auf 8,3 Milliarden Yuan, die bereinigte Nettomarge auf 2,7 Prozent.
Das Kerngeschäft JD Retail wuchs um 2,9 Prozent und erreichte eine Rekord-Bruttomarge von 20,1 Prozent. Die Logistiktochter JD Logistics legte um 16 Prozent zu.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Jiong Shao zu lesen ist:
Höhere Profitabilität
Das Betriebsergebnis drehte von einem Verlust in einen Gewinn von 5,2 Milliarden Yuan.
Logistik wächst
JD Logistics setzte rund 64 Milliarden Yuan um.
Europa
Seit dem 12. November wird die Beteiligung an Ceconomy, der Mutter von MediaMarkt und Saturn, konsolidiert.
Niedrigeres Ziel
Barclays senkt das Kursziel um 5 auf 33 US-Dollar.
Erwartungen nicht ganz erfüllt
Der Gewinn je Aktie lag laut Medienberichten unter den Erwartungen, die Aktie gab nachbörslich nach. Zudem bleibt der Wettbewerb im chinesischen Onlinehandel intensiv.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Jiong Shao. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 33 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
JD.com, Inc. (JD): Kaufen, Kursziel 33,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jiong Shao, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jiong Shao, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.