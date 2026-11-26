Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Die JDC Group Aktie befindet sich seit dem 18. August 2026 im langfristigen Abwärtstrend und hat seither knapp 40% an Wert verloren. Am 18. November fiel sie auf 14,35 Euro und glich damit das Tief vom Oktober 2022 aus, am 23. November folgte ein neues 5-Jahres-Tief bei 14,10 Euro, am 25. November bei 14,05 Euro. Seit Jahresbeginn liegt das Minus bei rund 44% (Stand 19. November).

Als nächste Marken beschreiben Beobachter nach unten das aktuelle Tief um 14 Euro, nach oben die Zone um 16,50 Euro, auf die die Aktie nach der Ad-hoc-Meldung vom 17. November zunächst gefallen war. Solange sie diese Zone nicht zurückerobert, bleibt der Trend nach unten gerichtet; der Rückkauf ab dem 30. November könnte zumindest den Boden stützen.