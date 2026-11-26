Rechnerisch ergibt sich aus der neuen Prognose für das vierte Quartal ein Umsatz von rund 72 bis 92 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 7,9 bis 11,9 Millionen Euro (eigene Rechnung: Prognose minus Neunmonatswert). Der Zins auf die Anleihe beträgt bei 20 Millionen Euro und 7,00 Prozent rund 1,4 Millionen Euro im Jahr. Das EBITDA der ersten neun Monate von 20,1 Millionen Euro deckt diesen Betrag rechnerisch gut ab. Diese Rechnung berücksichtigt allerdings nur die Anleihe, nicht weitere Verbindlichkeiten der Gruppe; Nettoverschuldung, Eigenkapitalquote und liquide Mittel nennt die Mitteilung nicht.