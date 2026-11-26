Die JDC Anleihe 2023/2028 mit 7,00 Prozent Kupon und der ISIN DE000A3514Q0 steht nach der Prognosesenkung des Konzerns im Blick der Gläubiger. Die JDC Group AG hat am 17. November ihre Jahresziele für 2026 reduziert, obwohl Umsatz und Ergebnis der ersten neun Monate deutlich gewachsen sind. Die Anleihe wurde von der Tochter Jung, DMS & Cie. Pool GmbH begeben, ist fest mit 7,00 Prozent verzinst und läuft bis zum 1. November 2028; Stückelung 1.000 Euro, platziert wurden 20 Millionen Euro.
JDC Anleihe 2023/2028: 7,00 Prozent Kupon, Kurse zwischen 98,50 und 101,49 Prozent – wie belastbar ist sie nach der gesenkten Jahresprognose?
Die 7,00-Prozent-Anleihe 2023/2028 der JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. Pool (ISIN DE000A3514Q0) notiert je nach Börse deutlich unterschiedlich. Die JDC Group hat ihre Prognose 2026 gesenkt, obwohl die Neunmonatszahlen kräftig gewachsen sind. Was das für Anleihegläubiger bedeutet.
Steckbrief
- Emittent
- Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (100-%-Tochter der JDC Group AG)
- Anleihe
- 7,00 % Anleihe 2023/2028
- ISIN / WKN
- DE000A3514Q0 / A3514Q
- Laufzeit
- 1. November 2023 bis 1. November 2028
- Stückelung
- 1.000 €
- Handel
- Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
- Rating
- keines
Stand: 26.11.2026, Kurse: Tradegate 25.11.2026, Frankfurt 09:25 Uhr, Stuttgart 13:02 Uhr (anleihencheck.de, Seitenstand 26.11.2026, 13:23 Uhr)
Auffällig ist die Kursspanne: Während die Anleihe bei Tradegate zuletzt (Stand 25. November) bei 101,49 Prozent notierte, standen in Frankfurt (09:25 Uhr) und Stuttgart (13:02 Uhr) 98,50 Prozent im Kurs. Das zeigt, wie dünn der Handel in einer Mittelstandsanleihe im Open Market sein kann: Die Preise hängen von wenigen Orders ab, die Geld-Brief-Spannen sind groß.
Prognose
Warum hat die JDC Group die Prognose gesenkt?
Der Grund ist ein Gesetz, kein Geschäftseinbruch. Zum 1. Januar 2027 tritt das Altersvorsorgereformgesetz in Kraft. Kunden verschieben deshalb Abschlüsse von Altersvorsorgeprodukten aus dem vierten Quartal 2026 ins Jahr 2027. Dadurch fällt das für JDC typische Jahresendgeschäft in diesem Jahr geringer aus, wie das Unternehmen mitteilt. Die Prognose für den Umsatz sinkt auf 280 bis 300 Millionen Euro (zuvor 300 bis 330 Millionen Euro), die für das EBITDA auf 28 bis 32 Millionen Euro (zuvor 35 bis 38 Millionen Euro).
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr / zuvor
|Umsatz Q3
|64,5 Mio. €
|55,1 Mio. € (+17,2 %)
|EBITDA Q3
|5,6 Mio. €
|2,5 Mio. €
|Umsatz 9 Monate
|208,0 Mio. €
|175,9 Mio. € (+18,2 %)
|EBITDA 9 Monate
|20,1 Mio. €
|11,0 Mio. € (+82,1 %)
|Konzernergebnis 9 Monate
|6,1 Mio. €
|+97,6 %
|Prognose Umsatz 2026
|280 bis 300 Mio. €
|300 bis 330 Mio. €
|Prognose EBITDA 2026
|28 bis 32 Mio. €
|35 bis 38 Mio. €
EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Prognose 2026 neu gegenüber zuvor.
Quelle: JDC Group AG, Mitteilung vom 17.11.2026 (über Anleihen-Finder)
Rechnerisch ergibt sich aus der neuen Prognose für das vierte Quartal ein Umsatz von rund 72 bis 92 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 7,9 bis 11,9 Millionen Euro (eigene Rechnung: Prognose minus Neunmonatswert). Der Zins auf die Anleihe beträgt bei 20 Millionen Euro und 7,00 Prozent rund 1,4 Millionen Euro im Jahr. Das EBITDA der ersten neun Monate von 20,1 Millionen Euro deckt diesen Betrag rechnerisch gut ab. Diese Rechnung berücksichtigt allerdings nur die Anleihe, nicht weitere Verbindlichkeiten der Gruppe; Nettoverschuldung, Eigenkapitalquote und liquide Mittel nennt die Mitteilung nicht.
Was bedeutet die Kursspanne für die Rendite?
Die Rendite ist der jährliche Ertrag bis zur Fälligkeit bei einem bestimmten Kurs, der Kupon der feste Zins auf den Nennwert. Bei Kursen unter 100 Prozent liegt die Rendite über dem Kupon, bei Kursen darüber darunter. Eigene Näherung mit Valuta 26. November 2026, Rückzahlung zu 100 Prozent am 1. November 2028 und einer Zinszahlung am 1. November 2027: bei 101,49 Prozent rund 6,1 Prozent, bei 98,50 Prozent rund 7,9 Prozent. Der Unterschied ist erheblich und verdeutlicht das Liquiditätsrisiko.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Wichtig sind das Jahresendgeschäft und der Start des Altersvorsorgereformgesetzes am 1. Januar 2027: Zeigt sich die erwartete Verschiebung in das nächste Jahr, wäre das ein Beleg für die Begründung des Unternehmens. Der nächste Zinstermin der Anleihe ist der 1. November 2027, die Rückzahlung folgt am 1. November 2028. Vergleichen lassen sich Mittelstandsanleihen über Kupon, Rendite, Restlaufzeit, Rang und Kennzahlen wie Zinsdeckung.
Häufige Fragen zur JDC Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der JDC Anleihe 2023/2028? 7,00 Prozent fest, gezahlt jährlich am 1. November. Die ISIN lautet DE000A3514Q0, Fälligkeit ist der 1. November 2028.
Wer ist Emittent der JDC Anleihe? Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine hundertprozentige Tochter der JDC Group AG. Ob die JDC Group AG eine Garantie gibt, nennen die ausgewerteten Quellen nicht.
Warum hat JDC die Prognose gesenkt? Wegen des Altersvorsorgereformgesetzes zum 1. Januar 2027 verschieben Kunden Abschlüsse aus dem vierten Quartal 2026 ins Jahr 2027.
Wie hoch ist die Rendite der JDC Anleihe? Das hängt vom Kurs ab: rechnerisch rund 6,1 Prozent bei 101,49 Prozent und rund 7,9 Prozent bei 98,50 Prozent (eigene Näherung, keine Garantie).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.