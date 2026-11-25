Der Umsatz legte um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan zu. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg von 5,3 auf 6,5 Milliarden Yuan, bereinigt um Sondereffekte sogar um 43,7 Prozent auf 8,3 Milliarden. Die Analystenerwartungen für den Gewinn verfehlte JD.com dennoch, weil die schwache Konsumlaune in China und der harte Wettbewerb auf dem Kerngeschäft lasten.

Die Verbesserung kommt fast vollständig von der Kostenseite. Die Marketingausgaben fielen um 26,2 Prozent auf 15,5 Milliarden Yuan. Die Verluste im Essensliefergeschäft haben sich nach Angaben des Managements mehr als halbiert. Die Logistiksparte wuchs um 16,1 Prozent auf 64,0 Milliarden Yuan.