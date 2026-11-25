Vor einem Jahr verbrannte JD.com Milliarden, um Chinas Essenslieferdienste herauszufordern. Kunden bekamen Mahlzeiten zu Kampfpreisen, die Rechnung zahlten die Aktionäre. Jetzt zieht der Onlinehändler die Bremse an. Im dritten Quartal 2026 sanken die Marketingausgaben um gut ein Viertel, und aus einem Betriebsverlust wurde ein Gewinn von mehr als 5 Milliarden Yuan. Für die JD.com Aktie ist das eine gute Nachricht mit einem Fragezeichen: Was passiert mit den Kunden, wenn die Geschenke ausbleiben?
JD.com Aktie: Gewinn springt, weil das Marketing schrumpft – wie nachhaltig ist die Wende im Lieferkrieg?
JD.com dreht einen Betriebsverlust in Milliardengewinn, obwohl der Umsatz kaum wächst. Der Grund: Der Konzern gibt deutlich weniger für Rabatte im Essensliefergeschäft aus. Was das für die JD.com Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Sparen statt Wachsen bringt den Gewinn zurück
Der Umsatz legte um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan zu. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg von 5,3 auf 6,5 Milliarden Yuan, bereinigt um Sondereffekte sogar um 43,7 Prozent auf 8,3 Milliarden. Die Analystenerwartungen für den Gewinn verfehlte JD.com dennoch, weil die schwache Konsumlaune in China und der harte Wettbewerb auf dem Kerngeschäft lasten.
Die Verbesserung kommt fast vollständig von der Kostenseite. Die Marketingausgaben fielen um 26,2 Prozent auf 15,5 Milliarden Yuan. Die Verluste im Essensliefergeschäft haben sich nach Angaben des Managements mehr als halbiert. Die Logistiksparte wuchs um 16,1 Prozent auf 64,0 Milliarden Yuan.
Der Haken
Der Gewinn steigt, das Geld fließt trotzdem ab
Auffällig ist der Blick auf die Kasse. Der freie Cashflow war im Quartal mit 23,9 Milliarden Yuan negativ, mehr als doppelt so stark wie im Vorjahr mit minus 11,2 Milliarden. Gewinn und Geldfluss laufen also auseinander. Zudem bleibt offen, ob die Kunden bleiben, wenn die Rabatte sinken. Die Marge im Handelsgeschäft lag bei 5,8 Prozent und ist damit das Polster, aus dem JD.com seine neuen Geschäfte finanziert.
Dazu gehört auch Europa. Die Plattform Joybuy steigerte ihren Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 35 Prozent und liefert inzwischen in mehr als 80 europäische Städte. Für die JD.com Aktie ist das eine Wachstumsoption, die zunächst weiter Geld kostet.
JD.com hat bewiesen, dass der Konzern Gewinne machen kann, wenn er will. Die JD.com Aktie braucht nun den Beweis, dass dabei auch der Umsatz mitzieht.
Häufige Fragen zur JD.com Aktie
Warum ist der Gewinn von JD.com gestiegen?
Vor allem, weil der Konzern seine Marketingausgaben um 26,2 Prozent gesenkt und die Verluste im Essensliefergeschäft verringert hat.
Wie stark wächst JD.com?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 3,5 Prozent auf 309,6 Milliarden Yuan.
Ist JD.com in Europa aktiv?
Ja, über die Plattform Joybuy, die in mehr als 80 europäische Städte liefert.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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