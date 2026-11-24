Der Leitzins der Bank of Japan liegt laut The Industry Spread bei rund 1,25 Prozent. Der Markt rechnet mit weiteren Schritten, die Analyse nennt als Basisszenario für Ende Januar 2027 eine zehnjährige Rendite von 2,84 Prozent, mit einer Bandbreite von 2,696 bis 3,00 Prozent. Das Hoch des laufenden Zinszyklus lag bei 3,111 Prozent am 7. Oktober. Diese Szenarien stammen von einem Drittanbieter und sind keine Prognose von aktiencheck.de.

Für Anleger außerhalb Japans zählt vor allem eines: Steigen die japanischen Renditen, wird es für japanische Versicherer und Pensionsfonds attraktiver, Geld im Inland zu lassen, statt in ausländische Anleihen zu investieren. Diese Kapitalrückflüsse können den Druck auf Treasuries und Bunds erhöhen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; belegt sind nur die Renditeniveaus.