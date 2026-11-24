Die japanischen Staatsanleihen (JGB, Japanese Government Bonds) sind lange das Symbol für Nullzinsen gewesen. Heute rentiert die zehnjährige JGB bei 2,87 Prozent (Stand 19. November 2026 laut japanischem Finanzministerium, zitiert von The Industry Spread), die zweijährige bei 1,853 Prozent und die dreißigjährige bei 4,03 Prozent. Notenbankchef Kazuo Ueda erklärte am 19. November laut dem Bericht, die Bank werde „den Leitzins weiter anheben“. Die nächste Sitzung der Bank of Japan findet am 17. und 18. Dezember statt.
Japanische Staatsanleihen: Zehnjährige bei 2,87 Prozent, Bank of Japan will weiter erhöhen – wie viel Zins steckt schon im JGB?
Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe lag am 19. November bei 2,87 Prozent, Notenbankchef Ueda kündigte weitere Zinserhöhungen an. Am 17. und 18. Dezember tagt die Bank of Japan. Was die JGB-Rendite für Anleger in Europa und den USA bedeutet.
Wie hoch ist die Rendite japanischer Staatsanleihen im Vergleich?
Gemessen an Bundesanleihen und US-Treasuries ist Japan immer noch ein Niedrigzinsland, doch der Abstand schrumpft.
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 23. November um 10:39 Uhr MEZ bei 3,32 Prozent (dpa-AFX), die zehnjährige US-Treasury am selben Tag gegen 14:30 Uhr New Yorker Zeit bei 4,925 Prozent (Investing.com). Die JGB liegt damit rund 45 Basispunkte unter dem Bund und etwa 205 Basispunkte unter den USA. Der Vergleich mischt Stichtage (19. und 23. November) und ist deshalb nur eine Orientierung. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Stichtag
|Japan
|2,87 %
|19.11.2026
|Deutschland
|3,32 %
|23.11.2026, 10:39 Uhr MEZ
|USA
|4,925 %
|23.11.2026, 14:30 Uhr New Yorker Zeit
Verschiedene Stichtage und Uhrzeiten, Näherung. JGB: Stand 19.11.2026.
Quelle: Finanzministerium Japan via The Industry Spread; dpa-AFX/ARIVA; Investing.com
Warum bewegt die Bank of Japan die globalen Anleihemärkte?
Der Leitzins der Bank of Japan liegt laut The Industry Spread bei rund 1,25 Prozent. Der Markt rechnet mit weiteren Schritten, die Analyse nennt als Basisszenario für Ende Januar 2027 eine zehnjährige Rendite von 2,84 Prozent, mit einer Bandbreite von 2,696 bis 3,00 Prozent. Das Hoch des laufenden Zinszyklus lag bei 3,111 Prozent am 7. Oktober. Diese Szenarien stammen von einem Drittanbieter und sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Für Anleger außerhalb Japans zählt vor allem eines: Steigen die japanischen Renditen, wird es für japanische Versicherer und Pensionsfonds attraktiver, Geld im Inland zu lassen, statt in ausländische Anleihen zu investieren. Diese Kapitalrückflüsse können den Druck auf Treasuries und Bunds erhöhen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; belegt sind nur die Renditeniveaus.
Die Auktion der zehnjährigen JGB am 5. November lieferte laut Finobird eine Durchschnittsrendite von 2,768 Prozent, nach 3,101 Prozent bei der vorigen Auktion. Der Rückgang kam trotz der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen; er zeigt, dass die Nachfrage nach den Papieren zumindest zeitweise die Renditen drückte.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon, Rendite und Duration bei JGB?
Der Kupon ist der feste Zins, den eine Anleihe auf ihren Nennwert zahlt. Die Rendite beschreibt den effektiven Ertrag bei aktuellem Kurs. Die Duration misst, wie stark der Kurs auf Zinsänderungen reagiert: Je länger die Duration, desto größer die Kursverluste bei steigenden Zinsen. Weil Japan jahrzehntelang Niedrigzinsen hatte, tragen viele ältere JGB sehr niedrige Kupons, ihre Kurse sind bei höheren Renditen entsprechend stärker unter Druck geraten. Wer JGB über Fonds oder ETFs hält, trägt zudem ein Währungsrisiko gegenüber dem Yen.
Was Anleger jetzt beobachten
Laufend: Rendite der zehnjährigen JGB und Auktionen des japanischen Finanzministeriums.
17. und 18. Dezember: Zinsentscheidung der Bank of Japan.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung, die über die Zinsdifferenz zwischen Dollar und Yen mitentscheidet.
Häufige Fragen zu japanischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe? Am 19. November 2026 lag sie bei 2,87 Prozent.
Wann tagt die Bank of Japan? Am 17. und 18. Dezember 2026.
Sind JGB für Privatanleger geeignet? Das lässt sich nicht pauschal sagen. JGB sind für Privatanleger nur über Fonds, ETFs oder Auslandsdepots zugänglich und unterliegen Zins- und Währungsrisiken.
Wie unterscheiden sich JGB von Bundesanleihen? Sie werden in Yen emittiert, haben eine niedrigere Rendite und reagieren auf die Zinspolitik der Bank of Japan statt der EZB.
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