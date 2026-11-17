Ein Floater ist eine Anleihe, deren Zins sich regelmäßig an einen Referenzzins anpasst. Steigen die Leitzinsen, steigt der Kupon mit – das Kursrisiko ist gering. Japans Finanzministerium wollte mit einem zweijährigen Floater Investoren ansprechen, die sich gegen weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan absichern wollen. Laut Reuters-Quellen, über die investinglive und MarketScreener berichteten, sieht das Ministerium dafür derzeit wenig Bedarf: Weil die Erhöhungen bereits in den Renditen festverzinslicher Papiere stecken, taugt der Floater weniger als Absicherung. Einen neuen Termin gibt es nicht.

Wie sicher sich der Markt ist, zeigen die Swap-Märkte. Laut Japan Times preisen sogenannte Overnight-Index-Swaps – Zinswetten auf den Tagesgeldsatz – eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent für eine Anhebung bis Dezember ein. Am 9. November waren es laut Bloomberg noch rund 70 Prozent. Die Bank of Japan tagt am 17. und 18. Dezember, der Leitzins liegt bei 1,25 Prozent. BoJ-Ratsmitglied Hajime Takata hatte laut Reuters am Montag dafür plädiert, die Zinsen flexibel anzuheben.