Am Markt für japanische Staatsanleihen (Japanese Government Bonds, kurz JGBs) verdichten sich die Zeichen einer Zeitenwende. Das Finanzministerium in Tokio verschiebt laut Reuters-Quellen die für frühestens Januar geplante Premiere einer zweijährigen variabel verzinsten Staatsanleihe auf unbestimmte Zeit – weil der Markt die Zinserhöhungen der Bank of Japan bereits einpreist. Zugleich kaufen ausländische Investoren laut Japan Times und Bloomberg seit sechs Wochen in Folge netto japanische Anleihen, die längste Serie seit März 2020. Die Renditen bleiben hoch: Die zehnjährige JGB rentierte laut Reuters im Dienstagshandel bei 2,875 Prozent, die dreißigjährige bei 4,05 Prozent – dem höchsten Stand seit dem 9. Oktober.
Japanische Staatsanleihen: Tokio stoppt den ersten Zins-Floater, Ausländer kaufen sechs Wochen in Folge – beginnt die Wende am JGB-Markt?
Japans Finanzministerium verschiebt die geplante Premiere einer zweijährigen variabel verzinsten Staatsanleihe. Gleichzeitig kehren ausländische Investoren an den JGB-Markt zurück. Die 30-jährige Rendite liegt mit 4,05 Prozent nahe ihrem Rekord – morgen steht die 20-jährige Auktion an.
Der Auslöser
Warum verschiebt Japan seine erste Floater-Anleihe?
Ein Floater sollte Anlegern Schutz vor steigenden Zinsen bieten. Doch dieser Schutz ist offenbar schon im Preis.
Ein Floater ist eine Anleihe, deren Zins sich regelmäßig an einen Referenzzins anpasst. Steigen die Leitzinsen, steigt der Kupon mit – das Kursrisiko ist gering. Japans Finanzministerium wollte mit einem zweijährigen Floater Investoren ansprechen, die sich gegen weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan absichern wollen. Laut Reuters-Quellen, über die investinglive und MarketScreener berichteten, sieht das Ministerium dafür derzeit wenig Bedarf: Weil die Erhöhungen bereits in den Renditen festverzinslicher Papiere stecken, taugt der Floater weniger als Absicherung. Einen neuen Termin gibt es nicht.
Wie sicher sich der Markt ist, zeigen die Swap-Märkte. Laut Japan Times preisen sogenannte Overnight-Index-Swaps – Zinswetten auf den Tagesgeldsatz – eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent für eine Anhebung bis Dezember ein. Am 9. November waren es laut Bloomberg noch rund 70 Prozent. Die Bank of Japan tagt am 17. und 18. Dezember, der Leitzins liegt bei 1,25 Prozent. BoJ-Ratsmitglied Hajime Takata hatte laut Reuters am Montag dafür plädiert, die Zinsen flexibel anzuheben.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|2 Jahre
|rund 1,88 %
|–
|5 Jahre
|2,260 %
|+0,5 Bp.
|10 Jahre
|2,875 %
|−1 Bp.
|20 Jahre
|3,780 %
|+2 Bp.
|30 Jahre
|4,050 %
|+1 Bp.
Quelle: Reuters (Artikel 10:40 Uhr JST); 2 Jahre: investinglive, früher Dienstagshandel
Die Nachfrage
Wer kauft jetzt japanische Staatsanleihen – und wer hält sich zurück?
Die Rückkehr der Ausländer ist die überraschende Nachricht der Woche. Sechs Wochen netto Zuflüsse bis Anfang November – das hat es seit dem Frühjahr 2020 nicht gegeben. Auch inländische Investoren griffen laut Japan Times im ersten Halbjahr des Fiskaljahres so stark zu wie seit 17 Jahren nicht. Keita Matsumoto von SMBC Nikko sieht laut Japan Times möglicherweise einen wichtigen Wendepunkt.
Die Begeisterung hat allerdings Grenzen – und die liegen am langen Ende. Vor der Auktion 20-jähriger JGBs am Mittwoch hielten sich viele Investoren laut Reuters zurück, die 20-jährige Rendite stieg auf ein Einmonatshoch von 3,78 Prozent. Bereits die 30-jährige Auktion am 10. November war schwach ausgefallen. Takayuki Miyajima von Sony Financial erwartet laut Reuters, dass Investoren lange Laufzeiten nicht aggressiv kaufen werden. Keisuke Tsuruta von MUFG Morgan Stanley sprach von mehr Vorsicht gegenüber Zinsänderungsrisiken.
Unlikely to aggressively buy longer-dated bonds.
Floater verschoben
Der Markt preist BoJ-Erhöhungen so klar ein, dass ein Zins-Floater als Absicherung kaum gebraucht wird.
Ausländer kehren zurück
Sechs Wochen Nettokäufe in Folge – die längste Serie seit März 2020.
Langes Ende bleibt fragil
20- und 30-jährige Renditen nahe Monats- und Rekordhochs, Auktionen als Härtetest.
Das große Bild
Warum japanische Staatsanleihen die Weltzinsen beeinflussen
Jahrzehntelang waren japanische Anleihen der Inbegriff von Null- und Minuszinsen. Davon ist wenig geblieben. Laut Trading Economics stieg die zehnjährige JGB-Rendite am 1. Oktober bis auf 3,12 Prozent, den höchsten Stand seit August 1996. Die dreißigjährige markierte im Oktober mit 4,25 Prozent ein Rekordhoch. Treiber sind eine Inflation, die sich hartnäckig hält – die Erzeugerpreise stiegen im Oktober laut Trading Economics um 7,1 Prozent zum Vorjahr –, die Aussicht auf weitere Zinsschritte der BoJ und steigende Renditen weltweit.
Japanische Investoren gehören zu den größten Anlegern an den Anleihemärkten der Welt – wenn sie daheim attraktive Zinsen bekommen, fehlt dieses Geld anderswo. Das betrifft US-Treasuries mit über 5 Prozent Rendite ebenso wie europäische Staatsanleihen. Zugleich bleibt der Yen schwach: Ein Dollar kostete laut Trading Economics rund 159,3 Yen. Finanzministerin Satsuki Katayama hatte laut Bloomberg am 13. November vor einseitigen und schnellen Devisenbewegungen gewarnt. Ein schwacher Yen verteuert Importe und erhöht den Druck auf die Notenbank, die Zinsen anzuheben.
Für Anleger im Euroraum sind japanische Staatsanleihen vor allem ein Gradmesser. Direkt investiert tragen sie ein erhebliches Währungsrisiko; währungsgesicherte Anleihe-ETFs verringern dieses Risiko, verursachen aber Absicherungskosten.
Der Fahrplan
Japanische Staatsanleihen: Welche Termine zählen?
FAQ zu japanischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen? Laut Reuters lag sie im Handel am 17. November 2026 bei 2,875 Prozent, die dreißigjährige bei 4,05 Prozent.
Warum hat Japan den Zins-Floater verschoben? Laut Reuters-Quellen preist der Markt die Zinserhöhungen der Bank of Japan bereits ein, sodass der Floater als Absicherung weniger gefragt wäre.
Erhöht die Bank of Japan im Dezember die Zinsen? Die Swap-Märkte preisen laut Japan Times eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent ein. Die Sitzung findet am 17. und 18. Dezember statt.
Was ist eine JGB? Die Abkürzung steht für Japanese Government Bond, also eine Staatsanleihe Japans.
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