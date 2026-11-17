Japans Anleihemarkt sendet am Dienstagmorgen ein deutliches Signal: Die Rendite der 30-jährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) ist im Tokioter Handel um einen Basispunkt auf 4,05 Prozent gestiegen – so hoch wie seit dem 9. Oktober nicht mehr. Die 20-jährige Laufzeit legte laut Reuters um zwei Basispunkte auf 3,78 Prozent zu, ein Monatshoch. Auslöser ist eine Mischung aus Zinserhöhungserwartungen an die Bank of Japan, schwacher Nachfrage bei der jüngsten 30-Jahres-Auktion und der Sorge vor der nächsten Versteigerung am Mittwoch. Japanische Staatsanleihen mit sehr langer Laufzeit sind damit erneut der Brennpunkt des Rentenmarkts in Asien.

Bemerkenswert ist die Verschiebung innerhalb der Zinskurve: Während die zehnjährige Rendite am Dienstag um einen Basispunkt auf 2,875 Prozent nachgab, stiegen die Renditen am ganz langen Ende. Am Montag hatte die zehnjährige JGB mit 2,885 Prozent noch den höchsten Stand seit dem 22. Oktober markiert. Die Kurve wird damit steiler – ein klassisches Zeichen dafür, dass Investoren für lange Bindung an den Schuldner Japan eine höhere Entschädigung verlangen.