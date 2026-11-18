Wie gut eine Staatsanleihe-Auktion läuft, messen Händler vor allem am Bid-to-Cover-Verhältnis: Es zeigt, wie oft das angebotene Volumen durch Gebote gedeckt ist. Bei der 20-Jahres-Auktion im Oktober lag dieser Wert bei 5,84 – laut Bloomberg die stärkste Nachfrage seit Beginn der Aufzeichnungen. Über die letzten zehn Auktionen dieser Laufzeit lag der Schnitt nach Daten des Finanzministeriums, aufbereitet von saiken.net, bei knapp 4. Dass die Nachfrage nun unter den Zwölf-Monats-Schnitt fiel, zeigt: Der Oktober war eher eine Momentaufnahme als eine Trendwende.