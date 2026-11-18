Japanische Staatsanleihen liefern dem Morgen einen Warnschuss: Bei der Auktion 20-jähriger Papiere über rund 700 Milliarden Yen blieb die Nachfrage am Mittwoch laut Bloomberg unter dem Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate. Die Rendite der 10-jährigen JGB notierte nach Daten von Trading Economics bei 2,87 Prozent, die 30-jährige Anleihe rentierte bei 4,06 Prozent. Damit setzt sich ein Muster fort, das Investoren seit Wochen beobachten: Am ganz langen Ende des japanischen Anleihemarkts halten sich Käufer zurück – und das kurz vor einer erwarteten Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember.
Japanische Staatsanleihen: 20-Jahres-Auktion schwächer als im Schnitt, Zehnjährige bei 2,87 Prozent – verliert Tokio vor der BoJ-Zinserhöhung seine Käufer?
Japan hat am Mittwoch rund 700 Milliarden Yen in 20-jährigen Staatsanleihen versteigert – laut Bloomberg mit schwächerer Nachfrage als im Zwölf-Monats-Schnitt. Die Rendite der 10-jährigen JGB liegt bei 2,87 Prozent, die 30-jährige über 4 Prozent. Im Dezember dürfte die Bank of Japan die Zinsen erhöhen. Was das für Japans Anleihemarkt und für Anleger weltweit bedeutet.
Die Auktion
Warum ist die schwache Nachfrage bei japanischen Staatsanleihen ein Signal?
Wie gut eine Staatsanleihe-Auktion läuft, messen Händler vor allem am Bid-to-Cover-Verhältnis: Es zeigt, wie oft das angebotene Volumen durch Gebote gedeckt ist. Bei der 20-Jahres-Auktion im Oktober lag dieser Wert bei 5,84 – laut Bloomberg die stärkste Nachfrage seit Beginn der Aufzeichnungen. Über die letzten zehn Auktionen dieser Laufzeit lag der Schnitt nach Daten des Finanzministeriums, aufbereitet von saiken.net, bei knapp 4. Dass die Nachfrage nun unter den Zwölf-Monats-Schnitt fiel, zeigt: Der Oktober war eher eine Momentaufnahme als eine Trendwende.
Schon die 30-Jahres-Auktion am 10. November war holprig. Das Bid-to-Cover-Verhältnis fiel auf 3,36, der sogenannte Tail – die Differenz zwischen Durchschnitts- und niedrigstem akzeptiertem Preis – war mit 35 Sen ungewöhnlich groß. Ein großer Tail bedeutet, dass der Staat einen Teil der Papiere nur zu deutlich schlechteren Kursen loswurde. Am Dienstag stieg die Rendite der 20-jährigen Anleihe bereits auf ein Einmonatshoch, die 30-jährige auf den höchsten Stand seit dem 9. Oktober.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|1,87 %
|5 Jahre
|2,26 %
|10 Jahre
|2,87 %
|20 Jahre
|3,79 %
|30 Jahre
|4,06 %
|40 Jahre
|4,19 %
Quelle: Trading Economics, 18.11.2026 (Tagesstand ohne Uhrzeit)
Die Notenbank
Erhöht die Bank of Japan im Dezember erneut die Zinsen?
Die Bank of Japan hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits zweimal angehoben, zuletzt im September auf 1,25 Prozent.
Ende Oktober hielt die Notenbank den Zins mit acht zu einer Stimme stabil, Ratsmitglied Hajime Takata stimmte bereits für 1,5 Prozent. Gouverneur Kazuo Ueda kündigte an, bei der nächsten Sitzung vor allem die Aufwärtsrisiken für die Preise zu diskutieren. Laut einer Umfrage erwarten 83 Prozent der Ökonomen eine Erhöhung auf 1,5 Prozent bei der Sitzung am 17. und 18. Dezember. Nach Einschätzung von Trading Economics gilt der Schritt am Markt als weithin erwartet.
Für japanische Staatsanleihen ist das eine doppelte Belastung. Steigende Leitzinsen heben die Renditen am kurzen Ende, zugleich halten sich Investoren laut Marktberichten bei superlangen Laufzeiten zurück, solange der Zinspfad unklar ist. Die Rendite der 2-jährigen JGB liegt mit 1,87 Prozent schon deutlich über dem aktuellen Leitzins – der Markt hat also weitere Erhöhungen eingepreist.
Eine Erhöhung im Dezember ist so gut wie ausgemacht.
Das große Bild
Was bedeuten steigende JGB-Renditen für Anleger weltweit?
Japan war über Jahrzehnte das Land der Null- und Negativzinsen. Japanische Pensionsfonds, Versicherer und Privatanleger legten ihr Geld deshalb massiv im Ausland an, auch in US-Treasuries und europäischen Staatsanleihen. Wenn heimische Anleihen nun 2,87 Prozent auf zehn Jahre und über 4 Prozent auf 30 Jahre bieten, wird der Heimatmarkt wieder attraktiver. Fließt Kapital zurück nach Japan, fehlt es anderswo als Käufer – ein Faktor, der die Renditen auch in den USA und Europa stützen kann. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Der Yen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mit rund 159,4 je Dollar notiert er nahe der Marke, an der Tokio zuletzt mit Interventionen gedroht hat. Eine Zinserhöhung könnte die Währung stützen, eine schwache Konjunktur spricht dagegen: Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend geschrumpft. Hinzu kommt die Haushaltspolitik. Premierministerin Sanae Takaichi plant eine Senkung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel und hat zugesagt, die Emission von Staatsanleihen im nächsten Haushalt zu steuern. Investoren beobachten genau, ob daraus mehr oder weniger Angebot an langen Laufzeiten folgt.
Die Duration – also die Zinsempfindlichkeit einer Anleihe – ist bei 30- und 40-jährigen Papieren besonders hoch. Schon kleine Renditebewegungen führen dort zu großen Kursausschlägen. Für Anleger außerhalb Japans kommt das Währungsrisiko hinzu: Ein schwankender Yen kann Zinserträge in Euro gerechnet schnell überlagern.
25. November: 40-Jahres-Auktion
Die nächste Bewährungsprobe am ganz langen Ende, Volumen laut Plan rund 300 Milliarden Yen.
3. Dezember: 10-Jahres-Auktion
Ein Gradmesser für die Nachfrage im Kernsegment des Marktes.
8. Dezember: 30-Jahres-Auktion
Nach dem schwachen Novembertermin besonders im Fokus.
17./18. Dezember: Zinsentscheid der Bank of Japan
Erwartet wird eine Erhöhung auf 1,5 Prozent; entscheidend ist der Ausblick auf das Tempo danach.
Häufige Fragen zu japanischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen?
Am 18. November lag sie laut Trading Economics bei 2,87 Prozent.
Was bedeutet eine schwache Anleiheauktion?
Es gab im Verhältnis zum Angebot weniger Gebote als üblich. Der Staat muss dann tendenziell höhere Renditen bieten, um seine Schulden zu platzieren.
Wann entscheidet die Bank of Japan über die Zinsen?
Die nächste Sitzung findet am 17. und 18. Dezember statt. Der Leitzins liegt derzeit bei 1,25 Prozent.
Warum ist Japans Anleihemarkt für deutsche Anleger wichtig?
Japanische Investoren gehören zu den größten Käufern ausländischer Anleihen. Ändern sie ihr Verhalten, kann das auch Renditen in Europa und den USA beeinflussen.
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