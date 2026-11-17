Dies dürfte wohl einerseits auf die anhaltende Exportflaute und andererseits auf den schwächelnden privaten Konsum zurückzuführen sein. Dieser sei zuletzt trotz eines beachtlichen Reallohnanstiegs deutlich zurückgegangen. Die anhaltenden politischen Spannungen mit China dürften hingegen eine Rolle beim Rückgang der Exporte gespielt haben. Nichtsdestotrotz könnten uns noch heuer im Dezember und nächstes Jahr im ersten Quartal eine Zinserhöhung bevorstehen. Da aufgrund steigender Renditen japanische Anleihen für inländische Investoren wieder deutlich attraktiver werden sollten, könnte ein verstärkter Kapitalabfluss ins Ausland gebremst werden. Mittel- bis langfristig könnte der Yen (JPY) somit eine wichtige Stütze erhalten. EUR/JPY notiere derzeit bei 175,30. Kurzfristig liege die Bandbreite zwischen 172,50 und 178,20.