Das operative Ergebnis soll nach der neuen Prognose bei einem Verlust von 368 Milliarden Yen liegen, der Umsatz bei 3,84 Billionen Yen. Die Dividende für das Geschäftsjahr soll von zuvor 272 Yen auf 204 Yen je Aktie fallen. Das Management verzichtet laut Tobacco Reporter zudem auf Teile der Vergütung: Vorstände kürzen ihr Gehalt zwei Monate lang um die Hälfte, Boni für 2026 entfallen.