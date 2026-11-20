Aus einem Gewinn wird ein Verlust: Japan Tobacco (JT, Tokio 2914, ISIN JP3726800000) hat seine Jahresprognose nach dem Zugriff Russlands auf die lokalen Tochtergesellschaften drastisch gesenkt. Statt eines Nettogewinns von 662 Milliarden Yen erwartet der Tabakkonzern für das laufende Geschäftsjahr nun einen Nettoverlust von 724 Milliarden Yen.
Japan-Tobacco-Aktie: 1,38 Billionen Yen Belastung nach Russland-Zugriff – Konzern erwartet Nettoverlust statt Gewinn
Japan Tobacco rechnet nach dem Kontrollverlust über seine russischen Tochtergesellschaften mit einer Belastung von 1,38 Billionen Yen und einem Nettoverlust von 724 Milliarden Yen. Die Dividendenprognose sinkt von 272 auf 204 Yen.
JATJAT
Für die Japan-Tobacco-Aktie, die in Deutschland unter dem Kürzel JAT gehandelt wird, ist das ein tiefer Einschnitt. Der Konzern verbucht eine Belastung von 1,38 Billionen Yen, umgerechnet rund 8,9 Milliarden Dollar.
Was hat Russland bei Japan Tobacco getan?
Nach Berichten von Reuters und dem Fachmedium Tobacco Reporter stellte Russland Anfang November per Präsidialdekret alle Gesellschaften von Japan Tobacco im Land unter vorläufige Verwaltung. JT verliert dadurch die Kontrolle über sieben russische Tochterunternehmen, darunter JTI Russia, JTI Donskoy Tabak und JTI Yelets. Sie werden seit dem 6. November nicht mehr konsolidiert, die rechtliche Eigentümerstellung bleibt nach Unternehmensangaben bestehen.
Was ändert sich an Prognose und Dividende?
Das operative Ergebnis soll nach der neuen Prognose bei einem Verlust von 368 Milliarden Yen liegen, der Umsatz bei 3,84 Billionen Yen. Die Dividende für das Geschäftsjahr soll von zuvor 272 Yen auf 204 Yen je Aktie fallen. Das Management verzichtet laut Tobacco Reporter zudem auf Teile der Vergütung: Vorstände kürzen ihr Gehalt zwei Monate lang um die Hälfte, Boni für 2026 entfallen.
Die Differenz zwischen alter und neuer Gewinnprognose entspricht rechnerisch der angekündigten Belastung von 1,38 Billionen Yen.
Wie geht JT mit Russland weiter?
JT betont laut den Berichten, dass seine Strategie in Russland unverändert bleibe und die Investitionen in Heated-Tobacco-Produkte wie Ploom weitergingen. Die Regierung in Tokio ist eingebunden: Ministerpräsidentin Sanae Takaichi sprach Berichten zufolge bei einem Treffen mit Wladimir Putin am 18. November in Shenzhen den Schutz japanischer Unternehmen an. Details zu den Gesprächen sind nur indirekt belegt.
Der japanische Staat hält nach Angaben der Quellen rund ein Drittel der JT-Aktien; die Berichte nennen leicht abweichende Werte.
FAQ: Japan-Tobacco-Aktie und Russland
Wie hoch ist die Belastung? Laut den Berichten 1,38 Billionen Yen (rund 8,9 Milliarden Dollar).
Wie lautet das Kürzel der Japan-Tobacco-Aktie? In Tokio 2914, in Frankfurt JAT; die ISIN lautet JP3726800000.
Was passiert mit der Dividende? Die Prognose sinkt von 272 auf 204 Yen je Aktie.
Welche Einheiten sind betroffen? Sieben russische Tochtergesellschaften, die seit dem 6. November nicht mehr konsolidiert werden.
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