Japans Börse feiert, Japans Wirtschaft kühlt ab: Der Nikkei 225 stieg am Dienstag nach der Feiertagspause um 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte, der breitere Topix legte 2,5 Prozent auf 3.764,80 Punkte zu (Stand 06:34 Uhr MEZ). Zugleich fiel der Gesamt-Einkaufsmanagerindex für Japan auf 51,5 Punkte, den tiefsten Stand seit sechs Monaten (Vormonat 52,1), weil der Dienstleistungssektor von 51,7 auf 50,5 abrutschte (06:52 Uhr MEZ).
Japan-PMI: Dienstleister fallen auf 50,5, Gesamtindex auf ein Sechsmonatstief – warum springt der Nikkei trotzdem um vier Prozent?
Der Nikkei 225 schloss die Feiertagslücke mit einem Plus von 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte, während der japanische Einkaufsmanagerindex auf 51,5 fiel – ein Sechsmonatstief. Was die Gegensätze für Chipwerte, Yen und DAX-Anleger bedeuten.
Der Industrie-Index stieg dagegen von 53,3 auf 53,7 Punkte. Der Abstand zeigt, worum es an den Märkten geht: nicht um die Breite der Konjunktur, sondern um die Chipindustrie. Murata gewann 14,6 Prozent, Advantest 13,2 Prozent und Tokyo Electron 11,4 Prozent (n-tv Börsen-Tag, 24.11.2026). Wer den Nikkei 225 beobachtet, schaut damit vor allem auf KI-Zulieferer.
Konjunktur Japan
Was verrät der Japan-PMI über die Konjunktur?
|Index
|November
|Oktober
|Industrie
|53,7
|53,3
|Dienstleistungen
|50,5
|51,7
|Gesamtindex
|51,5
|52,1
Werte über 50 Punkte signalisieren Wachstum. Meldung vom 24.11.2026, 06:52 Uhr MEZ.
Quelle: n-tv Börsen-Tag via lomazoma.com
Alle drei Werte liegen über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Industrie läuft stärker, die Dienstleister verlieren aber an Schwung – und sie machen den größeren Teil der japanischen Wirtschaft aus. Das Bild gleicht dem in Deutschland: Dort stieg der ifo-Geschäftsklimaindex laut Prognose zuletzt, doch die Industrie bremste.
Warum springt der Nikkei 225, obwohl der PMI fällt?
Zwei Faktoren dürften zusammenkommen. Erstens war Tokio am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, als die Wall Street nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang stark stieg: Der Dow Jones gewann 3,0 Prozent, der S&P 500 4,7 Prozent und die Nasdaq 6,5 Prozent (Dow Jones Newswires). Der japanische Markt holte diese Bewegung am Dienstag nach. Zweitens dominieren Chipwerte den Index. Eine Einschätzung der Redaktion: Solange die KI-Investitionen als Treiber gelten, spielen schwächere Dienstleistungsdaten für Anleger eine geringere Rolle.
Ob der Sprung nachhaltig ist, lässt sich aus den Daten nicht ablesen. Am Montag hatte der DAX um 2,2 Prozent zugelegt, am Dienstag gab er zur Eröffnung um 0,1 Prozent auf 25.306 Punkte nach (Reuters, 08:51 Uhr). Der Analyst Andreas Lipkow sieht darin die eigentliche Bewährungsprobe.
Was bedeutet der Yen-Kurs für Anleger?
Der Dollar stand um 06:17 Uhr MEZ bei 158,94 Yen und bei 6,6608 Yuan, der Euro bei 1,0910 Dollar (n-tv Börsen-Tag). Ein schwacher Yen stützt japanische Exporteure, verteuert aber Importe. Für europäische Anleger im Nikkei 225 wirkt der Wechselkurs auf die Euro-Rendite ein.
Was Anleger jetzt beobachten
Chipwerte in Tokio und Europa: Hält die Erholung nach dem Huang-Sprung?
Dienstleistungs-PMI: Fällt er in den kommenden Monaten unter 50 Punkte?
Yen und Zinsen: Zinssignale der Notenbanken, auch nach Südkorea am Donnerstag.
Häufige Fragen zum Nikkei 225 und zum Japan-PMI
Wie hoch ist der Japan-PMI im November? Der Gesamtindex liegt bei 51,5 Punkten, Industrie bei 53,7, Dienstleistungen bei 50,5.
Wie stark stieg der Nikkei 225? Um 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte (06:34 Uhr MEZ).
Warum sind Chipwerte so wichtig für den Nikkei? Murata, Advantest und Tokyo Electron legten zweistellig zu, so dass sie den Index stark bewegen.
Was ist ein PMI? Ein Stimmungsindex unter Einkaufsmanagern: Werte über 50 Punkten bedeuten Wachstum.
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