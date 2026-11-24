Zwei Faktoren dürften zusammenkommen. Erstens war Tokio am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, als die Wall Street nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang stark stieg: Der Dow Jones gewann 3,0 Prozent, der S&P 500 4,7 Prozent und die Nasdaq 6,5 Prozent (Dow Jones Newswires). Der japanische Markt holte diese Bewegung am Dienstag nach. Zweitens dominieren Chipwerte den Index. Eine Einschätzung der Redaktion: Solange die KI-Investitionen als Treiber gelten, spielen schwächere Dienstleistungsdaten für Anleger eine geringere Rolle.