Die Japan-Exporte haben im Oktober einen historischen Rekord erreicht: Die Ausfuhren stiegen laut den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Finanzministeriums um 20,5 Prozent zum Vorjahresmonat auf 11,8 Billionen Yen (rund 74 Milliarden Dollar) – der höchste Monatswert, der je gemessen wurde. Das Handelsdefizit fiel mit 476,5 Milliarden Yen nur halb so hoch aus wie die von Reuters befragten Ökonomen erwartet hatten. Die Börse in Tokio reagierte gespalten: Chipwerte wie Advantest und Lasertec legten nach den Nvidia-Zahlen kräftig zu, der Leitindex Nikkei notierte laut Reuters am Vormittag dennoch rund 0,3 Prozent im Minus.
Die Zahlen zeigen, wie stark die globale KI-Investitionswelle inzwischen die Handelsströme prägt – und wie sehr Japans Industrie davon abhängt, während die Binnenwirtschaft schwächelt.