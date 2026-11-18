Erst am Dienstag hatte Japan gemeldet, dass die Wirtschaft im Sommerquartal Juli bis September entgegen den Erwartungen geschrumpft ist. Laut Reuters halten sich die Haushalte wegen der hohen Lebenshaltungskosten beim Konsum zurück. Die teuren Importe verschärfen dieses Problem: Höhere Kosten für Energie und Transport drücken auf die Kaufkraft der Haushalte und auf die Margen der Unternehmen.

Hinzu kommt der schwache Yen. Mit rund 159 Yen je Dollar verbilligt er japanische Waren im Ausland und bläht die Exportwerte in Yen auf – verteuert aber zugleich Energie- und Rohstoffimporte. Für die Bank of Japan, deren Leitzins bei 1,25 Prozent liegt, ist das ein Dilemma: Eine schrumpfende Wirtschaft spricht gegen weitere Zinserhöhungen, die importierte Inflation und der schwache Yen sprechen dafür. Am Anleihemarkt ist die Nervosität spürbar: Die zehnjährige japanische Staatsanleihe rentiert bei rund 2,87 Prozent.

Einschätzung der Redaktion: Die Exportdaten stärken eher die Seite derer, die der Bank of Japan weiteren Spielraum für Zinserhöhungen zutrauen, weil sie zeigen, dass die Industrie robust ist. Wie die Notenbank das gegen den Konsumeinbruch abwägt, ist offen.

Die Reuters-Analysten nennen zwei Risiken für die Exportstärke: eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und eine mögliche Verlangsamung der KI-Investitionen. Letzteres ist der Punkt, auf den Anleger weltweit schauen – die Nvidia-Zahlen vom Dienstagabend haben ihn vorerst entschärft.