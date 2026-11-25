Es gibt ein Unternehmen, dem es gleichgültig sein kann, ob die Kurse steigen oder fallen – solange gehandelt wird. Die Japan Exchange Group Aktie (ISIN: JP3183200009, WKN: A0B9K6, Tokio-Kürzel: 8697, deutsches Handelssymbol: OSK, US-Handelssymbol: JPXGY) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Im deutschen Handel notierte der Betreiber der Tokioter Börse am Morgen bei 12,50 Euro und damit 5,04 Prozent höher. Der Nikkei 225 schloss am Mittwoch mit einem Minus von 2,78 Prozent bei 57.011,62 Punkten.
Japan Exchange Group Aktie Nikkei 225 Gewinner: Der Börsenbetreiber verdient am Sturm – Turbulenzen füllen die Kasse
Die Japan Exchange Group Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Betreiber der Tokioter Börse legt im deutschen Handel um 5 Prozent zu, während der Nikkei 225 um 2,78 Prozent fällt. Der Grund: Heftige Kursausschläge bedeuten hohe Handelsumsätze – und an jedem Geschäft verdient die Börse mit.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wer die Börse betreibt, gewinnt an bewegten Tagen
Hohe Umsätze durch starke Schwankungen
Der Nikkei 225 fiel am Freitag um mehr als 3.000 Punkte, stieg am Dienstag um 2.200 Punkte und verlor am Mittwoch wieder 1.633 Punkte. Solche Ausschläge gehen mit hohen Handelsumsätzen einher: Am Dienstag wurden am Prime-Markt Aktien für rund 8,07 Billionen Yen gehandelt, am Mittwoch waren es bis zur Mittagspause bereits 3,65 Billionen Yen.
Gebühren auf jede Transaktion
Die Japan Exchange Group verdient an Handel, Abwicklung und Marktdaten. Je mehr gehandelt wird, desto höher die Erlöse – unabhängig von der Richtung der Kurse.
Umschichtung in defensive Werte
Anleger zogen am Mittwoch Geld aus KI- und Chipaktien ab und kauften Titel mit planbaren Erträgen. Ein Börsenbetreiber mit Quasi-Monopol passt in dieses Muster.
Breiter Markt fester als der Index
Am Prime-Markt stiegen mehr Aktien, als fielen. Der Indexverlust ging auf wenige schwere Technologiewerte zurück.
Einordnung
Das Geschäft mit dem Handel der anderen
Die Japan Exchange Group betreibt die Tokioter Börse, die Terminbörse in Osaka und die zentrale Abwicklungsstelle des Landes. Das Geschäftsjahr bis März 2026 war ein Rekordjahr: Die operativen Erlöse stiegen um 22,5 Prozent auf 198,7 Milliarden Yen, der operative Gewinn um 29,0 Prozent auf 116,3 Milliarden Yen. Getragen wurde das vom lebhaften Aktienhandel. Die Turbulenzen der vergangenen Tage setzen diese Entwicklung fort. Der Nikkei 225 Gewinner ist damit ein Sonderfall: eine Aktie, die von der Nervosität profitiert, unter der die meisten anderen leiden.
Häufige Fragen zur Japan Exchange Group Aktie
Warum ist die Japan Exchange Group Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Der Börsenbetreiber profitiert von hohen Handelsumsätzen in turbulenten Marktphasen und von der Umschichtung der Anleger in Titel mit planbaren Erträgen.
Was gehört zur Japan Exchange Group?
Unter anderem die Tokioter Börse, die Terminbörse Osaka und die zentrale Abwicklungsstelle für Wertpapiergeschäfte.
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