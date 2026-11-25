Die Japan Exchange Group betreibt die Tokioter Börse, die Terminbörse in Osaka und die zentrale Abwicklungsstelle des Landes. Das Geschäftsjahr bis März 2026 war ein Rekordjahr: Die operativen Erlöse stiegen um 22,5 Prozent auf 198,7 Milliarden Yen, der operative Gewinn um 29,0 Prozent auf 116,3 Milliarden Yen. Getragen wurde das vom lebhaften Aktienhandel. Die Turbulenzen der vergangenen Tage setzen diese Entwicklung fort. Der Nikkei 225 Gewinner ist damit ein Sonderfall: eine Aktie, die von der Nervosität profitiert, unter der die meisten anderen leiden.