Trading Economics erklärt den Rückgang auf 2,70 bis 2,72 Prozent mit Nachfrage nach sicheren Anlagen in einer Phase fallender KI-Aktienkurse. Wenn Aktien nachgeben, fließt Geld in Staatsanleihen, deren Kurse steigen und deren Renditen sinken. Die Rendite einer Anleihe bewegt sich gegenläufig zum Kurs. Hinzu kommt der Ölpreisrückgang, der weltweit die Inflationserwartungen dämpft und auch US-Treasuries sowie Bundesanleihen gestützt hat: Die zehnjährige Treasury lag um 16:09 Uhr MEZ bei 4,91 Prozent, die Bundesanleihe um 15:53 Uhr bei 3,27 Prozent.

Der Abstand zeigt, wie weit Japan aufgeholt hat. Vor einem Jahr lag die JGB-Rendite laut Trading Economics rund 0,91 Prozentpunkte niedriger, also bei etwa 1,8 Prozent. Heute rentiert die Zehnjährige 2,72 Prozent, aber noch weit unter den 3,27 Prozent der Bundesanleihe und den 4,91 Prozent der US-Treasury.