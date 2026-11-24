Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) fiel am 24. November auf 2,72 Prozent, nach 2,79 Prozent am Vortag. Das ist ein Rückgang um 7 Basispunkte, obwohl die Inflation im Oktober auf 2,3 Prozent stieg und die Bank of Japan (BoJ) laut Trading Economics in den Märkten zunehmend für Dezember eine Zinserhöhung erwartet wird. Der Widerspruch ist die Geschichte des Tages: Warum fällt der Zins, wenn der Zinsschritt näher rückt?
Japan-Anleihen: Zehnjährige JGB fällt auf 2,72 Prozent, Bank of Japan entscheidet am 18. Dezember – warum sinkt die Rendite, obwohl der Zinsschritt näher rückt?
Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe sank am 24. November auf 2,72 Prozent, minus 7 Basispunkte. Die Inflation steigt auf 2,3 Prozent, der BoJ-Leitzins liegt bei 1,25 Prozent. Was hinter der Bewegung steckt.
Warum fällt die JGB-Rendite am 24. November?
Trading Economics erklärt den Rückgang auf 2,70 bis 2,72 Prozent mit Nachfrage nach sicheren Anlagen in einer Phase fallender KI-Aktienkurse. Wenn Aktien nachgeben, fließt Geld in Staatsanleihen, deren Kurse steigen und deren Renditen sinken. Die Rendite einer Anleihe bewegt sich gegenläufig zum Kurs. Hinzu kommt der Ölpreisrückgang, der weltweit die Inflationserwartungen dämpft und auch US-Treasuries sowie Bundesanleihen gestützt hat: Die zehnjährige Treasury lag um 16:09 Uhr MEZ bei 4,91 Prozent, die Bundesanleihe um 15:53 Uhr bei 3,27 Prozent.
Der Abstand zeigt, wie weit Japan aufgeholt hat. Vor einem Jahr lag die JGB-Rendite laut Trading Economics rund 0,91 Prozentpunkte niedriger, also bei etwa 1,8 Prozent. Heute rentiert die Zehnjährige 2,72 Prozent, aber noch weit unter den 3,27 Prozent der Bundesanleihe und den 4,91 Prozent der US-Treasury.
Wann erhöht die Bank of Japan die Zinsen?
Der nächste Zinsentscheid ist laut Kalender von Trading Economics am 18. Dezember 2026. Der Leitzins liegt bei 1,25 Prozent. Am 30. Oktober bestätigte die BoJ ihn mit 8:1 Stimmen; ein Mitglied, Takata, wollte schneller erhöhen. Die Märkte rechnen laut Trading Economics zunehmend mit einer Erhöhung im Dezember und einer weiteren im März; die Modellerwartung der Seite für den 18. Dezember liegt bei 1,50 Prozent. Das ist die Annahme eines Datenanbieters, keine Prognose von aktiencheck.de.
Treiber der Zinserhöhungserwartung sind die steigende Inflation und Äußerungen von BoJ-Chef Kazuo Ueda: Am 19. November sagte er laut Trading Economics, die zugrunde liegende Inflation könnte über 2 Prozent steigen, Löhne, Ölpreise und die Yen-Schwäche wirkten als Treiber. Das Sitzungsprotokoll vom 10. November sieht ebenfalls Erhöhungsbedarf. Eine Gegenstimme kam von Asada, der am 12. November vor Zurückhaltung bei weiteren Erhöhungen wegen schwacher Konsumnachfrage warnte.
|Größe
|Wert
|Inflation Oktober 2026
|2,3 % (Vormonat 2,1 %)
|Kerninflation Oktober 2026
|2,2 % (Vormonat 2,1 %)
|BoJ-Prognose Inflation FY2026
|2,5 %
|BoJ-Prognose Inflation FY2027
|2,6 %
|BoJ-Prognose Wachstum FY2026 und FY2027
|je 0,7 %
Fiskaljahre 2026 und 2027, Prognosen der BoJ.
Quelle: Trading Economics (Stand 24.11.2026), BoJ-Prognosen Oktober 2026
Was bedeutet die Zinswende in Japan für Anleger?
Japan war über Jahrzehnte der Niedrigzinsanker der Weltwirtschaft. Steigende JGB-Renditen können Kapital zurück nach Japan locken, das zuvor in ausländische Anleihen floss, und damit auch Renditen in den USA und Europa beeinflussen. Gleichzeitig belasten höhere Zinsen hoch verschuldete Staaten: Der japanische Staat hat eine der höchsten Schuldenquoten der Industrieländer. Für Anleger in Euro kommt das Währungsrisiko hinzu: Ein schwacher Yen verringert den Ertrag japanischer Anleihen, ein starker Yen erhöht ihn.
Häufige Fragen zu japanischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe? 2,72 Prozent am 24. November 2026 laut Trading Economics, nach 2,79 Prozent am Vortag.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan? 1,25 Prozent, zuletzt bestätigt am 30. Oktober 2026.
Wann ist die nächste BoJ-Sitzung? Am 18. Dezember 2026; die Zusammenfassung der Meinungen folgt am 27. Dezember.
Was ist eine JGB? Die Abkürzung steht für Japanese Government Bond, also eine japanische Staatsanleihe.
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