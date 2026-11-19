Japan war über Jahrzehnte das Land der Nullzinsen. Dass die Zehnjährige nun fast bei 2,9 Prozent steht, ist ein Wendepunkt. Treiber sind die gestiegene Inflation (laut Trading Economics 2,1 Prozent im September), Zinserhöhungen der BoJ und der Sog der US-Renditen: Am Montag, 16. November, stieg die JGB-Rendite auf rund 2,88 Prozent, weil die US-Staatsanleihen mit 5,13 Prozent höher rentierten. Starke Exporte stützen die Erwartung: Im Oktober stiegen sie um 20,5 Prozent auf einen Rekord von 11,77 Billionen Yen, Halbleiterausrüstung sogar um knapp 50 Prozent.

Schon im August hatten steigende Langläufer-Renditen Schlagzeilen gemacht: Bei der Auktion neuer 30-jähriger US-Anleihen erreichte die Rendite laut Deutsche Börse (14. August 2026) rund 5,2 Prozent, den höchsten Wert seit 2001.