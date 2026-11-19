Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) liegt am Donnerstag bei rund 2,85 Prozent und damit etwa 103 Basispunkte höher als vor einem Jahr (Trading Economics, Stand 19. November 2026). Dabei schrumpfte Japans Wirtschaft im dritten Quartal laut Trading Economics überraschend, hochgerechnet auf das Jahr. Trotzdem rechnet der Markt mit einer weiteren Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember; die Zusammenfassung der Meinungen im BoJ-Gremium zeigt breite Unterstützung für weitere Schritte.
Japan-Anleihen: Zehnjährige bei 2,85 Prozent, BoJ-Zinserhöhung im Dezember erwartet – wie viel Zins verträgt Tokio?
Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen liegt bei 2,85 Prozent, rund 103 Basispunkte über dem Vorjahr. Die Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal, trotzdem rechnen Märkte mit einer Zinserhöhung der Bank of Japan.
Warum steigen die Renditen japanischer Staatsanleihen?
Japan war über Jahrzehnte das Land der Nullzinsen. Dass die Zehnjährige nun fast bei 2,9 Prozent steht, ist ein Wendepunkt. Treiber sind die gestiegene Inflation (laut Trading Economics 2,1 Prozent im September), Zinserhöhungen der BoJ und der Sog der US-Renditen: Am Montag, 16. November, stieg die JGB-Rendite auf rund 2,88 Prozent, weil die US-Staatsanleihen mit 5,13 Prozent höher rentierten. Starke Exporte stützen die Erwartung: Im Oktober stiegen sie um 20,5 Prozent auf einen Rekord von 11,77 Billionen Yen, Halbleiterausrüstung sogar um knapp 50 Prozent.
Schon im August hatten steigende Langläufer-Renditen Schlagzeilen gemacht: Bei der Auktion neuer 30-jähriger US-Anleihen erreichte die Rendite laut Deutsche Börse (14. August 2026) rund 5,2 Prozent, den höchsten Wert seit 2001.
|Datum
|Rendite 10-jährige JGB
|Anlass
|Fr., 13.11.
|rund 2,87 %
|US-Renditen, Fed-Aussagen
|Mo., 16.11.
|rund 2,88 %
|BIP-Schwäche, US-Renditen
|Mi., 18.11.
|rund 2,84 %
|Rekordexporte, BoJ-Erwartung
|Do., 19.11.
|2,85 %
|Leicht unter Vortag
Stand laut Trading Economics; Leitzins von 1,25 Prozent laut Trading-Economics-Tabelle (Oktober 2026).
Quelle: Trading Economics
Was bedeutet das für Anleger und den Staatshaushalt?
Japan hat mit Abstand die höchste Staatsverschuldung der Industrieländer. Steigende Renditen erhöhen die Zinslast des Staates schrittweise, weil auslaufende Anleihen zu höheren Zinsen refinanziert werden. Für japanische Versicherer und Banken, die große Bestände halten, bedeuten steigende Renditen Kursverluste, aber auch höhere Erträge auf neue Anlagen. International beobachten Anleger, ob japanische Investoren Geld aus US-Staatsanleihen zurück in die Heimat lenken, wenn Japan mehr Zins bietet. Das Währungsrisiko bei Fremdwährungsanleihen sollten Anleger zusätzlich beachten.
Welche Termine sind für japanische Staatsanleihen wichtig?
Im Mittelpunkt steht die BoJ-Sitzung im Dezember, dazu kommen die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die Inflationsdaten aus Tokio. Auktionen des japanischen Finanzministeriums liefern Hinweise auf die Nachfrage. Alle Erwartungen sind Marktpreise Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zu japanischen Staatsanleihen
Was ist eine JGB? Die Abkürzung für Japanese Government Bond, eine japanische Staatsanleihe.
Warum sind JGB-Renditen für die Welt wichtig? Japan ist einer der größten Gläubiger der Welt; Verschiebungen können globale Anleihemärkte bewegen.
Wie wirkt die Bank of Japan auf die Renditen? Über den Leitzins und ihre Anleihekäufe.
Gibt es ein Währungsrisiko? Ja, wer in Yen-Anleihen investiert, trägt Wechselkursrisiken.
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