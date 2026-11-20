Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) liegt am Freitag, dem 20. November 2026, bei rund 2,79 Prozent und ist damit zum vierten Mal in Folge gefallen. Das meldet Trading Economics (nur Datum, keine Uhrzeit); der Vortageswert lag bei 2,83 Prozent. Der Rückgang kommt, obwohl die Inflation im Oktober auf 2,3 Prozent gestiegen ist, den höchsten Wert seit November 2025, und die Bank of Japan eine weitere Zinserhöhung vorbereitet. Warum fallen die Japan-Anleihen trotzdem?
Japan-Anleihen: Zehnjährige bei 2,79 Prozent, Inflation steigt auf 2,3 Prozent, BoJ-Zinserhöhung im Dezember eingepreist - Warum fallen die Renditen trotzdem?
Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe fällt am 20. November 2026 auf rund 2,79 Prozent, den vierten Rückgang in Folge, obwohl die Inflation im Oktober auf 2,3 Prozent gestiegen ist und die Bank of Japan eine weitere Zinserhöhung vorbereitet. Wir erklären, was hinter der Realrendite der JGBs steckt und welche Termine anstehen.
Die Lage
Warum fällt die Rendite der JGB-Zehnjährigen?
Fällt die Rendite, steigt der Kurs der Anleihe. Wer jetzt japanische Staatsanleihen kauft, akzeptiert weniger Zins, weil er Sicherheit sucht.
Laut Trading Economics liegt der Grund in der Flucht aus Aktien: Der Nikkei verlor an dem Tag rund 5 Prozent, ausgelöst vom weltweiten KI-Ausverkauf. Anleger schichten in Staatsanleihen um. Gegenläufig wirken die Notenbank und die Daten: Am 19. November sagte Zentralbankchef Kazuo Ueda laut Trading Economics, die zugrunde liegende Inflation könne über 2 Prozent hinaus anziehen. Die Zusammenfassung der Meinungen im BoJ-Rat zeigte laut derselben Quelle breite Unterstützung für weitere Zinserhöhungen. Der Markt preist eine Erhöhung im Dezember und eine weitere im März ein.
|Laufzeit
|Rendite
|Zwei Jahre
|1,82 %
|Fünf Jahre
|2,18 %
|Zehn Jahre
|2,79 %
|Dreißig Jahre
|3,97 %
|Vierzig Jahre
|4,15 %
Rendite in Prozent. Die Quelle nennt Datum, aber keine Uhrzeit.
Quelle: Trading Economics, Abruf 20.11.2026
Was ist die Realrendite der japanischen Staatsanleihen?
Die Realrendite ist die Rendite abzüglich der Inflation und zeigt, was dem Anleger nach Kaufkraftverlust bleibt. Bei 2,79 Prozent Rendite und 2,3 Prozent Inflation sind es in Japan rund 0,49 Prozentpunkte (eigene Berechnung, Näherung). Zum Vergleich: Für US-Zehnjährige ergibt sich bei rund 4,98 Prozent und 3,7 Prozent Inflation laut Trading Economics eine Realrendite von rund 1,3 Prozentpunkten. Japan bietet damit weniger Inflationsschutz, aber die Rendite hat sich binnen zwölf Monaten um rund 100 Basispunkte erhöht. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Hinzu kommen starke Exporte: Im Oktober stiegen sie laut Trading Economics um 20,5 Prozent auf ein Rekordvolumen von 11.768,8 Milliarden Yen. Das stützt die Konjunktur, aber auch die Zinserwartungen.
Aktien im Ausverkauf
Der Nikkei bricht um rund 5 Prozent ein, Staatsanleihen sind gefragt.
Inflation steigt
2,3 Prozent im Oktober, 2,1 Prozent im September; die Kernrate liegt bei 2,2 Prozent.
BoJ auf Zinskurs
Leitzins 1,25 Prozent; Dezember-Erhöhung eingepreist, dann März.
Welche Termine bewegen die Japan-Anleihen als Nächstes?
Entscheidend ist die Sitzung der Bank of Japan im Dezember, bei der der Markt eine Anhebung erwartet; das genaue Datum nennt unsere Quelle nicht. Dazu kommen weitere Inflationsdaten und die Reden von Zentralbankchef Ueda. Auch Auktionen des japanischen Finanzministeriums sind Kurstreiber; die letzte Auktion zehnjähriger JGBs fand am 5. November 2026 statt.
FAQ: Japan-Anleihen und JGB-Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe? Am 20. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 2,79 Prozent.
Warum steigen die Zinsen in Japan? Die Inflation liegt bei 2,3 Prozent, die Bank of Japan hat den Leitzins auf 1,25 Prozent angehoben und signalisiert weitere Schritte.
Was ist eine JGB? Die Abkürzung steht für Japanese Government Bond, die Staatsanleihe Japans.
Was ist die Realrendite? Rendite minus Inflation; sie zeigt den Kaufkraftgewinn nach Preissteigerung.
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