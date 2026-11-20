Die Realrendite ist die Rendite abzüglich der Inflation und zeigt, was dem Anleger nach Kaufkraftverlust bleibt. Bei 2,79 Prozent Rendite und 2,3 Prozent Inflation sind es in Japan rund 0,49 Prozentpunkte (eigene Berechnung, Näherung). Zum Vergleich: Für US-Zehnjährige ergibt sich bei rund 4,98 Prozent und 3,7 Prozent Inflation laut Trading Economics eine Realrendite von rund 1,3 Prozentpunkten. Japan bietet damit weniger Inflationsschutz, aber die Rendite hat sich binnen zwölf Monaten um rund 100 Basispunkte erhöht. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.

Hinzu kommen starke Exporte: Im Oktober stiegen sie laut Trading Economics um 20,5 Prozent auf ein Rekordvolumen von 11.768,8 Milliarden Yen. Das stützt die Konjunktur, aber auch die Zinserwartungen.