Japans Staat hat am Mittwoch, 25. November 2026, 40-jährige Staatsanleihen (JGB) versteigert und dabei weniger Nachfrage gesehen als bei der vorigen Auktion: Die Gebotsquote lag laut übereinstimmenden Meldungen von Briefs und Finexus bei 2,63, nach 3,10 bei der vorigen Auktion und einem Zwölfmonatsdurchschnitt von rund 2,75. Der Zuschlag erfolgte bei einer Rendite von 4,09 Prozent, nach 4,125 Prozent bei der vorigen Auktion. Vor der Auktion rentierte die 40-jährige JGB bei rund 4,145 Prozent, das Rekordhoch von 4,355 Prozent stammt aus dem Mai.
Japan-Anleihen: 40-Jahres-Auktion mit Gebotsquote 2,63 statt 3,10 – wie viel Nachfrage bleibt für das lange Ende der JGB?
Japans 40-jährige Staatsanleihe stößt am 25. November auf schwächere Nachfrage als bei der Vorauktion: Die Gebotsquote fällt auf 2,63 nach 3,10, der Zuschlag liegt bei 4,09 Prozent. Warum das lange Ende der Japan-Anleihen vor der Zinsentscheidung der Bank of Japan und den Haushaltsplänen der Regierung Takaichi im Fokus steht.
Japan-Anleihen am 25. November
Was bedeutet die schwächere Gebotsquote bei der 40-jährigen JGB?
Die Gebotsquote (englisch: Bid-to-Cover) zeigt, wie oft das angebotene Volumen überzeichnet wurde. Ein Wert von 2,63 heißt: Es lagen Gebote über dem rund Zweieinhalbfachen des Angebots vor. Das ist keine Fehlauktion, aber ein Rückgang gegenüber der vorigen Auktion; laut Briefs hatte der September die stärkste Nachfrage seit sechs Jahren gebracht. Die Zuschlagsrendite von 4,09 Prozent lag leicht unter der der Vorgängerauktion.
|Kennzahl
|Aktuelle Auktion (25.11.2026)
|Vorherige Auktion
|Gebotsquote
|2,63
|3,10
|Zuschlagsrendite
|4,09 %
|4,125 %
|Gebotsquote Zwölfmonatsschnitt
|rund 2,75
|–
|Marktrendite vor der Auktion
|rund 4,145 %
|–
|Rekordhoch der Rendite
|4,355 % (Mai 2026)
|–
Volumen, Durchschnittsrendite und Tail nennen die gelesenen Quellen nicht. Rendite = Effektivverzinsung bis zur Fälligkeit, nicht der Kupon.
Quelle: Briefs und Finexus, 25.11.2026
Dazu kommt das Umfeld. Briefs und Finexus verweisen auf die Unsicherheit um KI-Aktien und auf die Stimmung der Anleger, die am langen Ende zurückhaltender wird. Briefs berichtet zudem, dass die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan nachgelassen haben und deshalb Positionen auf eine flachere Zinskurve aufgelöst wurden. Das widerspricht dem Bild von MUFG Research, das am 24. November eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember im Markt sieht. Welche Lesart zutrifft, lässt sich aus den Quellen nicht klären; beides kann je nach Laufzeit und Zeitpunkt gelten.
Warum ist das lange Ende der Japan-Anleihen politisch so heikel?
Anleihen mit sehr langer Laufzeit reagieren besonders stark auf Zins- und Haushaltsnachrichten. Die Kennzahl dafür heißt Duration: Sie misst die Zinsempfindlichkeit des Kurses. Eine 40-jährige Anleihe verliert bei steigenden Renditen deutlich mehr an Wert als eine zweijährige. Genau deshalb schauen Investoren bei der Auktion auf die Gebotsquote: Sie zeigt, ob Versicherer, Pensionskassen und ausländische Anleger bereit sind, dieses Risiko zu tragen.
Der Hintergrund ist der Haushalt. Laut MUFG Research soll der Etat für das Fiskaljahr 2027 erstmals die Linie der Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi abbilden, die von einer „verantwortungsvollen, aktiven Fiskalpolitik“ spricht. Als Richtwert für die Neuemission von Staatsanleihen nennt MUFG rund 40 Billionen Yen, etwa 10 Billionen mehr als im laufenden Fiskaljahr; Finanzministerin Katayama habe dies als Orientierung bezeichnet. Der Markt erwartet laut MUFG insgesamt eine um 10 bis 20 Billionen Yen höhere Emission. Briefs nennt als Ursachen höhere Verteidigungsausgaben und die geplante Senkung der Verbrauchsteuer.
Zusätzlich berichtete die Nachrichtenagentur Kinyu Facsimile News laut MUFG am 10. November über geplante jährliche Brückenanleihen von 3 bis 5 Billionen Yen ab dem Fiskaljahr 2027, gedeckt durch unrealisierte Gewinne aus den ETF-Beständen der Bank of Japan. Mehr Angebot bei gleicher Nachfrage bedeutet für Anleihen tendenziell höhere Renditen, weil der Staat Käufer mit besseren Konditionen locken muss. Das ist ein allgemeiner Marktmechanismus, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch sind die Renditen der zehnjährigen JGB und die Inflation?
Die zehnjährige JGB fiel laut Trading Economics am 25. November unter 2,70 Prozent und erreichte damit ein Zweiwochentief; Treiber waren die Schwäche globaler Tech-Aktien und Zweifel am KI-Handel. Gleichzeitig steigt der Preisdruck im Inland: Die Dienstleistungsinflation lag im Oktober bei 4,2 Prozent, dem höchsten Stand seit März 1990, die Gesamtinflation bei 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im September. Für die Notenbank ist das der Grund, warum die Märkte laut Trading Economics eine Zinserhöhung im Dezember und eine weitere im März einpreisen. Das ist die Einschätzung der Marktteilnehmer, keine Aussage der Bank of Japan.
Die Zinsentwicklung wirkt weit über Japan hinaus. Japanische Anleger gehören zu den größten Käufern ausländischer Anleihen; steigen die Renditen im Inland, kann Kapital nach Japan zurückfließen und globale Anleihemärkte beeinflussen. Für Sparer in Deutschland ist das ein indirekter Kanal, kein unmittelbarer.
26. und 27. November: Finanzministerium
Laut MUFG trifft das Finanzministerium am 26.11. die Primary Dealer und am 27.11. Investoren; die Planung der Emission für das Fiskaljahr 2027 soll beginnen.
8. Dezember: 30-jährige JGB
Die nächste Auktion 30-jähriger Anleihen laut MUFG zeigt, ob die Nachfrage am langen Ende anhält.
Dezember: Bank of Japan
Den genauen Termin der Zinssitzung nennen die gelesenen Quellen nicht; MUFG sieht 85 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung eingepreist.
FAQ: Häufige Fragen zu Japan-Anleihen
Wie hoch war die Rendite der 40-jährigen japanischen Staatsanleihe bei der Auktion? Der Zuschlag erfolgte laut Briefs und Finexus am 25.11.2026 bei 4,09 Prozent; vor der Auktion lag die Rendite bei rund 4,145 Prozent.
Was ist eine Gebotsquote? Sie gibt an, wie oft das angebotene Volumen durch Gebote überdeckt wurde. 2,63 bedeutet: Gebote über dem rund Zweieinhalbfachen des Angebots.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon bei JGB? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Wann steigt die Bank of Japan die Zinsen? Laut MUFG Research preist der Markt mit 85 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung im Dezember ein; ein Beschluss liegt nicht vor.
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