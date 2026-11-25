Anleihen mit sehr langer Laufzeit reagieren besonders stark auf Zins- und Haushaltsnachrichten. Die Kennzahl dafür heißt Duration: Sie misst die Zinsempfindlichkeit des Kurses. Eine 40-jährige Anleihe verliert bei steigenden Renditen deutlich mehr an Wert als eine zweijährige. Genau deshalb schauen Investoren bei der Auktion auf die Gebotsquote: Sie zeigt, ob Versicherer, Pensionskassen und ausländische Anleger bereit sind, dieses Risiko zu tragen.

Der Hintergrund ist der Haushalt. Laut MUFG Research soll der Etat für das Fiskaljahr 2027 erstmals die Linie der Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi abbilden, die von einer „verantwortungsvollen, aktiven Fiskalpolitik“ spricht. Als Richtwert für die Neuemission von Staatsanleihen nennt MUFG rund 40 Billionen Yen, etwa 10 Billionen mehr als im laufenden Fiskaljahr; Finanzministerin Katayama habe dies als Orientierung bezeichnet. Der Markt erwartet laut MUFG insgesamt eine um 10 bis 20 Billionen Yen höhere Emission. Briefs nennt als Ursachen höhere Verteidigungsausgaben und die geplante Senkung der Verbrauchsteuer.