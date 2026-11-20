Der Bundestag beschloss den Regierungsentwurf (Drucksache 21/8283) in der Fassung des Finanzausschusses (21/9139) nach einer 20-minütigen Aussprache. Der Finanzausschuss hatte am 11. November noch Änderungen vorgenommen:

Auf die geplante Verkürzung der ersten Tätigkeitsstätte von 48 auf 24 Monate wird verzichtet.

Barausgaben über 10.000 Euro sind nicht mehr abzugsfähig.

Missbräuchliche Gestaltungen beim Aktientausch werden unterbunden.

Hinzu kommen Zahlen aus dem Gesetzentwurf: Der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen steigt ab 2027 von 0,15 auf 0,3 Prozent pro Monat. Bei Sonntags- und Feiertagszuschlägen werden Einnahmeausfälle bei den Sozialversicherungen von rund 300 Millionen Euro pro Jahr geschätzt, die Stundenlohn-Obergrenze für steuerfreie Zuschläge steigt ab 1. Januar 2027 von 50 auf 75 Euro. Die elektronische Zustellung von Steuerbescheiden über ELSTER kommt ab 2027 für Steuerpflichtige mit ELSTER-Konto.