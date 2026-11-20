Der Bundestag hat am Donnerstag, 12. November 2026, das Jahressteuergesetz 2026 beschlossen. Dafür stimmten CDU/CSU und SPD, dagegen AfD und Bündnis 90/Die Grünen, die Linke enthielt sich. Für Anleger enthält das Gesetz drei Punkte, die über das Steuerrecht hinausreichen: eine Regel gegen missbräuchliche Gestaltungen beim Aktientausch, einen verdoppelten Zinssatz auf Steuernachzahlungen und -erstattungen ab 2027 und Gewerbesteuer-Mindereinnahmen im Zusammenhang mit Rechenzentren. Der DAX notierte am Freitag um 14:05 Uhr mit minus 2,2 Prozent bei 24.899 Punkten (dpa-AFX); direkte Kursreaktionen auf das Gesetz sind nicht belegt.
Jahressteuergesetz 2026: Bundestag beschließt Regeln gegen missbräuchlichen Aktientausch, doppelten Zins auf Steuernachzahlungen und Gewerbesteuer-Ausfälle bei Rechenzentren - Was heißt das für Anleger und den DAX?
Der Bundestag hat das Jahressteuergesetz 2026 verabschiedet. Es enthält Neuerungen für Aktientausch, Nachzahlungszinsen und Rechenzentren und fällt in eine Woche, in der der DAX vom Rekord abgestürzt ist. Die wichtigsten Punkte und offenen Fragen.
Was ändert sich durch das Jahressteuergesetz 2026?
Der Bundestag beschloss den Regierungsentwurf (Drucksache 21/8283) in der Fassung des Finanzausschusses (21/9139) nach einer 20-minütigen Aussprache. Der Finanzausschuss hatte am 11. November noch Änderungen vorgenommen:
Auf die geplante Verkürzung der ersten Tätigkeitsstätte von 48 auf 24 Monate wird verzichtet.
Barausgaben über 10.000 Euro sind nicht mehr abzugsfähig.
Missbräuchliche Gestaltungen beim Aktientausch werden unterbunden.
Hinzu kommen Zahlen aus dem Gesetzentwurf: Der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen steigt ab 2027 von 0,15 auf 0,3 Prozent pro Monat. Bei Sonntags- und Feiertagszuschlägen werden Einnahmeausfälle bei den Sozialversicherungen von rund 300 Millionen Euro pro Jahr geschätzt, die Stundenlohn-Obergrenze für steuerfreie Zuschläge steigt ab 1. Januar 2027 von 50 auf 75 Euro. Die elektronische Zustellung von Steuerbescheiden über ELSTER kommt ab 2027 für Steuerpflichtige mit ELSTER-Konto.
|Punkt
|Inhalt
|Beschluss
|12.11.2026, CDU/CSU und SPD dafür
|Dagegen / Enthaltung
|AfD und Grüne dagegen, Linke enthält sich
|Nachzahlungszinsen
|0,15 % → 0,3 % pro Monat ab 2027
|Barausgaben
|Über 10.000 Euro nicht mehr abzugsfähig
|Aktientausch
|Missbräuchliche Gestaltungen werden unterbunden
|Sonntagszuschläge
|Stundenlohn-Obergrenze 50 → 75 Euro ab 1.1.2027
Angaben laut Textarchiv des Bundestags (Beschluss 12.11.2026). Ein Bundesrats-Termin und das Inkrafttreten des Gesamtgesetzes werden auf der Seite nicht genannt.
Quelle: Deutscher Bundestag
Warum sind die Rechenzentren ein Thema für Aktien?
Laut Gesetzentwurf betragen die Gewerbesteuer-Mindereinnahmen für Rechenzentrums-Standorte 4,515 Milliarden Euro im Jahr 2027 und 6,02 Milliarden Euro im Jahr 2028. Der Bund trägt davon 1,91 beziehungsweise 2,504 Milliarden Euro. Für Anleger ist das relevant, weil Rechenzentren im Zentrum des KI-Booms stehen, dessen Bewertungen in dieser Woche stark unter Druck geraten sind. Wie sich die Regelung auf einzelne Betreiber oder Zulieferer auswirkt, geht aus den geprüften Quellen nicht hervor; eine Zuordnung zu bestimmten Aktien wäre Spekulation.
Der Hintergrund der Börsenwoche: Der DAX fiel laut dpa-AFX zum sechsten Mal in Folge, Tech-Werte wie Infineon, Siemens Energy, Aixtron und Suss standen unter Verkaufsdruck, der Nasdaq 100 erreichte den tiefsten Stand seit April. Als Gründe nannte dpa-AFX Zinssorgen, einen starken US-Dollar und Unsicherheit beim Ausbau der US-Rechenzentren.
Was ist mit der Einkommensteuerreform?
Parallel liegt der Bundestag die Einkommensteuerreform (Drucksache 21/8235) vor, die nach der Bundestag-Seite am 8. Oktober 2026 erstmals beraten wurde; ein Beschluss wird dort nicht genannt. Der Entwurf sieht vor, den Grundfreibetrag von 12.348 auf 12.564 Euro im Jahr 2027 und auf 12.900 Euro im Jahr 2028 anzuheben, das Kindergeld von 259 auf 267 Euro im Januar 2027 und auf 272 Euro im Januar 2028, den Kinderfreibetrag von 6.828 auf 7.128 Euro und den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 auf 1.430 Euro. Der Reichensteuersatz von 45 Prozent soll ab 250.000 Euro zu versteuerndem Einkommen gelten, 47 Prozent ab 280.000 Euro. Die Entlastung beziffert der Entwurf auf über zehn Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren; Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach in der Debatte von „keine geringe Summe“.
Wie fällt die Kritik aus?
In der Anhörung am 2. November warnte der DGB vor Einschnitten bei steuerfreien Zuschlägen, die Spitzenverbände der Wirtschaft sahen einen Aufbau von Bürokratie, der Bund der Steuerzahler kritisierte die Reisekostenregeln. Die Koalitionsfraktionen verweisen auf die Entlastung für Familien und Arbeitnehmer; die Opposition lehnte das Gesetz ab oder enthielt sich. Eine Bewertung der politischen Positionen nimmt aktiencheck.de nicht vor.
Welche Termine stehen an?
der Beschluss der Einkommensteuerreform im Bundestag (Termin in den geprüften Quellen nicht genannt),
die Haushaltsberatungen im Bundestag, die laut inFranken am 27. November 2026 enden sollen,
die Haushaltsausschuss-Sondersitzung am 24. oder 25. November 2026 (laut inFranken).
FAQ: Häufige Fragen zum Jahressteuergesetz 2026
Wann hat der Bundestag das Jahressteuergesetz 2026 beschlossen? Am Donnerstag, 12. November 2026, mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD.
Was gilt für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen? Der Satz steigt ab 2027 von 0,15 auf 0,3 Prozent pro Monat, das sind 3,6 Prozent pro Jahr.
Betrifft das Gesetz Aktienanleger? Es soll missbräuchliche Gestaltungen beim Aktientausch unterbinden; wie sich das im Einzelfall auswirkt, hängt von der Gestaltung ab.
Gilt die Einkommensteuerreform bereits? Nach der Bundestag-Seite wurde sie am 8. Oktober 2026 in erster Lesung beraten; ein Beschluss wird dort nicht genannt.
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