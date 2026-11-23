Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften lag bei 2,20 Dollar nach 1,75 Dollar im Vorjahresquartal, ein Plus von 25,7 Prozent. Der Konsens lag laut TheFly bei 2,12 Dollar; der Beat beträgt 0,08 Dollar oder rund 3,8 Prozent. Das GAAP-Ergebnis je Aktie stieg von 1,05 auf 1,40 Dollar. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 260 Millionen Dollar nach 209 Millionen.

Der ausgewiesene Bruttoumsatz sprang um 49,4 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar. Das Bild täuscht allerdings: Ein großer Teil davon sind durchgereichte Kosten (Pass-Through) von 2,12 Milliarden Dollar nach 0,91 Milliarden im Vorjahr. Aussagekräftiger ist der bereinigte Nettoumsatz, der um 15,7 Prozent auf 2.595 Millionen Dollar stieg (Vorjahr 2.242 Millionen). Das bereinigte EBITDA wuchs laut Mitteilung um 30,1 Prozent auf rund 421 Millionen Dollar, die Marge stieg auf 16,2 Prozent nach 14,4 Prozent.