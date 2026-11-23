Jacobs Solutions baut Flughäfen, Wasserwerke, Chipfabriken und Rechenzentren – und füllt sein Auftragsbuch schneller, als es abgearbeitet wird. Mit den Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026, veröffentlicht am Montag um 22:10 Uhr MEZ, hat der Konzern den Gewinnkonsens geschlagen und den Auftragsbestand auf einen Höchststand geschoben. Beim Cashflow fiel das Quartal dagegen schwächer aus als im Vorjahr.
Jacobs-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 mit Rekordbacklog von 28,7 Mrd. Dollar – Gewinn schlägt Konsens, doch der Cashflow bremst
Jacobs Solutions übertrifft mit den Quartalszahlen Q4 GJ 2026 den EPS-Konsens: bereinigt 2,20 USD gegen 2,12 USD erwartet (+25,7 % zum Vorjahr). Der Auftragsbestand steigt um 24 % auf 28,7 Mrd. USD, der Ausblick sieht 8,05 bis 8,45 USD EPS für 2027 vor.
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|Wertpapier
|1 Monat
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Die Aktie von Jacobs (Handelssymbol J, NYSE; ISIN US4698141078) steht nach den Zahlen vom 23. November 2026 im Blick. Das Geschäftsjahr endete am 2. Oktober 2026. Der Ingenieur- und Beratungskonzern profitiert nach eigener Darstellung von Kundeninvestitionen in Life Sciences, Halbleiter, Energie, Wasser und Rechenzentren, die durch den KI-Ausbau zusätzlichen Schub bekommen.
Die Quartalszahlen: Gewinn wächst deutlich schneller als der Umsatz
Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften lag bei 2,20 Dollar nach 1,75 Dollar im Vorjahresquartal, ein Plus von 25,7 Prozent. Der Konsens lag laut TheFly bei 2,12 Dollar; der Beat beträgt 0,08 Dollar oder rund 3,8 Prozent. Das GAAP-Ergebnis je Aktie stieg von 1,05 auf 1,40 Dollar. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 260 Millionen Dollar nach 209 Millionen.
Der ausgewiesene Bruttoumsatz sprang um 49,4 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar. Das Bild täuscht allerdings: Ein großer Teil davon sind durchgereichte Kosten (Pass-Through) von 2,12 Milliarden Dollar nach 0,91 Milliarden im Vorjahr. Aussagekräftiger ist der bereinigte Nettoumsatz, der um 15,7 Prozent auf 2.595 Millionen Dollar stieg (Vorjahr 2.242 Millionen). Das bereinigte EBITDA wuchs laut Mitteilung um 30,1 Prozent auf rund 421 Millionen Dollar, die Marge stieg auf 16,2 Prozent nach 14,4 Prozent.
|Kennzahl
|Ist Q4 GJ 2026
|Konsens
|Vorjahr Q4
|Bereinigter Nettoumsatz
|2.595 Mio. USD
|–
|2.242 Mio. USD
|Bereinigtes EPS
|2,20 USD
|2,12 USD
|1,75 USD
|GAAP-EPS
|1,40 USD
|–
|1,05 USD
|Bereinigtes EBITDA
|ca. 421 Mio. USD
|–
|ca. 324 Mio. USD
Konsens laut TheFly/TipRanks (Anbieter nicht genannt). Ein Umsatzkonsens wird nicht verglichen, da unklar ist, ob er sich auf Brutto- oder Nettoumsatz bezieht.
Quelle: Jacobs (SEC 8-K, 23.11.2026), TheFly/TipRanks
Segmente: Infrastruktur trägt, PA Consulting erholt sich
Im größeren Segment Infrastructure & Advanced Facilities stieg der bereinigte Nettoumsatz von 1.924 auf 2.230 Millionen Dollar, das Segmentergebnis von 254 auf 313 Millionen Dollar. PA Consulting steigerte den Umsatz von 318 auf 365 Millionen Dollar und das Segmentergebnis von 72 auf 80 Millionen Dollar. Nach Unternehmensangaben half dabei ein besseres Geschäft in Großbritannien. Im Vorjahr war das Infrastruktursegment durch eine Rückstellung im Zusammenhang mit einem konsolidierten Joint-Venture-Verfahren belastet.
Auftragsbestand und Cashflow: Volle Bücher, dünnerer Cashflow
Der Auftragsbestand lag zum 2. Oktober 2026 bei 28.652 Millionen Dollar nach 23.064 Millionen ein Jahr zuvor (+24,2 Prozent). Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-bill) betrug im Quartal 1,0, für das Gesamtjahr 1,4. Beim Cashflow fiel das Quartal schwächer aus: Der operative Cashflow sank von 383 auf 270 Millionen Dollar, nach Investitionen von 32 Millionen Dollar blieben rund 237 Millionen Dollar Free Cashflow nach 354 Millionen im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr 2026 erzielte Jacobs ein bereinigtes EPS von 7,32 Dollar nach 6,12 Dollar. Aktienrückkäufe von 721 Millionen Dollar und Dividenden von 166 Millionen Dollar summieren sich auf rund 887 Millionen Dollar Kapitalrückfluss an die Aktionäre.
Ausblick: Zweistelliges Gewinnwachstum angepeilt
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Jacobs einen bereinigten Nettoumsatz von 10,0 bis 10,35 Milliarden Dollar, eine bereinigte EBITDA-Marge von 15,4 bis 15,7 Prozent, ein bereinigtes EPS von 8,05 bis 8,45 Dollar und eine Free-Cashflow-Marge von 8,5 bis 9,5 Prozent. Der Mittelpunkt von 8,25 Dollar liegt rund 12,7 Prozent über dem Wert von 2026. Das Management spricht von einem „erstklassigen organischen Umsatzwachstum“ und zweistelligem EPS-Wachstum.
Wie der Markt die Zahlen und die Prognose aufnimmt, war zum Redaktionsschluss noch nicht belegt; ebenso fehlt ein Vergleich des Ausblicks mit dem Analystenkonsens.
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