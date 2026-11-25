Die Jacobs-Aktie (ISIN: US46982L1089, WKN: A3DTNN, Handelssymbol: J an der NYSE) verliert am Mittwoch 4,3 Prozent und schließt bei 145,49 US-Dollar. Die Jacobs Solutions Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Laut GuruFocus fiel der Kurs im Zuge des breiten Ausverkaufs bei Aktien mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz.
Jacobs-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 4 Prozent – der Ingenieurkonzern gerät in den KI-Ausverkauf
Die Jacobs-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,3 Prozent bei 145,49 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Planungs- und Ingenieurkonzern wird mit den Profiteuren des Rechenzentrumsbaus verkauft.
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Die Gründe für den Kursverlust
Der zweite Ring des KI-Booms
KI-Ausverkauf erfasst die Bauwirtschaft
Nicht nur Chipwerte fallen. Auch Unternehmen, die Rechenzentren und Stromnetze planen und bauen, werden verkauft. Quanta Services (ISIN: US74762E1029, WKN: 912294, Symbol: PWR) verlor am Mittwoch 4,1 Prozent.
Kein Unternehmensgrund
Eine neue Meldung von Jacobs liegt nicht vor. Nach den jüngsten Quartalszahlen hatten mehrere Analysehäuser ihre Kursziele sogar angehoben.
Zinsen
Hohe Inflationsdaten machen eine Zinserhöhung der Fed im Dezember wahrscheinlich. Das verteuert große Bau- und Infrastrukturprojekte.
Einordnung
Verlust gegen den Tagestrend
Auffällig ist, dass Jacobs an einem Tag fällt, an dem Industrie- und Grundstoffwerte insgesamt gefragt waren. Das spricht dafür, dass der Markt den Konzern derzeit weniger als klassischen Industriewert sieht und stärker als Profiteur der Investitionen in Rechenzentren und Energieinfrastruktur. Jacobs plant und betreut große Projekte für Staaten und Unternehmen, von Wasserwerken über Verkehrswege bis zu Hightech-Fabriken.
Häufige Fragen zur Jacobs-Aktie
Warum ist die Jacobs-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Aktie fiel im Zuge des Ausverkaufs bei Werten, die vom Bau von KI-Rechenzentren und Energieinfrastruktur profitieren.
Wie stark ist die Jacobs Solutions Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,27 Prozent bei 145,49 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Jacobs-Aktie?
Die ISIN lautet US46982L1089, die WKN A3DTNN. An der NYSE wird die Aktie unter J gehandelt.
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