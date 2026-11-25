Warum ist die Jacobs-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Aktie fiel im Zuge des Ausverkaufs bei Werten, die vom Bau von KI-Rechenzentren und Energieinfrastruktur profitieren.

Wie stark ist die Jacobs Solutions Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,27 Prozent bei 145,49 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Jacobs-Aktie?

Die ISIN lautet US46982L1089, die WKN A3DTNN. An der NYSE wird die Aktie unter J gehandelt.