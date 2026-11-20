Italiens Banken stehen im Zentrum eines politischen Streits: Der Haushaltsentwurf 2027, den das Kabinett am 28. Oktober verabschiedet hat, sieht laut Berichten einen Sonderbeitrag von Banken und Versicherern von über 5 Milliarden Euro vor, später ist von 5,9 Milliarden Euro die Rede. Zugleich legte am Freitag, 20. November, ein 24-stündiger Generalstreik der Gewerkschaft CGIL Teile des Landes lahm. Für Anleger sind die Intesa Sanpaolo Aktie, die UniCredit Aktie und andere Bankaktien aus Italien sowie italienische Staatsanleihen die wichtigsten Beobachtungspunkte. Kursdaten zu italienischen Banken mit Uhrzeit lagen den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Italien-Haushalt 2027: Banken sollen über 5 Milliarden Euro zahlen, Generalstreik gegen Meloni – wie viel Last tragen Intesa Sanpaolo Aktie und UniCredit?
Italiens Regierung schnürt den Haushalt 2027 mit höheren Steuern für Banken, Versicherer und Energiefirmen, am 20. November legte ein Generalstreik Teile des Landes lahm. Was das für die Intesa Sanpaolo Aktie, UniCredit Aktie, Bankaktien und Italiens Staatsanleihen bedeutet.
Haushalt 2027
Was steht im italienischen Haushalt 2027?
Das Gesamtvolumen beziffern Berichte unterschiedlich: Die Börsen-Zeitung nennt 23,5 Milliarden Euro, internationale Medien 26 Milliarden Euro an Steuersenkungen und Mehrausgaben. Das Defizit soll 2027 auf 3,4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, nach voraussichtlich 2,9 Prozent 2026, und läge damit über der EU-Grenze von 3 Prozent. Rund die Hälfte des Pakets wird laut Berichten über die nationale Ausweichklausel der EU finanziert. Die Staatsschuldenquote soll laut Finanzministerium bei 138,1 Prozent (2026), 138,5 Prozent (2027) und 137,9 Prozent (2028) liegen.
Entlastet werden Beschäftigte: Der Einkommensteuersatz von 33 Prozent soll bis 55.000 Euro gelten, bisher bis 50.000 Euro, was 1,3 Milliarden Euro kostet. Selbstständige zahlen 15 Prozent bis 100.000 Euro, bisher bis 85.000 Euro. Gegenfinanziert wird unter anderem über die Finanzbranche und über je 700 Millionen Euro von Energie- und Glücksspielunternehmen.
|Punkt
|Stand
|Kabinettsbeschluss
|28. Oktober 2026
|Volumen
|23,5 bis 26 Mrd. Euro (je nach Quelle)
|Defizit 2027
|3,4 % des BIP (2026: 2,9 %)
|Sonderbeitrag Finanzsektor
|über 5 Mrd. Euro, später 5,9 Mrd. Euro genannt
|Finanzsektor bis 2029
|bis zu 12 Mrd. Euro (Bericht vom 12.11.)
|IRES Banken
|30,5 % statt 27,5 %
|Energie und Glücksspiel
|je 700 Mio. Euro
Angaben laut Berichten vom 26.10. bis 12.11.2026; die Quellen weichen bei Volumen und Abgabe teils ab. Der Entwurf muss noch durchs Parlament.
Quelle: Börsen-Zeitung, Medienberichte
Die Banken
Wie reagieren Intesa Sanpaolo, UniCredit und die Notenbank?
Intesa-Sanpaolo-Chef Carlo Messina übte am 12. November vor einem parlamentarischen Ausschuss scharfe Kritik: Die Maßnahmen seien teils verfassungswidrig, ein Vorgehen wie nach „südamerikanischem Muster“. Er warnte laut Berichten, die EZB könne eingreifen und Banken zum Abbau von Staatsanleihen auffordern. Meloni verteidigte den Beitrag als „eine Frage der Gerechtigkeit“. Die Bank von Italien warnte am selben Tag vor spürbaren Folgen für die Gewinne der Finanzinstitute 2026, ohne Zahlen zu nennen. Eine Äußerung von UniCredit lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Die Banken hatten bereits 2025 einen zusätzlichen Beitrag von 10,5 Milliarden Euro über drei Jahre zugesagt. Finanzminister Giancarlo Giorgetti zeigte sich laut Börsen-Zeitung offen für Änderungen; die Abgeordnetenkammer muss bis Mitte Dezember zustimmen, der Senat bis Jahresende.
Der Streik
Wogegen streikt die CGIL am 20. November?
Die Gewerkschaft CGIL unter Landini fordert unter anderem einen automatischen Inflationsausgleich bei Löhnen, einen Mindestlohn, mehr Mittel für Gesundheit, Bildung und Wohnen und kritisiert höhere Rüstungsausgaben. Als Gegenfinanzierung schlägt sie eine Solidaritätsabgabe von 1 Prozent auf Nettovermögen über 2 Millionen Euro vor, die nach ihrer Rechnung 25 bis 26 Milliarden Euro bringen soll. Der Streik betrifft Verwaltung, Schulen, Gesundheitswesen und, durch kleinere Gewerkschaften, den Bahnverkehr von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 20:00 Uhr.
Nach Einschätzung der Redaktion bleibt für Anleger die Frage, ob das Parlament die Abgabe abmildert und ob die EZB die Staatsanleihen-Verflechtung der Banken thematisiert. Ein belegter Kursbezug des Streiks liegt nicht vor. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Was müssen Anleger bei Italien jetzt beobachten?
Die Abstimmung in der Abgeordnetenkammer bis Mitte Dezember und im Senat bis Jahresende.
Mögliche Änderungsanträge zur Bankenabgabe und eine Stellungnahme der EZB.
Die Entwicklung des Spreads italienischer Staatsanleihen zu Bundesanleihen.
Der EZB-Zinsentscheid am 17. Dezember.
FAQ zum italienischen Haushalt und zur Bankenabgabe
Wie viel sollen Italiens Banken 2027 zahlen? Berichte nennen über 5 Milliarden Euro, später 5,9 Milliarden Euro für den Finanzsektor.
Warum streikt die CGIL am 20. November? Sie kritisiert den Haushalt wegen höherer Rüstungsausgaben und fehlender Mittel für Soziales und fordert eine Vermögensabgabe.
Was bedeutet das für die Intesa Sanpaolo Aktie und UniCredit? Die Banken müssen mit höheren Steuern und Abgaben rechnen; ein belegter Kursbezug mit Uhrzeit liegt nicht vor.
Wann wird der Haushalt beschlossen? Die Kammer muss bis Mitte Dezember, der Senat bis Jahresende zustimmen.
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