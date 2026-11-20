Das Gesamtvolumen beziffern Berichte unterschiedlich: Die Börsen-Zeitung nennt 23,5 Milliarden Euro, internationale Medien 26 Milliarden Euro an Steuersenkungen und Mehrausgaben. Das Defizit soll 2027 auf 3,4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, nach voraussichtlich 2,9 Prozent 2026, und läge damit über der EU-Grenze von 3 Prozent. Rund die Hälfte des Pakets wird laut Berichten über die nationale Ausweichklausel der EU finanziert. Die Staatsschuldenquote soll laut Finanzministerium bei 138,1 Prozent (2026), 138,5 Prozent (2027) und 137,9 Prozent (2028) liegen.

Entlastet werden Beschäftigte: Der Einkommensteuersatz von 33 Prozent soll bis 55.000 Euro gelten, bisher bis 50.000 Euro, was 1,3 Milliarden Euro kostet. Selbstständige zahlen 15 Prozent bis 100.000 Euro, bisher bis 85.000 Euro. Gegenfinanziert wird unter anderem über die Finanzbranche und über je 700 Millionen Euro von Energie- und Glücksspielunternehmen.