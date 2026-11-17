Die nächste Bewährungsprobe kommt von der Geldpolitik. Der EZB-Einlagensatz liegt bei 2,5 Prozent; die Terminmärkte preisen laut Trading Economics für Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte ein. Für einen hoch verschuldeten Staat ist das eine doppelte Belastung: Jede Neuemission wird teurer, und mit jedem Jahr rollt ein größerer Teil der Schulden zu höheren Kupons um. Die durchschnittlichen Zinskosten Italiens steigen damit schleichend, auch wenn der Spread stabil bleibt.

Wichtig für Anleger ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite: Der Kupon ist der feste Zins, den eine BTP auf den Nennwert zahlt. Die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs. Steigen die Marktzinsen, fallen die Kurse bereits umlaufender Anleihen – und zwar umso stärker, je länger die Restlaufzeit ist. Dieses Maß der Zinsempfindlichkeit nennt man Duration.

Für die Wechselwirkung mit anderen Märkten gilt: Ein enger BTP-Spread stützt italienische Banken, die große Bestände heimischer Staatsanleihen halten, und damit auch den Leitindex FTSE MIB. Ein abrupter Anstieg des Spreads würde umgekehrt über die Bankbilanzen auf den gesamten Finanzsektor der Eurozone durchschlagen. Für den Euro ist die Ruhe in Rom ein stabilisierender Faktor – gerade in einer Phase, in der die Gemeinschaftswährung am Montag unter 1,10 Dollar fiel.