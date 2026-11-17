Italiens Staatsfinanzen bekommen Rückenwind aus Brüssel: Die EU-Kommission erwartet in ihrer Herbstprognose für 2026 ein Defizit von 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung – und damit unter der Maastricht-Grenze von 3 Prozent. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis stellte Rom damit laut italienischen Medien den Ausstieg aus dem Defizitverfahren im Frühjahr in Aussicht. Für Italien-Anleihen (BTP) kommt die Nachricht zu einem Zeitpunkt, an dem der Risikoaufschlag gegenüber Bundesanleihen stabil ist: Der BTP-Bund-Spread lag laut ANSA zur Eröffnung um 8:42 Uhr bei 105 Basispunkten, die zehnjährige BTP rentierte bei 4,42 Prozent. Die Kehrseite der Prognose: Italiens Schuldenquote steigt weiter – und dürfte bald die höchste der EU sein.
Italien-Anleihen: Brüssel sieht Defizit 2026 unter 3 Prozent, Ausstieg aus dem Defizitverfahren rückt näher – doch warum überholt Rom bald Athen bei den Schulden?
Die EU-Kommission verdoppelt Italiens Wachstumsprognose auf 1,0 Prozent und erwartet für 2026 ein Defizit von 2,9 Prozent. Damit könnte Rom im Frühjahr das Defizitverfahren verlassen. Der BTP-Bund-Spread hält sich bei rund 105 Basispunkten – deutlich unter Frankreich.
Die Prognose
Was sagt die EU-Kommission über Italiens Haushalt?
Die Zahlen aus Brüssel zeigen zwei Gesichter: ein solideres Defizit und eine Schuldenlast, die nicht sinkt.
Nach den Angaben von Milano Finanza und dem Nachrichtenportal Open hebt die Kommission ihre Wachstumsprognose für Italien für 2026 von 0,5 auf 1,0 Prozent an. Für 2027 erwartet sie 0,7 Prozent, für 2028 0,8 Prozent. Das Defizit soll 2026 auf 2,9 Prozent sinken, 2027 aber wieder auf 3,5 Prozent steigen. Grund dafür ist die nationale Ausweichklausel für Energie- und Verteidigungsausgaben, die die EU ausdrücklich erlaubt. Wegen dieser Klausel droht Italien laut Dombrovskis kein neues Verfahren. Voraussetzung für den Ausstieg aus dem laufenden Verfahren ist, dass die endgültigen Zahlen im Frühjahr das Defizit unter 3 Prozent bestätigen.
|Kennzahl
|2026
|2027
|2028
|BIP-Wachstum
|1,0 %
|0,7 %
|0,8 %
|Haushaltsdefizit
|2,9 %
|3,5 %
|3,2 %
|Schuldenquote
|137,9 %
|138,8 %
|138,2 %
|Inflation
|3,4 %
|3,1 %
|1,8 %
Quelle: EU-Kommission, Herbstprognose 17.11.2026, laut Milano Finanza (11:30 Uhr) und Open (12:16 Uhr)
Bei der Schuldenquote kommt Italien kaum voran: 137,9 Prozent 2026, 138,8 Prozent 2027. Weil Griechenland seine Quote laut Kommission 2026 auf 135,7 Prozent drückt, dürfte Italien Athen als EU-Staat mit der höchsten Schuldenquote ablösen. Ein Land mit sinkendem Defizit, aber steigender Schuldenquote – das ist das Paradox, das der Anleihemarkt bewerten muss.
Der Spread
Wie hat sich der BTP-Bund-Spread 2026 entwickelt?
Der Spread ist der Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen gleicher Laufzeit, gemessen in Basispunkten (100 Basispunkte sind ein Prozentpunkt). Er gilt als Fieberthermometer für das Vertrauen in Italien. Mitte Januar fiel er laut QuiFinanza bis auf rund 59 Basispunkte – den tiefsten Stand seit 2008. Im Herbst kam die Gegenbewegung: Am 2. Oktober weitete sich der Abstand laut Il Fatto Quotidiano zeitweise auf 131 bis 132 Basispunkte aus, getrieben von einem Ölpreis über 100 Dollar, Inflationssorgen, der Aussicht auf weitere EZB-Zinserhöhungen und der Unruhe am französischen Anleihemarkt. Seit Mitte November pendelt der Spread zwischen 103 und 106 Basispunkten.
|Datum
|Spread
|Anlass
|16.01.2026
|rund 59 Bp.
|Tief seit 2008
|02.03.2026
|65 Bp.
|Nahost-Krieg belastet
|02.10.2026
|131–132 Bp.
|Ölpreis, Frankreich-Unruhe
|16.11.2026
|106 Bp.
|Schluss, BTP 4,44 %
|17.11.2026
|105 Bp.
|Eröffnung, BTP 4,42 %
Quelle: QuiFinanza, Il Fatto Quotidiano, ANSA
Defizit unter 3 Prozent
Die EU erwartet 2,9 Prozent für 2026 – Grundlage für den Ausstieg aus dem Defizitverfahren im Frühjahr.
Schuldenquote bleibt hoch
Mit bis zu 138,8 Prozent dürfte Italien Griechenland als EU-Land mit der höchsten Quote ablösen.
Rom günstiger als Paris
Frankreich zahlte am 16. November rund 155 Basispunkte Aufschlag – rund 50 Basispunkte mehr als Italien.
Das große Bild
Warum vertrauen Anleger Italien-Anleihen mehr als Frankreich?
Vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen: Die zehnjährige französische Staatsanleihe rentierte laut ideal-investisseur am 16. November bei 4,93 Prozent, die italienische bei 4,44 Prozent. Paris kämpft mit einem Defizit von über 5 Prozent und politischer Instabilität, Fitch hat den Ausblick für Frankreich Ende Oktober auf negativ gesenkt, S&P prüft am 27. November. Italien dagegen wird von den Ratingagenturen eher freundlicher gesehen. S&P bestätigte laut circoloinvestitori.it am 13. November die Note BBB+ mit positivem Ausblick und verwies dabei auch auf die Defizitentwicklung; Fitch bewertet Italien mit BBB+ (stabil), Moody's mit Baa2 (stabil), DBRS mit A (low) und Scope mit BBB+ (positiv). Eine Heraufstufung gab es 2026 allerdings nicht.
Ein weiterer Stabilitätsanker sind die eigenen Bürger. Die Privatanleger-Emission BTP Valore im Oktober brachte laut OraFinanza rund 16,6 Milliarden Euro aus mehr als 560.000 Zeichnungen ein. Ein hoher Anteil heimischer Gläubiger macht ein Land weniger anfällig für plötzliche Abflüsse internationaler Investoren.
Was das für Anleger bedeutet: Italien-Anleihen bieten rund einen Prozentpunkt mehr Rendite als Bundesanleihen gleicher Laufzeit. Dieser Aufschlag ist der Preis für höhere Schulden, ein schwächeres Rating und die Abhängigkeit von der Geldpolitik der EZB. Steigen die Zinsen in der Eurozone weiter, wird der Schuldendienst für Rom teurer – das bleibt das zentrale Risiko einer Schuldenquote von fast 140 Prozent.
Der Fahrplan
Italien-Anleihen: Welche Termine bewegen den Spread?
FAQ zu Italien-Anleihen
Wie hoch ist der BTP-Bund-Spread? Laut ANSA lag er am 17. November 2026 um 8:42 Uhr bei 105 Basispunkten, die zehnjährige BTP rentierte bei 4,42 Prozent.
Kann Italien das EU-Defizitverfahren verlassen? Laut EU-Kommissar Dombrovskis im Frühjahr, wenn die endgültigen Zahlen ein Defizit unter 3 Prozent für 2026 bestätigen. Die Kommission erwartet 2,9 Prozent.
Warum rentieren Italien-Anleihen niedriger als Frankreich-Anleihen? Italien hat ein deutlich niedrigeres Defizit und positive Rating-Ausblicke, Frankreich kämpft mit hohem Defizit und politischer Unsicherheit.
Was bedeutet ein Spread von 105 Basispunkten? Italien zahlt für zehnjährige Anleihen rund 1,05 Prozentpunkte mehr Zinsen als Deutschland.
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