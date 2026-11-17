Vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen: Die zehnjährige französische Staatsanleihe rentierte laut ideal-investisseur am 16. November bei 4,93 Prozent, die italienische bei 4,44 Prozent. Paris kämpft mit einem Defizit von über 5 Prozent und politischer Instabilität, Fitch hat den Ausblick für Frankreich Ende Oktober auf negativ gesenkt, S&P prüft am 27. November. Italien dagegen wird von den Ratingagenturen eher freundlicher gesehen. S&P bestätigte laut circoloinvestitori.it am 13. November die Note BBB+ mit positivem Ausblick und verwies dabei auch auf die Defizitentwicklung; Fitch bewertet Italien mit BBB+ (stabil), Moody's mit Baa2 (stabil), DBRS mit A (low) und Scope mit BBB+ (positiv). Eine Heraufstufung gab es 2026 allerdings nicht.

Ein weiterer Stabilitätsanker sind die eigenen Bürger. Die Privatanleger-Emission BTP Valore im Oktober brachte laut OraFinanza rund 16,6 Milliarden Euro aus mehr als 560.000 Zeichnungen ein. Ein hoher Anteil heimischer Gläubiger macht ein Land weniger anfällig für plötzliche Abflüsse internationaler Investoren.

Was das für Anleger bedeutet: Italien-Anleihen bieten rund einen Prozentpunkt mehr Rendite als Bundesanleihen gleicher Laufzeit. Dieser Aufschlag ist der Preis für höhere Schulden, ein schwächeres Rating und die Abhängigkeit von der Geldpolitik der EZB. Steigen die Zinsen in der Eurozone weiter, wird der Schuldendienst für Rom teurer – das bleibt das zentrale Risiko einer Schuldenquote von fast 140 Prozent.