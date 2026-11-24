Isu Specialty Chemical Aktie: Plus 20 Prozent – die Wette auf die Feststoffbatterie ist zurück

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:30 2 Min.

Die Isu Specialty Chemical Aktie schließt am Dienstag 19,83 Prozent höher bei 82.200 Won und ist zweitgrößter Gewinner im Kospi. Das Unternehmen liefert einen Schlüsselrohstoff für Feststoffbatterien. Die Schwankungen sind enorm.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Wenn an der Börse in Seoul die Risikofreude zurückkehrt, gehört dieses Papier regelmäßig zu den ersten, die anspringen. Die Isu Specialty Chemical Aktie schloss am Dienstag bei 82.200 Won, ein Plus von 13.600 Won oder 19,83 Prozent. Im Kospi war nur Hyundai Autoever stärker. Der Gesamtmarkt gewann nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia 6,32 Prozent. Schlusskurs der Isu Specialty Chemical Aktie 82.200 KRW Tagesgewinn, Platz 2 im Kospi +19,83 % Schlusskurs vom 9. November 58.600 KRW Tageshoch vom 22. Januar 111.900 KRW Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Littlebproject; Hankyung Das Geschäft Ein Pulver, auf das die Batteriebranche wartet Isu Specialty Chemical ist 2023 aus dem Chemiekonzern Isu Chemical hervorgegangen und stellt Spezialchemikalien her. Die Fantasie der Anleger hängt an einem Produkt: Lithiumsulfid, dem Ausgangsstoff für die Elektrolyte von Feststoffbatterien. Diese Technik gilt als nächste Generation der Akkus für Elektroautos. Koreanische Hersteller wollen sie ab 2027 in Serie bringen. Daneben liefert das Unternehmen Zusatzstoffe für die Kunststoffindustrie, Anfang 2026 meldete es einen Auftrag über rund 23 Milliarden Won aus China. Der Kurs 40 Prozent in elf Handelstagen, und trotzdem unter dem Januarhoch Die Isu Specialty Chemical Aktie ist nichts für schwache Nerven. Am 9. November schloss sie bei 58.600 Won. Seither hat sie rund 40 Prozent gewonnen (eigene Rechnung), obwohl der Kospi in dieser Zeit zeitweise deutlich nachgab. Vom Tageshoch im Januar bei 111.900 Won ist sie dennoch rund 27 Prozent entfernt. Am Dienstag half der Sektor: Batteriewerte wie LG Energy Solution und Ecopro BM legten in Seoul ebenfalls kräftig zu. Was für die Isu Specialty Chemical Aktie spricht Schlüsselrohstoff für Feststoffbatterien

Batteriesektor in Seoul stark erholt

Rund 40 Prozent Plus seit dem 9. November

Exportgeschäft mit China Was Anleger bedenken sollten Feststoffbatterien sind noch nicht in Serie

Sehr hohe Kursschwankungen

Kein konkreter Auslöser für den heutigen Sprung

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Isu Specialty Chemical Aktie ist eine Option auf eine Technik, die es im großen Maßstab noch nicht gibt. Solche Papiere steigen an Tagen wie diesem überproportional, weil Anleger wieder Mut fassen, nicht weil sich am Geschäft etwas geändert hätte. Ob der Kurs trägt, entscheidet sich an den Zeitplänen der Batteriehersteller, und die liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. FAQ Häufige Fragen zur Isu Specialty Chemical Aktie Wie hat die Isu Specialty Chemical Aktie heute geschlossen?

Bei 82.200 Won, 19,83 Prozent über dem Vortag. Was stellt Isu Specialty Chemical her?

Spezialchemikalien, darunter Lithiumsulfid für die Elektrolyte von Feststoffbatterien. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Isu Specialty Chemical Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 457190. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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