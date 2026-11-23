Mehr als 4.400 Positionen, ein gemeldeter Wert von 302 Milliarden Dollar: Die Pflichtmeldung von Millennium Management ist eine der umfangreichsten der Wall Street. Hinter dem Fonds von Israel Englander stehen Hunderte Handelsteams, die unabhängig voneinander arbeiten. Eine Zeile sticht heraus. Millennium hielt Ende September Verkaufsoptionen auf 31,1 Millionen Stück der Nvidia Aktie, mit einem Nominalwert von 7,1 Milliarden Dollar. Das sind 22 Prozent mehr als drei Monate zuvor. Solche Optionen gewinnen an Wert, wenn der Kurs fällt.
Israel Englander Depot: 7 Mrd. Dollar in Nvidia-Verkaufsoptionen - und Tesla mehr als verdreifacht
Israel Englander führt mit Millennium einen der größten Hedgefonds der Welt. Die neue Pflichtmeldung zeigt Verkaufsoptionen auf 31 Millionen Nvidia-Aktien, ein Fünftel mehr als im Vorquartal. Gleichzeitig hat der Fonds seine Nvidia-Aktien aufgestockt und die Tesla-Position mehr als verdreifacht. Wie das zusammenpasst und warum dieses Depot kaum zu deuten ist.
Die Optionen
Wette gegen Nvidia? Nicht so schnell
Wer nur die Verkaufsoptionen sieht, liest eine riesige Wette auf fallende Kurse. Die Meldung zeigt aber auch die andere Seite. Millennium hat seinen Bestand an Nvidia-Aktien um gut 7 Prozent auf 13 Millionen Stück erhöht, und die Kaufoptionen auf Nvidia haben sich im Quartal verdoppelt. Aktien und Kaufoptionen zusammen stehen für 26,3 Millionen Stück, die Verkaufsoptionen für 31,1 Millionen. Ob der Fonds unter dem Strich auf steigende oder fallende Kurse setzt, lässt sich daraus nicht ablesen. Dafür müsste man Ausübungspreise und Laufzeiten kennen, und die stehen nicht in der Meldung. Noch größer ist ein anderer Posten: Verkaufsoptionen auf den Nebenwerte-Index Russell 2000 mit einem Nominalwert von 10,4 Milliarden Dollar.
Die Aktien
Tesla und Micron kräftig aufgestockt
Bei den Aktien fallen zwei Käufe auf. Die Position in der Tesla Aktie wuchs um 243 Prozent auf 3,3 Millionen Stück im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, nach Wert der größte Kauf des Quartals. Bei der Micron Aktie stockte Millennium um 138 Prozent auf. Unter den größten Einzelaktien finden sich außerdem Microsoft und, eher ungewöhnlich, der Medienkonzern Warner Bros. Discovery mit 48,5 Millionen Aktien. Reduziert wurde die Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern um ein Viertel. Größter Neuzugang ist der Gasversorger NiSource.
Einordnung der Redaktion: Millennium ist kein Investor mit einer Meinung, sondern eine Plattform für viele Händler. Die einen sichern ab, die anderen spekulieren, und in der Meldung landet alles in einer Liste. Als Handelsanleitung taugt das Depot deshalb nicht. Interessant ist es als Stimmungsbild: Die Absicherung gegen fallende Kurse bei der Nvidia Aktie war Ende September deutlich höher als im Sommer. Sechs Wochen später verlor die Aktie fast die Hälfte ihres Werts. Ob Millennium daran verdient hat, verrät die Meldung nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Israel Englander
Wettet Millennium gegen Nvidia?
Das lässt sich aus der Meldung nicht ablesen. Der Fonds hält Verkaufsoptionen auf 31,1 Millionen Aktien, aber auch 13 Millionen Aktien und Kaufoptionen.
Welche Aktien hat Millennium aufgestockt?
Unter anderem Tesla um 243 Prozent und Micron um 138 Prozent.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Tesla Aktie: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0 (Deutschland), US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq).
Micron Aktie: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE (Deutschland), US-Handelssymbol MU (Nasdaq).
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