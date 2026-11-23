Wer nur die Verkaufsoptionen sieht, liest eine riesige Wette auf fallende Kurse. Die Meldung zeigt aber auch die andere Seite. Millennium hat seinen Bestand an Nvidia-Aktien um gut 7 Prozent auf 13 Millionen Stück erhöht, und die Kaufoptionen auf Nvidia haben sich im Quartal verdoppelt. Aktien und Kaufoptionen zusammen stehen für 26,3 Millionen Stück, die Verkaufsoptionen für 31,1 Millionen. Ob der Fonds unter dem Strich auf steigende oder fallende Kurse setzt, lässt sich daraus nicht ablesen. Dafür müsste man Ausübungspreise und Laufzeiten kennen, und die stehen nicht in der Meldung. Noch größer ist ein anderer Posten: Verkaufsoptionen auf den Nebenwerte-Index Russell 2000 mit einem Nominalwert von 10,4 Milliarden Dollar.