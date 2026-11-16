IREN ist kein Einzelfall. Seit dem Halving im Frühjahr 2024 verdienen Bitcoin-Miner pro geschürftem Block nur noch halb so viel. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 65.000 Dollar, fast die Hälfte unter dem Rekord, ist das Schürfen für viele Anbieter kaum noch lukrativ. Ihre wertvollste Ressource sind deshalb nicht mehr die Mining-Maschinen, sondern die gesicherten Stromanschlüsse und Grundstücke – genau das, was KI-Rechenzentren dringend brauchen. IREN verfügt nach eigenen Angaben über gesicherte Stromkapazitäten von mehr als 5 Gigawatt.