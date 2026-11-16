Die IREN Aktie (Nasdaq: IREN) ist am Montag kräftig unter die Räder gekommen. Zum US-Handelsstart notierte das Papier bei 16,84 Dollar (24/7 Wall St., 9:56 Uhr New Yorker Zeit, 15:56 Uhr MEZ), rund 7 Prozent unter dem Freitagsschluss von 18,17 Dollar. Im weiteren Verlauf weitete sich das Minus laut TokenPost auf bis zu 10,7 Prozent aus. Damit fällt die Aktie unter ihr bisheriges 52-Wochen-Tief von 17,16 Dollar. Auslöser ist eine doppelte Belastung: der Ausverkauf bei Bitcoin und Krypto-Aktien und der Abverkauf bei den sogenannten Neoclouds, den spezialisierten Anbietern von KI-Rechenleistung, vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag.
IREN Aktie: Vom Bitcoin-Miner zur KI-Cloud – und jetzt doppelt im Ausverkauf – wird die Wette zur Last?
Die IREN Aktie ist am Montag um bis zu knapp 11 Prozent eingebrochen und notiert unter 17 Dollar – unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Tief und rund 45 Prozent unter dem Stand vor einem Monat. Der frühere Bitcoin-Miner hängt heute an zwei der nervösesten Märkte zugleich: Krypto und KI-Rechenzentren. Die große Analyse: was hinter dem Absturz steckt, was die Zahlen sagen und was am Dienstag mit den Nvidia-Zahlen auf dem Spiel steht.
Der Absturz
Warum fällt die IREN Aktie so viel stärker als Bitcoin?
Bitcoin hielt sich am Montag bei rund 65.000 Dollar. Die IREN Aktie dagegen verlor zweistellig. Der Grund: IREN ist längst mehr KI-Cloud als Bitcoin-Miner.
Das zeigen die Zahlen des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2027, das Ende September endete. Von 228 Millionen Dollar Umsatz entfielen 200 Millionen Dollar auf das KI-Cloud-Geschäft – nur noch 28 Millionen Dollar kamen aus dem Bitcoin-Mining, nach 67 Millionen Dollar im Vorquartal. Das Unternehmen hat seine Rechenzentren, die ursprünglich für das Schürfen von Bitcoin gebaut wurden, konsequent auf Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz umgestellt. Unter dem Strich stand dennoch ein Nettoverlust von 263 Millionen Dollar, das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag bei 66 Millionen Dollar.
Damit hängt die IREN Aktie heute vor allem an der Stimmung rund um KI-Infrastruktur – und die ist angeschlagen. Seit dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang fragen sich Anleger, ob der Chipkonzern unter neuer Führung die Neoclouds weiter so großzügig unterstützt wie bisher. Laut TipRanks gilt Interims-Chefin Colette Kress als Kritikerin allzu aggressiver KI-Ausgaben. Zusätzlich berichtete TipRanks, Microsoft wolle seine Partnerprojekte, darunter IREN und Nebius, enger überwachen. Am Montag verloren auch Nebius und CoreWeave zwischen 4 und 6 Prozent.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|IREN
|16,84 $
|−7 % (später bis −10,7 %)
|Nebius
|109,41 $
|−6 %
|CoreWeave
|51,07 $
|−4 %
|Coinbase
|119,64 $
|−6,3 %
|Strategy
|103,33 $
|−7,4 %
Kurse im Handelsverlauf, keine Schlusskurse.
Quelle: 24/7 Wall St. (Handelsstart, 9:56 Uhr ET); TokenPost (10:23 Uhr ET); Yahoo Finance via CryptoTicker (10:09 Uhr ET)
Die Bilanz
Wie solide ist die Finanzierung hinter dem KI-Umbau?
Genau hier liegt der Kern der Sorgen. Der KI-Umbau verschlingt Milliarden. Für den Rest des Geschäftsjahres plant IREN laut Quartalsbericht Investitionen von rund 15 Milliarden Dollar, davon sind rund 6 Milliarden Dollar noch nicht gesichert. Die Nettoverschuldung ist laut 24/7 Wall St. binnen eines Quartals von 216 Millionen auf rund 4,4 Milliarden Dollar gestiegen, die Kasse von knapp 5,9 auf rund 3,5 Milliarden Dollar geschrumpft. Gleichzeitig steigen die Zinsen: Die US-Notenbank dürfte im Dezember erneut erhöhen, zehnjährige Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent. Für kapitalintensive Wachstumsfirmen wird Geld teurer.
Auf der anderen Seite steht ein beachtliches Auftragsbuch: IREN beziffert den vertraglich gesicherten künftigen Umsatz auf rund 20,3 Milliarden Dollar, rund zwei Drittel davon mit Kunden bester Bonität. Größter Partner ist Microsoft, für den IREN im texanischen Childress Rechenzentrumskapazitäten aufbaut; der erste Abschnitt wurde im August abgenommen. Das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar annualisiertem Umsatz hat IREN allerdings vom Jahresende auf Januar, möglicherweise Ende Februar 2027 verschoben. Konzernchef Daniel Roberts betont laut 24/7 Wall St., die Finanzierungsstruktur gebe dem Unternehmen mehr Wege, das Wachstum zu finanzieren und sein Tempo selbst zu bestimmen.
Das große Bild
Bitcoin-Miner im Umbruch: Warum alle zur KI wollen
IREN ist kein Einzelfall. Seit dem Halving im Frühjahr 2024 verdienen Bitcoin-Miner pro geschürftem Block nur noch halb so viel. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 65.000 Dollar, fast die Hälfte unter dem Rekord, ist das Schürfen für viele Anbieter kaum noch lukrativ. Ihre wertvollste Ressource sind deshalb nicht mehr die Mining-Maschinen, sondern die gesicherten Stromanschlüsse und Grundstücke – genau das, was KI-Rechenzentren dringend brauchen. IREN verfügt nach eigenen Angaben über gesicherte Stromkapazitäten von mehr als 5 Gigawatt.
Andere Krypto-Aktien gehen andere Wege. Der Miner MARA hat im dritten Quartal laut Zerocap 13.597 Bitcoin verkauft, um Kredite zu tilgen. Strategy setzt weiter allein auf Bitcoin und hält inzwischen mehr als 850.000 Coins. IREN hat den radikalsten Schwenk vollzogen. Das macht die IREN Aktie unabhängiger vom Bitcoin Kurs – aber abhängiger von der KI-Konjunktur, von Nvidia und von den Investitionsbudgets großer Technologiekonzerne.
Dienstag, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Die erste Bilanz ohne Jensen Huang entscheidet mit über die Stimmung bei allen Neoclouds.
Mittwoch/Donnerstag: Anthropic-Börsengang
Der KI-Konzern ist einer der großen Nachfrager nach Rechenleistung.
Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember
Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung des Ausbaus.
Microsoft-Abschnitte Horizon 2 bis 4
Die Übergabe weiterer Kapazitäten in Childress ist für das vierte Quartal 2026 geplant.
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Warum ist die IREN Aktie am Montag eingebrochen?
Wegen des Ausverkaufs bei KI- und Neocloud-Aktien vor den Nvidia-Zahlen, Sorgen um die Finanzierung des KI-Ausbaus und der Schwäche von Bitcoin und Krypto-Aktien.
Ist IREN noch ein Bitcoin-Miner?
Nur noch zum kleinen Teil. Im Septemberquartal kamen 200 von 228 Millionen Dollar Umsatz aus dem KI-Cloud-Geschäft, nur 28 Millionen Dollar aus dem Bitcoin-Mining.
Wie hängt die IREN Aktie am Bitcoin Kurs?
Weniger als früher. Bitcoin beeinflusst das Mining-Geschäft und die Stimmung bei Krypto-Aktien, entscheidend sind inzwischen aber KI-Nachfrage und Finanzierung.
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