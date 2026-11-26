Auslöser war erneut der Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten. Die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die am Montag die ganze Branche nach oben getrieben hatte, war verflogen. Die Ratingagentur S&P Global prüft eine Herabstufung von Nvidia. Am Dienstag hatte IREN bereits 11 Prozent verloren, in der Vorwoche rund 35 Prozent.

Im Tagesverlauf drehte der Markt. Der S&P 500 holte den Großteil seiner Verluste auf, IREN schloss nur noch 0,77 Prozent im Minus. Nach Börsenschluss setzte sich die Erholung fort.