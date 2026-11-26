Die IREN Aktie (ISIN: AU0000185993, Nasdaq-Symbol: IREN) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 3,67 Prozent auf 13,32 Dollar gewonnen. Das sind 0,47 Dollar mehr als der Schlusskurs von 12,85 Dollar. Mit rund 2 Millionen gehandelten Aktien war der Umsatz für den Abendhandel hoch. IREN zählt damit zu den nachbörslichen Gewinnern des Abends. Wenige Stunden zuvor hatte die Aktie bei 11,34 Dollar den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht.
IREN Aktie: Nachbörslicher Gewinner nach neuem Jahrestief – wie viel Absturz ist genug?
Die IREN Aktie steigt nachbörslich um 3,67 Prozent auf 13,32 Dollar. Am Vormittag war sie noch auf ein Jahrestief von 11,34 Dollar gefallen. In sechs Monaten hat der frühere Bitcoin-Schürfer, der zum KI-Cloudanbieter werden will, rund 80 Prozent verloren. Was die Aktie belastet und warum am Abend Käufer zurückkamen.
Der Tag
Erst minus 12 Prozent, dann die Wende
Der Mittwoch begann für IREN-Aktionäre düster. Im frühen Handel verlor die Aktie fast 12 Prozent.
Auslöser war erneut der Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten. Die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die am Montag die ganze Branche nach oben getrieben hatte, war verflogen. Die Ratingagentur S&P Global prüft eine Herabstufung von Nvidia. Am Dienstag hatte IREN bereits 11 Prozent verloren, in der Vorwoche rund 35 Prozent.
Im Tagesverlauf drehte der Markt. Der S&P 500 holte den Großteil seiner Verluste auf, IREN schloss nur noch 0,77 Prozent im Minus. Nach Börsenschluss setzte sich die Erholung fort.
Der Hintergrund
Vom Bitcoin-Schürfer zur KI-Cloud
IREN, gegründet in Sydney, begann als Bitcoin-Miner mit eigenen Rechenzentren in Texas und Kanada. Inzwischen baut das Unternehmen diese Standorte zu Rechenzentren für Künstliche Intelligenz um und vermietet Grafikprozessoren an Cloudkunden. Ein Großvertrag mit Microsoft im Volumen von 9,7 Milliarden Dollar hatte die Aktie vor einem Jahr beflügelt.
Der Umbau kostet. IREN muss Chips und Gebäude vorfinanzieren, bevor die Mieten fließen. Anleger sorgen sich um drei Dinge: ob die Finanzierung steht, ob das Unternehmen die Projekte pünktlich fertigstellt und ob die Mietpreise für Grafikprozessoren weiter fallen. Die Folge ist ein Kursverlust von rund 80 Prozent in sechs Monaten.
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