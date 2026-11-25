Am Dienstag hatte die IREN Aktie nach Berichten von 24/7 Wall St. mittags bereits rund 15 Prozent verloren und bei etwa 12,46 Dollar notiert. Als Gründe nennt die Berichterstattung Gewinnmitnahmen nach der Montags-Erholung der sogenannten Neocloud-Werte, den Kursrutsch bei Nvidia, Zinssorgen vor einer möglichen Fed-Erhöhung sowie die Debatte über die Finanzierung der KI-Infrastruktur. Nvidia hatte am Dienstag laut Benzinga 7,28 Prozent verloren.

Die Wochenbilanz zeigt, wie hoch das Tempo ist: In der Woche bis zum 20. November verlor die IREN Aktie nach Daten von CEO Economy 34,9 Prozent und schloss bei 11,82 Dollar. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von rund 73 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 70,71 Dollar.