Die IREN Aktie (Ticker: IREN, Nasdaq) ist am Mittwoch erneut unter Druck geraten: Gegen 17:15 Uhr MEZ (11:15 Uhr New York) lag der Kurs bei rund 11,76 US-Dollar und damit 9,15 Prozent im Minus, knapp über dem 52-Wochen-Tief von 11,75 Dollar. Auslöser ist weniger eine neue Meldung als ein Zusammentreffen aus Technologie-Ausverkauf, schwachem Bitcoin und offenen Finanzierungsfragen beim Umbau vom Miner zum KI-Rechenzentrumsbetreiber. Der Bitcoin Kurs lag am Nachmittag bei etwa 58.100 Dollar.
IREN Aktie: Minus 9 Prozent auf 11,76 Dollar, 6 Milliarden Dollar Finanzierungslücke, Bitcoin-Ausstieg bis Jahresende – wie lange trägt das Microsoft-Geschäft?
Die IREN Aktie fällt am Mittwoch erneut und notiert nahe dem 52-Wochen-Tief. Der frühere Bitcoin-Miner macht inzwischen 88 Prozent seines Umsatzes mit KI-Cloud, muss aber noch rund 6 Milliarden Dollar Finanzierung auftreiben. Was die Quartalszahlen bedeuten und welche Termine jetzt zählen.
Warum fällt die IREN Aktie schon wieder?
Am Dienstag hatte die IREN Aktie nach Berichten von 24/7 Wall St. mittags bereits rund 15 Prozent verloren und bei etwa 12,46 Dollar notiert. Als Gründe nennt die Berichterstattung Gewinnmitnahmen nach der Montags-Erholung der sogenannten Neocloud-Werte, den Kursrutsch bei Nvidia, Zinssorgen vor einer möglichen Fed-Erhöhung sowie die Debatte über die Finanzierung der KI-Infrastruktur. Nvidia hatte am Dienstag laut Benzinga 7,28 Prozent verloren.
Die Wochenbilanz zeigt, wie hoch das Tempo ist: In der Woche bis zum 20. November verlor die IREN Aktie nach Daten von CEO Economy 34,9 Prozent und schloss bei 11,82 Dollar. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von rund 73 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 70,71 Dollar.
Wie viel Bitcoin steckt noch im Geschäft von IREN?
Kaum noch. Im Quartal bis zum 30. September erlöste IREN mit dem Schürfen von Bitcoin nur noch 28 Millionen Dollar, 58 Prozent weniger als im Vorquartal und rund 88 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Produziert wurden 402 Bitcoin, nach 2.039 im Vorjahresquartal. Bitcoin-Bestände hielt das Unternehmen zum Quartalsende nicht. IREN will den Wechsel weg vom Mining laut Quartalsunterlagen bis zum 31. Dezember 2026 im Wesentlichen abschließen; unbedeutendes Mining soll bis 2027 weiterlaufen.
Für Anleger, die die IREN Aktie früher als Hebel auf den Bitcoin Kurs betrachtet haben, ändert das die Logik. Der Kurs hängt heute stärker an KI-Aufträgen, Kreditmärkten und Nvidia-Stimmung als am Preis der Kryptowährung. Dennoch bleibt die Aktie im Sog der Krypto-Aktien: Strategy Aktie, Coinbase Aktie und die Miner fielen am Mittwoch zeitgleich, und der Hashprice der Bitcoin-Miner liegt nahe Rekordtief.
Wie groß ist die Finanzierungslücke der IREN Aktie?
Das Septemberquartal war operativ das bisher stärkste: Der Umsatz stieg auf 228 Millionen Dollar, 66 Prozent mehr als im Juniquartal, der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) auf 66 Millionen Dollar. Den Nettoverlust bezifferte IREN auf 263 Millionen Dollar nach 684 Millionen im Vorquartal. Gleichzeitig stieg die Nettoverschuldung von 216 Millionen auf 4,43 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Juni-Quartal
|September-Quartal
|Umsatz gesamt
|137
|228
|davon KI-Cloud
|71
|200
|davon Bitcoin-Mining
|67
|28
|Bereinigtes EBITDA
|19
|66
|Nettoverlust
|684
|263
Quartal bis 30. Juni 2026 bzw. 30. September 2026; Nettoverlust und EBITDA laut Medienberichten über die IREN-Zahlen.
Quelle: crypto.news, 06.11.2026; 24/7 Wall St., 24./25.11.2026
Entscheidend ist der Blick nach vorn. Für das laufende Geschäftsjahr stehen noch rund 15 Milliarden Dollar Investitionen an. Etwa 9 Milliarden davon sind laut Unternehmensdarstellung durch Barmittel, zugesagte Finanzierungen und Kundenvorauszahlungen gedeckt; rund 6 Milliarden hängen von noch zu organisierenden Krediten für Chips und Rechenzentren ab. Der Auftragsbestand liegt bei 20,3 Milliarden Dollar, ein Teil davon mit Kunden guter Bonität.
Was bedeutet die Verzögerung beim Microsoft-Auftrag?
Microsoft hat die erste Ausbaustufe in Childress im August abgenommen. Für die 200-Megawatt-Lieferung verlangte der Konzern aber Änderungen an der Netzwerk-Infrastruktur. Deshalb verschiebt IREN das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar vertraglich gesicherten Jahreserlösen (ARR) von Dezember 2026 auf Januar 2027, im ungünstigen Fall auf Februar. Der Kurs fiel am Tag der Zahlen, dem 5. November, um knapp 17 Prozent auf 18,03 Dollar.
Mehrere Analysehäuser haben ihre Kursziele für die IREN Aktie seit den Zahlen gesenkt; die Spanne der Schätzungen bleibt weit. Eine Einschätzung von aktiencheck.de zum Kursverlauf gibt es ausdrücklich nicht.
Welche Termine sind für die IREN Aktie jetzt wichtig?
Zwei Termine ordnen die nächsten Wochen. Bis zum 31. Dezember will IREN den Bitcoin-Ausstieg im Wesentlichen abgeschlossen haben. Bis Ende Januar 2027 soll das ARR-Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar erreicht sein, möglicherweise erst Ende Februar. Dazu kommt das Umfeld: Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag handelt sie nur verkürzt. Die nächsten Fed-Signale und der Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember dürften die Stimmung bei Krypto-Aktien und KI-Werten ebenfalls prägen.
FAQ zur IREN Aktie
Warum ist die IREN Aktie so stark gefallen?
Mehrere Faktoren fielen zusammen: der Ausverkauf bei Nvidia und anderen KI-Werten, steigende Zinsängste, die verschobene Umsatzmarke aus dem Microsoft-Geschäft und die offene Finanzierung von rund 6 Milliarden Dollar.
Ist IREN noch ein Bitcoin-Miner?
Nur noch in kleinem Umfang. Der Bitcoin-Anteil am Umsatz lag zuletzt bei 12 Prozent; bis Jahresende will IREN das Mining im Wesentlichen beenden.
Wie hängt die IREN Aktie mit dem Bitcoin Kurs zusammen?
Weniger direkt als früher, aber die Aktie bewegt sich mit anderen Krypto-Aktien und dem Risikoappetit. Der Bitcoin Kurs lag zuletzt bei 58.100 Dollar.
Wo steht die IREN Aktie im Vergleich zum Jahreshoch?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 70,71 Dollar, das Tief bei 11,75 Dollar. Am Mittwoch notierte die IREN Aktie mit 11,76 Dollar praktisch am unteren Ende.
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