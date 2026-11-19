Die IREN Aktie (Nasdaq: IREN, ISIN AU0000185993) hat sich vom Bitcoin-Miner zum KI-Cloud-Anbieter gewandelt und reagiert entsprechend auf Microsoft-Nachrichten statt auf den Bitcoin Kurs: Am 5. November brach der Kurs nach einem Bericht von The Information über verschobene Microsoft-Ausgaben nach Angaben von TIKR um rund 20 Prozent ein. Ein belegter Aktienkurs vom heutigen Tag liegt der Redaktion nicht vor, die Quellen nennen nur prozentuale Bewegungen.
IREN Aktie: Microsoft-Verzögerung löst Kursrutsch von bis zu 20 Prozent aus, 20,3 Milliarden Dollar Auftragsbestand – wie viel Bitcoin steckt noch in der IREN Aktie?
Die IREN Aktie (Nasdaq: IREN) verlor nach Berichten über verschobene Microsoft-Ausgaben bis zu 20 Prozent. Der Umsatz stieg im Quartal auf 228 Millionen Dollar, rund 90 Prozent kommen aus der KI-Cloud, nur noch 28 Millionen Dollar aus dem Bitcoin-Mining. Am 24. November stimmen die Aktionäre ab.
Für Anleger der Krypto-Aktien ist IREN damit ein Gegenstück zur Strategy Aktie: Während Strategy am Bitcoin Kurs hängt, sinkt bei IREN der Anteil des Mining-Geschäfts, weil Miner abgebaut werden, um Platz für GPUs zu schaffen.
Kursrutsch
Warum brach die IREN Aktie am 5. November ein?
Auslöser war laut TIKR ein Bericht von The Information vom Abend des 4. November: Bauverzögerungen am IREN-Standort Childress (Texas) hätten dazu geführt, dass Microsoft geplante KI-Ausgaben für das September-Quartal verschoben habe. Microsoft-Finanzchefin Amy Hood hatte in der Vorwoche gesagt, dass einige für das erste Quartal erwartete Kapazitätslieferungen von Dritten verzögert seien. Unklar bleibt, wie viel der rund 5 Milliarden Dollar geringerer Microsoft-Ausgaben auf IREN entfällt. TIKR nennt außerdem einen Bericht der Financial Times, wonach Microsoft eine Option auf die Verdopplung des Texas-Deals mit Nscale nicht nutzt, und einen Bloomberg-Bericht über strengere Aufsicht bei Neocloud-Projekten. Diese Berichte wurden von der Redaktion nicht im Original geprüft.
Die Höhe des Rückgangs wird unterschiedlich beziffert: 20 Prozent im Artikel vom 5. November, rund 17 Prozent im Artikel vom 17. November. Nach den Zahlen am Abend des 5. November erholte sich die Aktie, die Erholung ist laut TIKR inzwischen verflogen.
Was zeigen die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal?
Im Quartal bis 30. September 2026 stieg der Umsatz laut TIKR auf 228 Millionen Dollar nach 137 Millionen Dollar im Vorquartal. Die KI-Cloud steuerte 200 Millionen Dollar bei (plus 182 Prozent) bei einer Segment-Bruttomarge von 86 Prozent, das Bitcoin-Mining nur noch 28 Millionen Dollar nach 67 Millionen Dollar. Der Nettoverlust betrug 263 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand erreichte 20,3 Milliarden Dollar, zu rund zwei Dritteln von Kunden mit Investment-Grade-Rating, der operative Jahresumsatz auf Basis laufender Verträge (ARR) lag bei rund 1 Milliarde Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Gesamtumsatz
|228 Mio. USD
|+66 %
|Umsatz KI-Cloud
|200 Mio. USD
|+182 %
|Umsatz Bitcoin-Mining
|28 Mio. USD
|nach 67 Mio. USD
|Auftragsbestand
|20,3 Mrd. USD
|+22 %
|Bruttomarge vor Abschreibungen
|80 %
|nach 76 %
Quartal bis 30.9.2026, Vergleich mit dem Vorquartal. Der Originalbericht wurde nicht von der Redaktion gelesen.
Quelle: TIKR, 5.11. und 17.11.2026 (Sekundärquelle, Unternehmenszahlen)
Wie wird der KI-Ausbau finanziert?
IREN plant für den Rest des Geschäftsjahres bis Juni 2027 Investitionen von 15 Milliarden Dollar. Rund 9 Milliarden Dollar sind laut TIKR durch Barmittel, zugesagte GPU-Finanzierung und Kundenvorauszahlungen gedeckt, die restlichen rund 6 Milliarden Dollar hängen von den Marktbedingungen ab. Co-Chef Daniel Roberts sagte laut TIKR, ein Kunde werde 90 Prozent der GPU-Investitionen finanzieren. Horizon 1 am Standort Childress wurde im August von Microsoft abgenommen, die Horizons 2 bis 4 mit rund drei Viertel des Vertrags sind für das Dezember-Quartal vorgesehen. Der Microsoft-Vertrag hat laut TIKR ein Volumen von rund 9,7 Milliarden Dollar, die Quelle nennt ein SEC-Dokument, das die Redaktion nicht gelesen hat.
Was ist bei der IREN Aktie als Nächstes zu beobachten?
Am 24. November stimmen die Aktionäre laut TIKR über Aktienrückkäufe im Zusammenhang mit Forward-Prepaid- und Capped-Call-Vereinbarungen ab. Im Januar 2027 soll die Jahresumsatzrate aus dem Microsoft-Vertrag laut TIKR über 4 Milliarden Dollar erreichen, möglicherweise rutscht der Termin bis Ende Februar. Die Zahlen für das Dezember-Quartal werden im Februar erwartet. Im Vergleich zur Riot Platforms Aktie und zur MARA Aktie, die beide am Bitcoin Kurs und an KI-Mietverträgen hängen, ist IREN am weitesten Richtung KI-Cloud gewandert.
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Ist IREN noch ein Bitcoin-Miner? Nach den Zahlen kommen rund 90 Prozent des Umsatzes aus der KI-Cloud, das Mining-Geschäft ist auf 28 Millionen Dollar geschrumpft.
Warum fiel die IREN Aktie am 5. November? Auslöser waren Berichte über verschobene Microsoft-Ausgaben und Bauverzögerungen in Childress.
Wann stimmen die Aktionäre ab? Am 24. November 2026.
Welche Rolle spielt der Bitcoin Kurs? Er beeinflusst nur noch das kleinere Mining-Geschäft.
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