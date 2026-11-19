Auslöser war laut TIKR ein Bericht von The Information vom Abend des 4. November: Bauverzögerungen am IREN-Standort Childress (Texas) hätten dazu geführt, dass Microsoft geplante KI-Ausgaben für das September-Quartal verschoben habe. Microsoft-Finanzchefin Amy Hood hatte in der Vorwoche gesagt, dass einige für das erste Quartal erwartete Kapazitätslieferungen von Dritten verzögert seien. Unklar bleibt, wie viel der rund 5 Milliarden Dollar geringerer Microsoft-Ausgaben auf IREN entfällt. TIKR nennt außerdem einen Bericht der Financial Times, wonach Microsoft eine Option auf die Verdopplung des Texas-Deals mit Nscale nicht nutzt, und einen Bloomberg-Bericht über strengere Aufsicht bei Neocloud-Projekten. Diese Berichte wurden von der Redaktion nicht im Original geprüft.

Die Höhe des Rückgangs wird unterschiedlich beziffert: 20 Prozent im Artikel vom 5. November, rund 17 Prozent im Artikel vom 17. November. Nach den Zahlen am Abend des 5. November erholte sich die Aktie, die Erholung ist laut TIKR inzwischen verflogen.