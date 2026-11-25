Warum fiel die IREN Aktie Anfang November?

Wegen eines Berichts über Verzögerungen beim Rechenzentrum für Microsoft in Texas.

Wie stark wächst das KI-Cloud-Geschäft?

Der KI-Cloud-Umsatz hat sich gegenüber dem Vorquartal auf rund 200 Millionen Dollar fast verdreifacht.

Was ist das Hauptrisiko?

Die Abhängigkeit von Microsoft und die Finanzierung weiterer Investitionen.