Die IREN Aktie erlebte im November eine Achterbahnfahrt. Zunächst stürzte sie um rund 20 Prozent ab, nachdem ein Medienbericht Verzögerungen beim Rechenzentrum in Childress, Texas, mit verschobenen KI-Ausgaben von Microsoft in Verbindung brachte. Der Microsoft-Vertrag soll rund 1,94 Milliarden Dollar pro Jahr einbringen – etwa die Hälfte der vertraglich gesicherten Jahresumsätze.
IREN Aktie: Erst minus 20, dann plus 19 Prozent – Microsoft verschiebt, KI-Cloud verdreifacht sich. Ist der Ex-Bitcoin-Miner jetzt ein KI-Schnäppchen?
Ein Bericht über Verzögerungen bei Microsoft ließ die IREN Aktie abstürzen, die Quartalszahlen brachten die Wende. Doch die Finanzierung bleibt ein Risiko. Was die IREN Aktie im Neocloud-Rennen bewegt.
Die Wende
Microsoft wollte mehr Zeit
Mit den Quartalszahlen gab IREN Entwarnung: Die Verschiebung ging auf einen Zeitplanwunsch von Microsoft zurück. Der Umsatz mit KI-Cloud-Diensten hat sich gegenüber dem Vorquartal fast verdreifacht, die erste von vier Datenhallen für Microsoft in Childress ist mit Nvidia-GB300-Systemen in Betrieb. Das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar annualisierten Umsätzen rückt allerdings auf Januar, womöglich Ende Februar. Die IREN Aktie sprang daraufhin um 19 Prozent.
Das Risiko
Milliarden-Ausbau ohne volle Finanzierung
IREN betont, das Umsatzziel sei vollständig vertraglich gesichert und finanziert. Für weitere geplante Investitionen von rund 6 Milliarden Dollar steht die Finanzierung laut Berichten aber noch aus. Hinzu kommt die starke Abhängigkeit von Microsoft und vom Standort Texas. Seit Jahresbeginn hat die IREN Aktie deutlich an Wert verloren.
Die IREN Aktie ist eine der spannendsten Wetten auf die KI-Cloud – aber auch eine der riskantesten. Entscheidend sind die nächsten Datenhallen für Microsoft und eine Finanzierung ohne starke Verwässerung.
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Warum fiel die IREN Aktie Anfang November?
Wegen eines Berichts über Verzögerungen beim Rechenzentrum für Microsoft in Texas.
Wie stark wächst das KI-Cloud-Geschäft?
Der KI-Cloud-Umsatz hat sich gegenüber dem Vorquartal auf rund 200 Millionen Dollar fast verdreifacht.
Was ist das Hauptrisiko?
Die Abhängigkeit von Microsoft und die Finanzierung weiterer Investitionen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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