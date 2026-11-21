IREN, früher Iris Energy, hat sich vom Bitcoin-Schürfer zum Vermieter von KI-Rechenleistung gewandelt. Wichtigster Kunde ist Microsoft: Am Standort Childress in Texas mietet der Konzern Grafikprozessoren in vier Ausbaustufen. Sind alle in Betrieb, soll der Vertrag laut TIKR rund 1,94 Milliarden Dollar im Jahr bringen, etwa die Hälfte der vertraglich gesicherten Jahreserlöse. Im ersten Geschäftsquartal stieg der KI-Umsatz laut Morningstar gegenüber dem Vorquartal um 182 Prozent auf 200 Millionen Dollar.