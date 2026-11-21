Die IREN Aktie (ISIN: AU0000185993, WKN: A3C8MA, Handelssymbol Frankfurt: IR5, US-Handelssymbol: IREN, Nasdaq) ist am Freitag, 20. November 2026, um 17,97 Prozent auf 11,82 Dollar abgestürzt. Eine Woche zuvor hatte sie noch bei 18,17 Dollar geschlossen – ein Wochenverlust von rund 35 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 70,71 Dollar ist nur noch ein Sechstel übrig.
IREN Aktie: Minus 35 Prozent in einer Woche, 83 Prozent unter dem Hoch – der Microsoft-Partner im freien Fall
Die IREN Aktie schließt bei 11,82 Dollar auf einem neuen Jahrestief. Dabei hat der Rechenzentrumsbetreiber 20 Milliarden Dollar Auftragsbestand. Warum Anleger trotzdem fliehen.
Das Geschäft
Vom Bitcoin-Miner zum Rechenzentrum für Microsoft
IREN, früher Iris Energy, hat sich vom Bitcoin-Schürfer zum Vermieter von KI-Rechenleistung gewandelt. Wichtigster Kunde ist Microsoft: Am Standort Childress in Texas mietet der Konzern Grafikprozessoren in vier Ausbaustufen. Sind alle in Betrieb, soll der Vertrag laut TIKR rund 1,94 Milliarden Dollar im Jahr bringen, etwa die Hälfte der vertraglich gesicherten Jahreserlöse. Im ersten Geschäftsquartal stieg der KI-Umsatz laut Morningstar gegenüber dem Vorquartal um 182 Prozent auf 200 Millionen Dollar.
Die Belastung
Warum der Markt der IREN Aktie nicht mehr traut
Anfang November berichtete The Information unter Berufung auf ungenannte Quellen, Verzögerungen in Childress hätten dazu beigetragen, dass Microsoft im Septemberquartal weniger investierte als geplant. Microsoft-Finanzchefin Amy Hood hatte von verspäteten Lieferungen externer Partner gesprochen. Die IREN Aktie fiel an jenem Tag um 20 Prozent. Die letzten drei Ausbaustufen sollen laut TIKR bis Dezember fertig werden.
In dieser Woche kam der Ausverkauf bei schuldenfinanzierten Rechenzentrumsbetreibern hinzu. CoreWeave, Nebius und Cipher fielen am Freitag ebenfalls zweistellig. Laut 24/7 Wall St. gab es keinen unternehmensspezifischen Auslöser. Yahoo Finance verweist auf verschobene Kapazitätsziele und hohen Finanzierungsbedarf.
Goldman Sachs bestätigte am 6. November „Neutral“ mit Kursziel 30 Dollar, HC Wainwright senkte am selben Tag von 74 auf 56 Dollar bei „Buy“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur IREN Aktie
Warum fällt die IREN Aktie?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-Rechenzentrumsbetreibern, Sorgen über Verzögerungen beim Microsoft-Projekt und den hohen Finanzierungsbedarf.
Wie wichtig ist Microsoft für IREN?
Der Vertrag in Childress soll nach Fertigstellung rund die Hälfte der vertraglich gesicherten Jahreserlöse bringen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der IREN Aktie?
ISIN AU0000185993, WKN A3C8MA, deutsches Kürzel IR5, US-Handelssymbol IREN an der Nasdaq. Bitte beim Broker prüfen.
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