Die IREN Aktie steht für eine der radikalsten Verwandlungen an der Börse: vom Bitcoin-Schürfer zum Anbieter von Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 schnellte der Umsatz im KI-Cloud-Geschäft gegenüber dem Vorquartal um 182 Prozent auf 200 Millionen Dollar. Der Gesamtumsatz stieg auf 228 Millionen Dollar, die Bruttomarge im KI-Geschäft lag bei 86 Prozent. Die IREN Aktie sprang nach den Zahlen um rund 20 Prozent.
IREN Aktie: KI-Cloud-Umsatz fast verdreifacht, Microsoft bremst beim Zeitplan – hält der Bitcoin-Aussteiger sein Milliarden-Versprechen?
Aus dem Bitcoin-Schürfer ist ein Anbieter von KI-Rechenleistung geworden, mit Microsoft als Großkunde. Doch ein verschobener Zeitplan und die Nervosität um KI-Infrastruktur machen die IREN Aktie zur Achterbahn.
Der Großkunde
Microsoft verschiebt den Takt
Herzstück des Geschäfts ist ein Fünfjahresvertrag mit Microsoft über rund 9,7 Milliarden Dollar, für den IREN Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Chips bereitstellt. Die erste von vier Datenhallen für Microsoft am Standort Childress in Texas ist in Betrieb. Allerdings verschiebt sich das Ziel, einen Jahresumsatz von mehr als 4 Milliarden Dollar zu erreichen, auf Januar – nach Unternehmensangaben auf Wunsch von Microsoft. IREN betont, das Volumen sei vollständig vertraglich gesichert und finanziert.
Neue Kunden
Vorkasse für die Chips
Nach Quartalsende schloss IREN einen weiteren Fünfjahresvertrag mit einem namentlich nicht genannten Kunden, der 90 Prozent der Investitionen in die benötigten Chips vorab bezahlt. Zwei Drittel des Auftragsbestands entfallen nach Unternehmensangaben auf Kunden mit Investment-Grade-Bonität. Das soll Sorgen um die Finanzierung dämpfen, die Neocloud-Anbieter derzeit besonders belasten.
Die IREN Aktie lebt von der Glaubwürdigkeit ihrer Großverträge. Jede Verzögerung bei Microsoft wird an der Börse doppelt gewichtet – jede neue Vorauszahlung eines Kunden stärkt dagegen das Fundament.
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Was macht IREN?
IREN betreibt mit erneuerbarer Energie versorgte Rechenzentren und vermietet KI-Rechenleistung; früher schürfte das Unternehmen vor allem Bitcoin.
Wie groß ist der Vertrag mit Microsoft?
Rund 9,7 Milliarden Dollar über fünf Jahre.
Warum verschiebt sich das Umsatzziel?
Nach Angaben von IREN auf Wunsch von Microsoft; das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar Jahresumsatz soll nun im Januar erreicht werden.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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