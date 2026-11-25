Was macht IREN?

IREN betreibt mit erneuerbarer Energie versorgte Rechenzentren und vermietet KI-Rechenleistung; früher schürfte das Unternehmen vor allem Bitcoin.

Wie groß ist der Vertrag mit Microsoft?

Rund 9,7 Milliarden Dollar über fünf Jahre.

Warum verschiebt sich das Umsatzziel?

Nach Angaben von IREN auf Wunsch von Microsoft; das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar Jahresumsatz soll nun im Januar erreicht werden.