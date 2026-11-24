24 Prozent rauf am Montag, 13 Prozent runter am Dienstag. Die IREN Aktie zeigt in zwei Handelstagen, wie nervös der Markt für KI-Rechenzentren geworden ist. Am Dienstag fällt das Papier im US-Handel auf rund 12,65 Dollar, nach 14,64 Dollar am Vorabend. Im Tief wurden 12,24 Dollar bezahlt. Auf wallstreet-online gehört IREN am Nachmittag zu den meistgesuchten Wertpapieren. Der Auslöser kam nicht aus dem Unternehmen selbst, sondern aus einer Telefonkonferenz eines ganz anderen Konzerns.
IREN Aktie: Ein Satz des HPE-Chefs genügt – minus 13 Prozent und die Frage, wer das alles bezahlt
Die IREN Aktie gehört am Dienstag zu den meistgesuchten Aktien und verliert rund 13 Prozent. Am Montag war sie noch um fast 24 Prozent gestiegen. Auslöser ist eine Aussage von HPE-Chef Antonio Neri zur Finanzierung von KI-Rechenzentren. Seit Ende September hat die Aktie 70 Prozent verloren. Heute Abend tagt die Hauptversammlung.
Der Auslöser
Ein Satz aus der HPE-Konferenz trifft die ganze Branche
Am Montagabend legte Hewlett Packard Enterprise Quartalszahlen vor. In der Analystenkonferenz sagte Konzernchef Antonio Neri einen Satz, der eigentlich beruhigen sollte, an der Börse aber das Gegenteil bewirkte.
HPE Financial Services hat keine Finanzierung an Neoclouds oder Hochrisikokunden vergeben.
Neoclouds sind junge Anbieter, die Rechenleistung für künstliche Intelligenz vermieten und dafür in großem Stil Rechenzentren bauen. IREN gehört dazu. Wenn ein großer Serverhersteller ausdrücklich betont, dass seine Finanzsparte diese Kunden meidet, lesen Anleger daraus: Klassische Geldgeber halten das Geschäft für riskant. Die gesamte Gruppe gab am Dienstag zweistellig nach. Hinzu kamen Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Montag, die durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia ausgelöst worden war.
Die Bilanz
20 Milliarden Dollar Aufträge, 6 Milliarden Dollar ohne Finanzierung
Die Zahlen von IREN erklären, warum der Satz so einschlägt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 setzte das Unternehmen 228 Millionen Dollar um, davon 200 Millionen Dollar mit KI-Cloud-Diensten. Dem stand ein Nettoverlust von 263 Millionen Dollar gegenüber. Die Nettoverschuldung stieg laut Yahoo Finance von 216 Millionen auf 4,43 Milliarden Dollar. Rund 6 Milliarden Dollar an geplanten Investitionen sind noch nicht finanziert.
Auf der anderen Seite steht ein Auftragsbestand von 20,3 Milliarden Dollar, darunter ein Großvertrag mit Microsoft. Bis Ende Januar 2027 will IREN auf mehr als 4 Milliarden Dollar annualisierten wiederkehrenden Umsatz kommen. Ob dieser Zeitplan hält, wird am Markt bezweifelt. Der Börsenwert liegt bei rund 5,3 Milliarden Dollar. Die IREN Aktie kostet damit nur einen Bruchteil dessen, was in den Auftragsbüchern steht. Das ist entweder eine Gelegenheit oder ein Warnsignal.
Die Analysten
18 Kaufempfehlungen und ein Kurs am Jahrestief
Von 21 Analysten raten laut Benzinga 18 zum Kauf, drei zum Halten. Die Kursziele reichen von 14 bis 99 Dollar, der Durchschnitt liegt laut stockanalysis.com bei knapp 53 Dollar. Bernstein hält an seiner Kaufempfehlung fest. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Charttechniker verweisen auf die Zone um 12,50 Dollar als Unterstützung. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 11,75 Dollar, das Hoch bei 70,71 Dollar.
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Warum fällt die IREN Aktie heute?
HPE-Chef Antonio Neri hat erklärt, dass die Finanzsparte seines Konzerns keine Neoclouds finanziert. Das hat die Sorgen um die Finanzierung der Branche neu entfacht. Dazu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung vom Montag.
Wann ist die Hauptversammlung von IREN?
Die Hauptversammlung findet am 24. November 2026 um 16:30 Uhr Ortszeit New York statt, also um 22:30 Uhr deutscher Zeit, und wird virtuell abgehalten.
Wie lauten ISIN und WKN der IREN Aktie?
ISIN AU0000185993, WKN A3C7R6, US-Handelssymbol IREN an der Nasdaq.
Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Hewlett Packard Enterprise: ISIN US42824C1099, WKN A140KD, Handelssymbol 2HP, US-Handelssymbol HPE. Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA. Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.