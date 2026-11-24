Die Zahlen von IREN erklären, warum der Satz so einschlägt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 setzte das Unternehmen 228 Millionen Dollar um, davon 200 Millionen Dollar mit KI-Cloud-Diensten. Dem stand ein Nettoverlust von 263 Millionen Dollar gegenüber. Die Nettoverschuldung stieg laut Yahoo Finance von 216 Millionen auf 4,43 Milliarden Dollar. Rund 6 Milliarden Dollar an geplanten Investitionen sind noch nicht finanziert.

Auf der anderen Seite steht ein Auftragsbestand von 20,3 Milliarden Dollar, darunter ein Großvertrag mit Microsoft. Bis Ende Januar 2027 will IREN auf mehr als 4 Milliarden Dollar annualisierten wiederkehrenden Umsatz kommen. Ob dieser Zeitplan hält, wird am Markt bezweifelt. Der Börsenwert liegt bei rund 5,3 Milliarden Dollar. Die IREN Aktie kostet damit nur einen Bruchteil dessen, was in den Auftragsbüchern steht. Das ist entweder eine Gelegenheit oder ein Warnsignal.