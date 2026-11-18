Laut Zhitong, die sich auf Woofun AI bezieht, hielt der Fonds zum 30. Juni noch 9.474.099 IREN-Aktien im Wert von 433,3 Millionen Dollar. Zum 30. September waren es nur noch 527.864 Aktien im Wert von 21,6 Millionen Dollar. Das entspricht einem Abbau von 94 Prozent. Bei CleanSpark blieben 3.019.029 Aktien (38,9 Millionen Dollar), bei Bitdeer 1.934.618 Aktien (20,3 Millionen Dollar). Core Scientific, Riot und Hive hat der Fonds laut Bericht komplett verkauft. Der Gesamtwert der Mining-Positionen schrumpfte von bis zu 1,83 Milliarden auf rund 80,8 Millionen Dollar.

Als Gründe nennt der Bericht hohe Verluste bei KI-Werten im Juli, bei denen der Portfoliowert um etwa 67 Prozent fiel. Die Verkäufe liefen größtenteils als Blocktrades an Citadel Investment, um Hebel abzubauen. Hinzu kommen schwächere Fundamentaldaten der Miner: Der Bitcoin-Handel liegt laut Artikel unter den Produktionskosten.