Die IREN Aktie (ISIN: AU0000185993, FSE: F8P, Nasdaq: IREN) verliert einen prominenten Großaktionär: Der KI-Hedgefonds von Leopold Aschenbrenner hat seine Position zum Stichtag 30. September um 94 Prozent gekappt, wie aus 13F-Daten hervorgeht, über die Zhitong am 18. November um 01:07 Uhr UTC berichtete. Der letzte verfügbare Schlusskurs der IREN Aktie lag am 13. November bei 18,17 US-Dollar, ein Tagesminus von 6,72 Prozent (StockAnalysis). Für Anleger stellt sich die Frage, die auch viele googeln: Was bedeutet der Rückzug eines Großinvestors für einen Bitcoin-Miner, der sich zum KI-Rechenzentrum wandeln will?
IREN Aktie: Aschenbrenners KI-Fonds streicht 94 Prozent seiner Anteile, Kurs bei rund 18 Dollar - Wie viel Bitcoin steckt noch im KI-Rechenzentrum?
Die IREN Aktie verliert einen prominenten Großaktionär: Der KI-Hedgefonds von Leopold Aschenbrenner hat seine Position zum 30. September um 94 Prozent gekappt. Was die 13F-Daten zeigen, wie der Bitcoin-Miner im KI-Umbau dasteht und was Anleger beobachten.
Was zeigen die 13F-Daten zur IREN Aktie?
Die Zahlen sind deutlich, haben aber einen Haken: Sie zeigen den Stand zum 30. September, nicht den von heute.
Laut Zhitong, die sich auf Woofun AI bezieht, hielt der Fonds zum 30. Juni noch 9.474.099 IREN-Aktien im Wert von 433,3 Millionen Dollar. Zum 30. September waren es nur noch 527.864 Aktien im Wert von 21,6 Millionen Dollar. Das entspricht einem Abbau von 94 Prozent. Bei CleanSpark blieben 3.019.029 Aktien (38,9 Millionen Dollar), bei Bitdeer 1.934.618 Aktien (20,3 Millionen Dollar). Core Scientific, Riot und Hive hat der Fonds laut Bericht komplett verkauft. Der Gesamtwert der Mining-Positionen schrumpfte von bis zu 1,83 Milliarden auf rund 80,8 Millionen Dollar.
Als Gründe nennt der Bericht hohe Verluste bei KI-Werten im Juli, bei denen der Portfoliowert um etwa 67 Prozent fiel. Die Verkäufe liefen größtenteils als Blocktrades an Citadel Investment, um Hebel abzubauen. Hinzu kommen schwächere Fundamentaldaten der Miner: Der Bitcoin-Handel liegt laut Artikel unter den Produktionskosten.
|Unternehmen
|Aktien zum 30.09.
|Wert
|IREN
|527.864
|21,6 Mio. USD
|CleanSpark
|3.019.029
|38,9 Mio. USD
|Bitdeer
|1.934.618
|20,3 Mio. USD
Core Scientific, Riot und Hive wurden komplett verkauft. IREN-Wert zum 30.06.: 433,3 Mio. USD.
Quelle: Longbridge/Zhitong, 18.11.2026 (13F-Daten)
Wie steht die IREN Aktie im Umbau vom Bitcoin-Miner zum KI-Anbieter?
IREN betreibt Rechenzentren, die ursprünglich für das Bitcoin-Mining gebaut wurden, und setzt auf KI-Cloud-Dienste. Am 5. November legte das Unternehmen Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor; die Überschrift von GlobeNewswire/Reuters nennt einen AI-Cloud-Umsatz von 200 Millionen Dollar. Am 13. November fiel die Aktie zusammen mit CoreWeave und Nebius, laut einer TipRanks-Schlagzeile aus Furcht vor Nvidia. Die Marktkapitalisierung lag an diesem Tag bei 7,71 Milliarden Dollar.
Der Bitcoin Kurs bleibt für Miner trotzdem ein Taktgeber: Er liegt am 18. November bei rund 64.700 Dollar und damit 12 Prozent unter dem Wert der Vorwoche. Der Miner MARA hat laut CoinGabbar 2026 bereits 40.581 Bitcoin verkauft, um Liquidität zu beschaffen. Für die IREN Aktie spielt neben dem Bitcoin Kurs die Nachfrage nach KI-Rechenleistung die größere Rolle.
Was Anleger bei der IREN Aktie jetzt beobachten
Den Kurs der IREN Aktie im US-Handel nach dem Fed-Protokoll (heute 20:00 Uhr MEZ)
Den Bitcoin Kurs und die Marke von 62.000 Dollar
Meldungen zu KI-Verträgen und Rechenzentrumsausbau von IREN
Weitere 13F-Meldungen anderer Großinvestoren
FAQ zur IREN Aktie
Wie hoch ist die IREN Aktie aktuell? Der letzte verfügbare Schlusskurs lag am 13. November 2026 bei 18,17 US-Dollar (Nasdaq, StockAnalysis).
Warum hat der Fonds seine IREN-Aktien verkauft? Laut Bericht, um nach hohen Verlusten im Juli Hebel abzubauen. Die Verkäufe liefen größtenteils per Blocktrade an Citadel Investment.
Hat der Fonds auch andere Krypto-Aktien verkauft? Ja: Core Scientific, Riot und Hive komplett; bei CleanSpark und Bitdeer blieben kleine Positionen.
Gibt es eine IREN Aktie Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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