Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat die Angriffe am 9. November den iranischen Revolutionsgarden zugeschrieben, konkret der Cybereinheit Shahid Kaveh. Er sprach vom ersten großangelegten Cyberangriff mit Sabotageziel auf französischem Boden. Als Belege nennen die Behörden Infrastruktur, Werkzeuge, Spuren in Farsi und die Verbreitung über ein iranisches Propagandamedium. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und internationale Haftbefehle gegen Mitglieder der Einheit beantragt. Belgien sieht nach Medienberichten ernsthafte Hinweise auf eine iranische Beteiligung.

Teheran weist die Vorwürfe zurück. Das iranische Außenministerium nannte sie einen „verantwortungslosen und lächerlichen Schritt“, der dem Ansehen des Landes schaden solle. Der iranische Botschafter in Paris erklärte, Iran hege keine Feindseligkeit gegenüber Frankreich.