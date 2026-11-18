Der Iran-Krieg hat in der Nacht zum Mittwoch eine neue Stufe erreicht: US-Kampfjets haben eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormus angegriffen, Iran feuerte daraufhin nach eigenen Angaben auf die von den USA genutzte Basis Ali Al Salem in Kuwait und erneut auf Bahrain. Der Ölpreis reagiert erstaunlich gelassen: Die Nordseesorte Brent kostete laut Reuters um 02:49 Uhr MEZ 92,98 Dollar je Barrel und damit 0,17 Prozent weniger als am Vorabend – weil volle Lager die Angst vor Lieferausfällen bremsen.

Für Anleger ist das die eigentliche Nachricht: Ein Schlagabtausch zwischen den USA und Iran, der vor einem Jahr den Ölpreis in die Höhe getrieben hätte, wird derzeit vom Überangebot am Ölmarkt aufgefangen. Ob das so bleibt, hängt davon ab, ob die Angriffe auf Tanker und Pipelines die Exporte aus dem Golf tatsächlich treffen.