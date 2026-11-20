Der Krieg dauert nach Medienberichten fast neun Monate, die großen Angriffe sind weitgehend abgeebbt. Auf die Frage nach neuen großen Schlägen antwortete Trump, er wolle „nach Beginn des Jahres“ darüber sprechen, und: „We've got time.“ Er habe es nicht eilig, eine Entscheidung zu treffen. Anlass waren auch begrenzte Schläge auf die Insel Qeshm in der Straße von Hormus, über die zuletzt berichtet wurde.

Außenminister Marco Rubio sagte am Rande des G7-Außenministertreffens laut Berichten, der Präsident habe nicht nur zwei Optionen, Krieg oder Abkommen. Die dritte sei, den bisherigen Kurs fortzusetzen: Wirtschaftlicher Druck und Blockade sollen Teherans Finanzen und den Wiederaufbau des Militärs belasten. Der Präsident stehe „not under false time pressure“, der Iran schade seiner eigenen Wirtschaft erheblich.