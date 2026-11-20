Im Iran-Krieg zeichnet sich vorerst keine neue große Eskalation ab: US-Präsident Donald Trump sagte am 19. November auf dem Rückflug von seiner China-Reise laut US-Medienberichten, man werde „nach dem Jahreswechsel“ sehen, wie es weitergeht, und er habe keine Eile. Für Anleger heißt das: Das Risiko eines neuen US-Schlags gegen den Iran ist nicht vom Tisch, rückt aber zeitlich nach hinten. Der Ölpreis bewegte sich zuletzt um 92 US-Dollar je Barrel (Brent, 19.11., 09:18 Uhr MEZ: 92,15 US-Dollar), die Exxon Mobil Aktie (Ticker XOM, New York) und andere Ölaktien bleiben ein Seismograf für jede Nachricht aus der Region. Der DAX schloss am Freitag bei 24.803 Punkten unter der 25.000er-Marke.
Iran-Krieg: Trump vertagt die Entscheidung auf nach Neujahr – was heißt das für Ölpreis und Ölaktien?
Trump will über neue große Angriffe auf den Iran erst nach dem 1. Januar entscheiden, Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu drängt auf eine neue Luftkampagne. Was die Wartezeit für den Ölpreis, die Exxon Mobil Aktie, Ölaktien und den DAX bedeutet.
Die Lage
Was hat Trump zum Iran-Krieg gesagt?
Der Krieg dauert nach Medienberichten fast neun Monate, die großen Angriffe sind weitgehend abgeebbt. Auf die Frage nach neuen großen Schlägen antwortete Trump, er wolle „nach Beginn des Jahres“ darüber sprechen, und: „We've got time.“ Er habe es nicht eilig, eine Entscheidung zu treffen. Anlass waren auch begrenzte Schläge auf die Insel Qeshm in der Straße von Hormus, über die zuletzt berichtet wurde.
Außenminister Marco Rubio sagte am Rande des G7-Außenministertreffens laut Berichten, der Präsident habe nicht nur zwei Optionen, Krieg oder Abkommen. Die dritte sei, den bisherigen Kurs fortzusetzen: Wirtschaftlicher Druck und Blockade sollen Teherans Finanzen und den Wiederaufbau des Militärs belasten. Der Präsident stehe „not under false time pressure“, der Iran schade seiner eigenen Wirtschaft erheblich.
Der Druck aus Israel
Warum drängt Netanjahu auf neue Angriffe?
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wirbt nach Medienberichten für eine vier- bis siebentägige Luftkampagne gegen den Iran. Er schickte vergangene Woche Mossad-Chef Roman Gofman zu Gesprächen mit CIA-Direktor John Ratcliffe und Sondergesandtem Steve Witkoff nach Washington und Miami. Israel behauptet, Teheran habe seine Forschung an Chemiewaffen beschleunigt und getestet; ein US-Beamter bestätigte, dass Trump über neue Erkenntnisse informiert wurde. Der Iran weist Vorwürfe dieser Art zurück: Sie änderten sich ständig, die zugrunde liegende Erzählung sei „beunruhigend vertraut“, erklärte Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei.
Als militärische Optionen werden laut den Berichten Schläge auf mutmaßliche Atomanlagen wie Pickaxe Mountain sowie auf Energie- und Verkehrsinfrastruktur und auf militärische und zivile Führungspersonen genannt. Das Weiße Haus hat demnach Einschätzungen von Pentagon und Geheimdiensten angefordert, wie der Iran reagieren würde. Im Mittelpunkt steht die Sorge vor iranischen Gegenschlägen auf Öl- und Gasanlagen in den Golfstaaten.
|Option
|Was dafür genannt wird
|Was dagegen spricht
|Abwarten und Druck erhöhen
|Sanktionen und Blockade belasten Irans Wirtschaft (Rubio)
|Israel warnt vor Wiederaufbau iranischer Arsenale
|Neue große Luftkampagne
|Netanjahu wirbt für vier bis sieben Tage
|Mögliche iranische Gegenschläge auf Golf-Energieanlagen
|Verhandlungslösung
|Das Weiße Haus stockt laut Berichten die Gespräche auf
|Rubio lehnt einen „lächerlichen“ Friedensdeal ab
Stand der Berichte: 19./20.11.2026. Es liegt keine Entscheidung vor; die Aufstellung beruht auf Medienberichten.
Quelle: Medienberichte vom 19. und 20.11.2026
Märkte
Was bedeutet das für den Ölpreis und die Exxon Mobil Aktie?
Der Ölmarkt preist nach den vorliegenden Daten keine akute Eskalation ein: Brent lag am 19. November um 09:18 Uhr MEZ bei 92,15 US-Dollar (plus 0,22 Prozent), WTI nach einer Auswertung von Marktdaten bei 83,74 US-Dollar. Die Straße von Hormus trägt rund ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen und war nach dem US-Angriff vom Februar 2026 vorübergehend gesperrt. Jede neue Eskalation würde zuerst dort und bei Ölaktien wie der Exxon Mobil Aktie, Chevron und TotalEnergies sichtbar. Umgekehrt profitieren Raffinerien und Tanker von höheren Preisen, während Fluggesellschaften und die Chemiebranche unter teurer Energie leiden.
Nach Einschätzung der Redaktion verschiebt die Wartefrist vor allem den Zeitpunkt, an dem das Risiko wieder in die Kurse einfließen könnte. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Für den DAX bleiben Energiepreise ein Belastungsfaktor, zumal die Inflation in Deutschland durch den Ölpreis getrieben wird.
Termine
Worauf sollten Anleger bei Iran, Öl und Politik achten?
Weitere Äußerungen aus Washington und Jerusalem zu einer Entscheidung nach dem 1. Januar.
Meldungen zu Hormus, etwa weitere begrenzte Schläge oder Verhandlungen.
Der Haushaltsstreit in den USA um die Kriegskosten: Die Finanzierung läuft am 11. Dezember aus.
Energiepreise und Inflationsdaten, die den Zinskurs von EZB und Fed beeinflussen.
FAQ zum Iran-Krieg und zum Ölpreis
Wann entscheidet Trump über neue Angriffe auf den Iran? Er nennt keinen festen Termin, sagte aber, man werde nach dem 1. Januar sehen, was passiert.
Wie reagiert der Ölpreis auf den Iran-Krieg? Brent lag am 19. November um 09:18 Uhr MEZ bei 92,15 US-Dollar; eine eindeutige Reaktion auf die Wartefrist ist nicht belegt.
Was heißt das für die Exxon Mobil Aktie und Ölaktien? Ölaktien reagieren auf Preis und Risikoprämie; ein belegter Zusammenhang mit der Wartefrist liegt nicht vor.
Was bedeutet der Iran-Krieg für den DAX? Hohe Energiepreise belasten Industrie und Inflation; der DAX schloss am 20. November bei 24.803 Punkten.
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