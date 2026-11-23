Laut Blick (23.11.2026, 08:49 Uhr) und news.de (12:00 Uhr) nannte Trump die Gespräche mit Teheran wenig glaubwürdig und sagte sinngemäß, die iranische Seite rede „die ganze Zeit“. Er machte die Wahlsiege der Demokraten bei den Zwischenwahlen für eine aggressivere Haltung des Iran verantwortlich. Auf Truth Social schrieb er am Sonntag, der Iran habe in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als in über einem Jahr, alle seien abgeschossen worden und es sei kein Schaden entstanden. Das ist eine Angabe des Präsidenten, die hier nicht unabhängig überprüft werden konnte.

Zuletzt häuften sich Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus, Bahrain wurde mehrfach aus dem Iran angegriffen. Nach Angaben von Yahoo Finance griffen die Huthi am Sonntag zudem eine saudische Raffinerie an; Brent und WTI gaben am Montag trotzdem nach. Trumps Aussagen sind nach Darstellung von news.de (unter Berufung auf Daily Beast) nicht einheitlich: Gegenüber einem israelischen Sender habe er am Donnerstag gesagt, er habe es mit einem Abkommen nicht eilig, Anfang November hatte er den Konflikt als praktisch beendet bezeichnet.