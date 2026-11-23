Die Verhandlungen mit Teheran stocken, und der US-Präsident kündigt Druck an: Donald Trump sagte am Wochenende im Interview mit Fox News, er sei geneigt, die Angriffe auf den Iran nach dem Jahreswechsel wieder aufzunehmen, falls bis dahin keine Einigung auf ein Friedensabkommen zustande kommt. An den Märkten verfing die Drohung nicht: Brent fiel am Montag um 15:14 Uhr (MEZ) auf 89,57 US-Dollar je Barrel, mehr als drei Prozent unter dem Freitagsschluss (dpa-AFX). Der Ölpreis bleibt damit zwischen Diplomatie, Kriegsrisiko und einem nach Analystenansicht zunehmend schwächeren Fundament gefangen – ein Thema für Ölaktien, Rüstungsaktien, Fluggesellschaften und den DAX.
Iran-Krieg: Trump droht mit neuen Angriffen nach dem Jahreswechsel - Brent fällt unter 90 Dollar - Wie viel Risikoprämie steckt noch im Ölpreis?
Präsident Trump schließt im Fox-News-Interview neue Militärschläge gegen den Iran nach dem Jahreswechsel nicht aus, falls es keine Einigung gibt. Der Ölpreis gibt trotzdem nach: Brent notierte am Montag um 15:14 Uhr bei 89,57 US-Dollar.
Die Nachricht
Was hat Trump zum Iran-Krieg gesagt?
Laut Blick (23.11.2026, 08:49 Uhr) und news.de (12:00 Uhr) nannte Trump die Gespräche mit Teheran wenig glaubwürdig und sagte sinngemäß, die iranische Seite rede „die ganze Zeit“. Er machte die Wahlsiege der Demokraten bei den Zwischenwahlen für eine aggressivere Haltung des Iran verantwortlich. Auf Truth Social schrieb er am Sonntag, der Iran habe in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als in über einem Jahr, alle seien abgeschossen worden und es sei kein Schaden entstanden. Das ist eine Angabe des Präsidenten, die hier nicht unabhängig überprüft werden konnte.
Zuletzt häuften sich Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus, Bahrain wurde mehrfach aus dem Iran angegriffen. Nach Angaben von Yahoo Finance griffen die Huthi am Sonntag zudem eine saudische Raffinerie an; Brent und WTI gaben am Montag trotzdem nach. Trumps Aussagen sind nach Darstellung von news.de (unter Berufung auf Daily Beast) nicht einheitlich: Gegenüber einem israelischen Sender habe er am Donnerstag gesagt, er habe es mit einem Abkommen nicht eilig, Anfang November hatte er den Konflikt als praktisch beendet bezeichnet.
Der Ölpreis
Warum fällt Brent trotz der Drohung unter 90 Dollar?
Am frühen Morgen lag Brent noch bei 92,29 US-Dollar (Ariva/dpa-AFX, 08:22 Uhr), gegen 11:33 Uhr bei 91,96 US-Dollar, am Nachmittag unter 90 US-Dollar. Der Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia sieht in den aktuellen Preisen eine Risikoprämie von 25 bis 30 US-Dollar je Barrel, begründet mit der Sorge vor einer Zuspitzung zwischen den USA und dem Iran. Die Ölströme aus dem Nahen Osten dürften nach seiner Einschätzung dennoch zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen. Emily Ashford von Standard Chartered beschreibt den Iran-Krieg als offenbar in einer Art Warteschleife; die Preise bewegten sich zwischen Diplomatie und einem zunehmend pessimistischen fundamentalen Umfeld.
Auch der Gesamtmarkt spielt eine Rolle. Nach der schlechtesten Börsenwoche seit Jahren erholten sich Aktien am Montag deutlich, der OPEC-Korbpreis lag am Freitag bei 84,79 US-Dollar. Am 29. November berät die OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027.
|Uhrzeit
|Brent in USD
|Veränderung zu Freitag
|08:22 Uhr
|92,29
|−0,30 %
|11:33 Uhr
|91,96
|−0,68 %
|15:14 Uhr
|89,57
|über −3 %
Preise für Lieferung Januar; Uhrzeiten MEZ; die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf den Freitagsschluss.
Quelle: dpa-AFX via Ariva und finanzen.net/finanzen.at
Märkte
Was bedeutet die Iran-Frist für Öl-, Rüstungs- und Airline-Aktien?
Ein höherer Ölpreis nützt in der Regel den Förderern, etwa Exxon Mobil Aktie oder Chevron Aktie, belastet aber Fluggesellschaften und energieintensive Industrien. Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie profitieren von anhaltenden Konflikten tendenziell über Auftragserwartungen; ein belegter Kurszusammenhang mit der heutigen Meldung liegt nicht vor, das ist eine Einschätzung der Redaktion. Für die Inflation hat der Ölpreis direkte Folgen: In Deutschland stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 8,1 Prozent, getrieben von Energie, die Destatis auf die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten zurückführt.
Ausblick
Welche Termine zählen als Nächstes?
25. November 2026: Destatis veröffentlicht die detaillierten BIP-Zahlen für das dritte Quartal.
29. November 2026: OPEC+ berät über die Förderpolitik für 2027.
Jahreswechsel: Frist, die Trump im Fox-Interview für eine Einigung mit Teheran nennt.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis und zum Iran-Krieg
Was hat Trump zum Iran gesagt?
Er sei geneigt, die Angriffe nach dem Jahreswechsel wieder aufzunehmen, falls keine Einigung zustande kommt (Fox News, Wochenende).
Wie hoch ist der Brent-Preis aktuell?
Am Montag um 15:14 Uhr (MEZ) lag Brent bei 89,57 US-Dollar, mehr als drei Prozent unter dem Freitagsschluss.
Wie hoch ist die Risikoprämie im Ölpreis?
Die Commonwealth Bank of Australia beziffert sie auf 25 bis 30 US-Dollar je Barrel.
Welche Aktien sind betroffen?
Ölförderer, Fluggesellschaften, Rüstungskonzerne und energieintensive Industrien; ein einzelner Kurseffekt ist nicht belegt.
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