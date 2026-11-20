Warum ist die Straße von Hormus für den Ölpreis so wichtig? Vor Kriegsbeginn lief etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Lieferungen durch die Meerenge.

Wie hoch ist der Brent-Ölpreis aktuell? Am 20.11.2026 um 07:30 Uhr 92,51 US-Dollar je Barrel (finanzen.ch).

Sind die Minen-Explosionen bestätigt? Nein, die Angaben stammen von den Revolutionsgarden; Reuters konnte sie nicht unabhängig bestätigen.

Welche Aktien sind vom Iran-Krieg betroffen? Ölförderer, Reeder, Versicherer, Airlines und Rüstungswerte, jeweils in unterschiedliche Richtungen.