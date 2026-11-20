Der Iran-Krieg bleibt für Anleger ein Risiko, das der Ölmarkt aktuell ungewöhnlich gelassen bewertet: Die iranischen Revolutionsgarden meldeten am 19. November Explosionen an zwei Supertankern, die auf Seeminen in der Straße von Hormus gelaufen sein sollen, zugleich vermitteln Oman und Katar über sichere Korridore. Brent notierte am Freitag um 07:30 Uhr bei 92,51 US-Dollar je Barrel (finanzen.ch) und steuert auf das dritte Wochenminus in Folge zu. WTI fiel bis 10:10 Uhr auf 81,57 Dollar. Für Ölaktien, Reeder, Versicherer und Rüstungswerte ist die Lage zweischneidig: Angebotsrisiken stützen, Überangebot und KI-bedingte Nachfragesorgen drücken (Einschätzung der Redaktion).
Iran-Krieg: Seeminen in der Straße von Hormus, Verhandlungen über Korridore - Wie viel Risiko steckt noch im Ölpreis?
Nach neuen Meldungen über Minen-Explosionen an Supertankern vermitteln Oman und Katar über sichere Korridore, während Brent bei rund 92 Dollar im dritten Wochenminus steht. Was Anleger bei Ölaktien, Reedern und Versicherern beobachten.
Die Lage
Was ist in der Straße von Hormus zuletzt passiert?
Laut dem Ticker von L'essentiel (aktualisiert 19.11., 11:35 Uhr) meldeten die Revolutionsgarden am 19. November Explosionen an zwei Supertankern mit jeweils mehr als vier Millionen Barrel Rohöl. Die Angaben sind nicht unabhängig bestätigt. Die Berliner Zeitung berichtete am 17. November unter Berufung auf Al Jazeera, dass in den Tagen zuvor mindestens fünf Schiffe in und um die Meerenge getroffen worden seien; die britische Seehandelsbehörde UKMTO meldete am 16. November zwei Tankerangriffe. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO bestätigte bis zum 11. November mehr als 130 Angriffe auf Handelsschiffe in der Region, mindestens 25 Seeleute starben seit Kriegsbeginn.
Vor Kriegsbeginn am 28. Februar 2026 ging etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Lieferungen durch die Straße von Hormus. Auf eine Waffenruhe am 8. April folgte ein Rahmenabkommen am 14. Juni; die Waffenruhe endete dem Ticker zufolge am 15. Juni. Präsident Trump sagte am 12. November: „Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran.“
Diplomatie
Wer verhandelt – und was steht zur Debatte?
Oman und Katar vermitteln. Laut Berliner Zeitung beraten Oman und Iran über sichere Korridore und Minenräumung; Katar kündigte ein weiteres Treffen mit iranischen Vertretern an. Eine Entscheidung der USA über neue Angriffe ist nach dem Ticker nicht bekannt, Israel verstärke Vorbereitungen. Im Dreiergipfel von Shenzhen (19.11.) tauchten Iran und Ukraine in der gemeinsamen Erklärung von USA, China und Russland nach Angaben des Council on Foreign Relations nicht auf. Die US-Seite bezifferte die Kriegskosten zuletzt auf 48,3 Milliarden US-Dollar (Schlagzeile L'essentiel; Details nicht geprüft).
Der Ölmarkt
Warum fällt der Ölpreis trotz Minen und Tankerangriffen?
Nach finanzen.ch stützen Huthi-Raketenangriffe auf Riad, die beschädigten Tanker und mögliche ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien den Preis. Belastend wirken erwartete Überschüsse, da die Lieferungen durch Hormus laut Bericht weitgehend normalisiert sind, und Nachfragesorgen durch den KI-Ausverkauf an den Börsen. Der WTI-Preis fiel in fünf Tagen um knapp 9 Prozent (MarketScreener, 10:48 Uhr, verzögert). Die OPEC+ berät Ende November über die Förderpolitik 2027.
|Rohstoff
|Stand
|Veränderung
|Brent
|92,51 $ (07:30 Uhr)
|+0,53 $ zu diesem Zeitpunkt, Wochenminus rund 3,5%
|WTI
|81,57 $ (10:10 Uhr)
|–1,64 $ bzw. -1,97%, Wochenminus rund 6%
|Gold
|rund 3.555 $ je Unze (07:30 Uhr)
|–130 $, rund 9% Wochenminus
Zeitstempel je Zeile; Kurse teils verzögert.
Quelle: finanzen.ch (Ticker, 20.11.2026), MarketScreener/MT Newswires
Aktien
Was heißt das für Ölaktien, Reeder und Rüstungswerte?
Hoher Ölpreis stützt tendenziell die Erlöse von Förderern, belastet aber Fluggesellschaften und Chemiewerte; Reeder profitieren von höheren Frachtraten, tragen aber Versicherungs- und Sicherheitsrisiken. Ob die jüngsten Meldungen einzelne Ölaktien oder Rüstungsaktien bewegt haben, ist aus den vorliegenden Quellen nicht belegt. Am Donnerstag lag der DAX bei rund 25.500 Punkten, im Frühhandel am Freitag bei 25.187,51 Punkten (Reuters, 08:26 Uhr), getrieben vor allem von Tech-Werten. Der Ölmarkt ist damit nur ein Faktor unter mehreren.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Ergebnisse der Gespräche von Oman, Katar und Iran über Korridore.
Die OPEC+-Beratung Ende November zur Förderpolitik 2027.
Mögliche neue Angriffe im Persischen Golf und im Roten Meer.
Der Fed-Zinsentscheid im Dezember, der den Dollar und damit Rohstoffpreise beeinflusst.
Häufige Fragen zum Iran-Krieg und zum Ölpreis
Warum ist die Straße von Hormus für den Ölpreis so wichtig? Vor Kriegsbeginn lief etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Lieferungen durch die Meerenge.
Wie hoch ist der Brent-Ölpreis aktuell? Am 20.11.2026 um 07:30 Uhr 92,51 US-Dollar je Barrel (finanzen.ch).
Sind die Minen-Explosionen bestätigt? Nein, die Angaben stammen von den Revolutionsgarden; Reuters konnte sie nicht unabhängig bestätigen.
Welche Aktien sind vom Iran-Krieg betroffen? Ölförderer, Reeder, Versicherer, Airlines und Rüstungswerte, jeweils in unterschiedliche Richtungen.
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