Nach AP-Angaben (18. November, 4:34 Uhr) feuerte Iran auf Ali Al Salem in Kuwait, nach Angaben des iranischen Staatsfunks auf Flugabwehr sowie Drohnen- und Raketenstartplätze. Kuwaits Außenministerium nannte die Angriffe „criminal“. In Bahrain gab das Innenministerium zwei Warnungen aus, das Militär meldete mehrere abgefangene Angriffe. Bereits am Dienstag hatte Iran eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen. Die USA bombardierten am selben Tag laut dpa-AFX erstmals seit fast zwei Wochen wieder Ziele auf der iranischen Insel Qeshm, als Vergeltung für eine Raketenstellung der Revolutionsgarden.

Hinzu kommt der Druck auf die Schifffahrt: Ein Tanker der staatlichen VAE-Firma ADNOC wurde laut AP am Dienstag angegriffen, ein Besatzungsmitglied wird vermisst, elf weitere wurden verletzt. US-Eskorten haben die Ölschifffahrt laut AP etwa auf Vorkriegsniveau gebracht, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen besteht weiter. Präsident Donald Trump bezeichnete neue großangelegte Angriffe als „höchst unwahrscheinlich“, entsendet aber einen dritten Flugzeugträger und weitere Truppen.