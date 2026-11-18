Der Iran-Krieg schiebt sich erneut in den Blick der Märkte. Iranische Streitkräfte griffen in der Nacht zu Mittwoch laut AP den US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait sowie Ziele in Bahrain an. Kuwaits Armee meldete abgefangene Drohnen und zunächst keine Schäden. Der DAX lag gegen 14:36 Uhr bei rund 25.952 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent, nachdem er am Dienstag mit 26.045,37 Punkten geschlossen hatte (dpa-AFX). Bemerkenswert: Der Ölpreis gab trotz der Meldungen nach, Brent fiel um 13:29 Uhr um 1,7 Prozent auf 91,70 US-Dollar (Dow Jones).
Iran-Krieg: Angriffe auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain, dritter Flugzeugträger – warum der Ölpreis trotzdem nachgibt und was der DAX daraus macht Sorge vor Eskalation?
Iran hat am Mittwoch den US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait und Ziele in Bahrain angegriffen. Brent notierte trotzdem unter 92 Dollar. Welche Branchen und Aktien betroffen sein könnten und welche Termine Anleger jetzt im Blick haben.
Die Entwicklung bleibt volatil: Es sind die ersten solchen Angriffe auf Bahrain und Kuwait seit etwa zwei Monaten, schreibt AP. Gleichzeitig nennt die dpa-AFX Angriffe der vergangenen Tage auf Öltanker in der Straße von Hormus als Auslöser der jüngsten Spirale.
Geopolitik
Was ist im Iran-Krieg passiert?
Nach AP-Angaben (18. November, 4:34 Uhr) feuerte Iran auf Ali Al Salem in Kuwait, nach Angaben des iranischen Staatsfunks auf Flugabwehr sowie Drohnen- und Raketenstartplätze. Kuwaits Außenministerium nannte die Angriffe „criminal“. In Bahrain gab das Innenministerium zwei Warnungen aus, das Militär meldete mehrere abgefangene Angriffe. Bereits am Dienstag hatte Iran eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen. Die USA bombardierten am selben Tag laut dpa-AFX erstmals seit fast zwei Wochen wieder Ziele auf der iranischen Insel Qeshm, als Vergeltung für eine Raketenstellung der Revolutionsgarden.
Hinzu kommt der Druck auf die Schifffahrt: Ein Tanker der staatlichen VAE-Firma ADNOC wurde laut AP am Dienstag angegriffen, ein Besatzungsmitglied wird vermisst, elf weitere wurden verletzt. US-Eskorten haben die Ölschifffahrt laut AP etwa auf Vorkriegsniveau gebracht, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen besteht weiter. Präsident Donald Trump bezeichnete neue großangelegte Angriffe als „höchst unwahrscheinlich“, entsendet aber einen dritten Flugzeugträger und weitere Truppen.
Warum fällt der Ölpreis trotz neuer Angriffe?
Brent notierte am Morgen laut dpa-AFX bei 92,39 US-Dollar, mittags um 13:29 Uhr bei 91,70 US-Dollar (Dow Jones). UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan sieht noch keine Eskalation, sondern einen „tit for tat“-Austausch, der den Optimismus am Ölmarkt nicht dämpfe. Einen Zusammenhang zwischen einzelnen Angriffen und Kursbewegungen belegen die Quellen nicht; die Redaktion ordnet das als Hinweis ein, dass der Markt derzeit eher Angebotsüberschuss und Schifffahrtsschutz einpreist als Lieferausfälle.
Es gebe ein wachsendes Risiko der Ausweitung der Konfrontation auf die gesamte Region.
Welche Aktien und Branchen sind betroffen?
Die Quellen nennen keine einzelnen Aktien; die Redaktion ordnet die Betroffenheit ein.
Ölaktien und Öl-Dienstleister: profitieren tendenziell von höheren Preisen, leiden bei weiter fallendem Brent.
Airlines und Reedereien: Treibstoffkosten und Routenrisiken wirken direkt; die Lufthansa Aktie und Reedereiaktien gelten als empfindlich gegenüber Öl und Seewegen.
Rüstungsaktien: Geopolitische Spannungen stützen die Nachfragefantasie, die Rheinmetall Aktie steht aber ohnehin im Fokus anderer Faktoren wie Haushalt und Aufträge.
DAX-Exporteure: Eine Ausweitung des Konflikts würde Lieferketten und Konjunkturerwartungen belasten.
Alle Zuordnungen sind Einschätzungen der Redaktion und keine Aussagen der Quellen. Konkrete Kursreaktionen einzelner Titel auf die Angriffe sind heute nicht belegt.
Was heißt das für DAX, Gold und Konjunktur?
Der DAX steht nach einem Rekord von gut 27.000 Punkten in der Vorwoche in einer Korrektur und notierte zuletzt erstmals seit Ende Oktober unter der 21-Tage-Linie. Der Iran-Konflikt ist dabei einer von mehreren Belastungsfaktoren, neben Zinserhöhungserwartungen, einem starken Dollar und Zweifeln am KI-Boom. Gold notierte laut Kurszeilen am Mittwoch bei rund 3.765 bis 3.780 Dollar. Für die Konjunktur gilt: Höhere Energiepreise würden die ohnehin erhöhte Inflation im Euroraum von 4,0 Prozent (Eurostat, Oktober) weiter anheizen.
Was beobachten Anleger jetzt?
Donnerstag, 19. November: Dreiergipfel in Shenzhen laut dpa-AFX geplant.
Straße von Hormus: weitere Tankerangriffe und Eskorten.
US-Militärpräsenz: Rolle des dritten Flugzeugträgers.
Brent-Marke: Entwicklung rund um 90 US-Dollar je Fass.
Fed-Protokoll um 20:00 Uhr: Zinsausblick der US-Notenbank.
Häufige Fragen zum Iran-Krieg und den Märkten
Warum steigt der Ölpreis nicht? Brent fiel am Mittwoch auf 91,70 US-Dollar; Experten wie UBS sehen bislang keine Eskalation, und die Schifffahrt läuft laut AP mit US-Eskorten etwa auf Vorkriegsniveau.
Welche Aktien reagieren auf den Iran-Krieg? Ölaktien, Airlines, Reedereien und Rüstungsaktien gelten als empfindlich; konkrete Kursreaktionen sind heute nicht belegt.
Wie steht der DAX? Gegen 14:36 Uhr bei rund 25.952 Punkten, nach 26.045,37 Punkten zum Xetra-Schluss am Dienstag.
Wo wurden die USA angegriffen? Auf den Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait und auf Ziele in Bahrain, laut AP.
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