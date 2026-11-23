Die Lage am Golf spitzt sich zu, doch der Ölmarkt reagiert gelassen: Brent kostete am Montag um 7:37 Uhr rund 92,45 US-Dollar je Fass, WTI 83,33 Dollar (dpa-AFX). Dabei hat der Iran laut Euronews (22.11.2026, 14:17 Uhr) am Samstag in zwei Wellen vier US-Stützpunkte in Bahrain mit Drohnen und Raketen angegriffen, darunter das Hauptquartier der 5. US-Flotte. Hinzu kommen mindestens drei Angriffe auf Tanker in und nahe der Straße von Hormus. Für Anleger stellt sich die Frage: Wiegt das Risiko eines Lieferausfalls schwerer als das aktuelle Überangebot – und welche Aktien profitieren, welche leiden?
Iran-Krieg: Angriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain und Tanker bei Hormus – Brent bei 92 Dollar – Wer profitiert an der Börse: Ölaktien oder Rüstung?
Nach iranischen Drohnen- und Raketenangriffen auf vier US-Stützpunkte in Bahrain und mindestens drei attackierten Tankern bleibt der Ölpreis mit rund 92 Dollar je Fass hoch. Was die Eskalation am Golf für die Exxon Mobil Aktie, Ölwerte, Rüstungsaktien und den DAX bedeutet.
Die Nachricht
Was ist am Wochenende am Golf passiert – und was ist bestätigt?
Nach dem Bericht griffen iranische Drohnen und Raketen am Samstag, 21. November, Stützpunkte wie Sheikh Isa und Juffair in Bahrain an. In einem zivilen Industriekomplex brach Feuer aus, Verletzte gab es laut Bericht nicht. Die britische Schifffahrtsüberwachung UKMTO meldete mindestens drei Angriffe auf Tanker; der Iran sprach dagegen von einem Tanker, der auf eine Seemine gelaufen sei. Das US-Zentralkommando CENTCOM bestreitet die iranische Darstellung zur Beschädigung einer F-16. Mehr als 14 iranische Tanker liegen demnach vor der Insel Kharg bereit, die US-Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen. Katar vermittelt: Am Freitagabend gab es rund zwei Stunden Gespräche.
Wichtig für die Einordnung: Die Angaben stammen aus Berichten einer Quelle und lassen sich in der Kürze nicht unabhängig bestätigen; die Konfliktparteien widersprechen sich zu Details.
Der Ölpreis bleibt gedeckelt
Brent liegt bei rund 92 Dollar und damit weiter deutlich unter früheren Kriegsspitzen. Der Markt preist nach Berichten einen Überschuss im Angebot ein, der die Eskalation teilweise ausgleicht.
OPEC+ im Blick
Die Ölminister beraten laut Medienberichten am Sonntag, 29. November, über den Förderrahmen 2027.
Aktienmärkte unter Druck
Der Nasdaq 100 verlor am Freitag 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte, der DAX schloss mit 24.802,78 Punkten 2,6 Prozent im Minus (dpa-AFX).
Das große Bild
Was bedeutet der Iran-Krieg für Ölpreis, Inflation und Zinsen – und für die Konjunktur?
Für Europa ist Energie der empfindlichste Hebel: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, die EZB hat laut Medienberichten eine Zinserhöhung im Dezember in Aussicht gestellt. Ein anhaltend hoher Ölpreis nährt Zweitrundeneffekte, weil höhere Transport- und Produktionskosten weitergegeben werden. In den USA liegt die Kerninflation laut Prognosen für den Core-PCE-Wert am Mittwoch bei rund 3,2 Prozent, die Fed könnte am 9. Dezember erneut anheben. Steigende Ölpreise würden diese Zinsangst verstärken und damit zinssensible Wachstumsaktien belasten – ein Zusammenhang, den die Märkte in dieser Woche bereits spüren.
Die Lage ist aber nicht eindimensional. Gold, klassischer sicherer Hafen, fiel am Freitag um 1,9 Prozent auf 3.533 Dollar (Dow Jones), weil Zinserwartungen den Preis belasten. Anleger flüchten laut Marktbericht eher in Staatsanleihen und den Dollar: Die zehnjährige US-Rendite sank am Freitag auf 4,91 Prozent. Ein Ölschock käme also zu einer ohnehin nervösen Börse – nach dem Rekordhoch von 27.001,67 Punkten am 12. November hat der DAX schon rund 8 Prozent verloren.
|Branche
|Beispiele
|Mögliche Wirkung
|Ölkonzerne
|Exxon Mobil Aktie, Shell Aktie, TotalEnergies Aktie
|Höhere Preise stützen Erlöse, Eskalation erhöht Schwankungen
|Rüstungsaktien
|Rheinmetall Aktie, Lockheed Martin
|Auftragsfantasie, aber Rheinmetall steht vor dem Kapitalmarkttag unter Druck
|Airlines und Chemie
|Lufthansa Aktie, BASF Aktie
|Höhere Treibstoff- und Rohstoffkosten belasten Margen
|Tanker und Schifffahrt
|Reedereien
|Höhere Versicherungsprämien und Umwege
Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose. Stand: 23.11.2026.
Quelle: Redaktionelle Einordnung auf Basis von dpa-AFX, Dow Jones und Euronews
Termine
Was müssen Anleger beobachten – welche Marken zählen diese Woche?
Heute um 22:00 Uhr spricht New-York-Fed-Präsident John Williams, am Mittwoch folgen um 14:30 Uhr der Core-PCE-Wert und das US-BIP, am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Am 26. und 27. November tagt der EU-Sondergipfel, am 29. November beraten die OPEC+-Minister. Geopolitisch bleibt die Straße von Hormus der Schlüssel: Jede weitere Meldung zu Tankerangriffen oder zu den Gesprächen in Katar kann den Ölpreis bewegen.
Häufige Fragen zum Iran-Krieg und zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis heute? Brent kostete am 23.11.2026 um 7:37 Uhr rund 92,45 US-Dollar, WTI 83,33 US-Dollar (dpa-AFX).
Was ist in Bahrain passiert? Der Iran griff laut Euronews am 21.11.2026 vier US-Stützpunkte mit Drohnen und Raketen an; Verletzte wurden nicht gemeldet.
Welche Aktien sind betroffen? Ölkonzerne wie die Exxon Mobil Aktie und die Shell Aktie, Rüstungsaktien sowie Airlines und die Chemiebranche (Einschätzung der Redaktion).
Wie reagiert der DAX? Der DAX wurde vorbörslich bei rund 24.890 Punkten gesehen (IG, 7:21 Uhr), nach 24.802,78 Punkten am Freitag.
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