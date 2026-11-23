Für Europa ist Energie der empfindlichste Hebel: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, die EZB hat laut Medienberichten eine Zinserhöhung im Dezember in Aussicht gestellt. Ein anhaltend hoher Ölpreis nährt Zweitrundeneffekte, weil höhere Transport- und Produktionskosten weitergegeben werden. In den USA liegt die Kerninflation laut Prognosen für den Core-PCE-Wert am Mittwoch bei rund 3,2 Prozent, die Fed könnte am 9. Dezember erneut anheben. Steigende Ölpreise würden diese Zinsangst verstärken und damit zinssensible Wachstumsaktien belasten – ein Zusammenhang, den die Märkte in dieser Woche bereits spüren.

Die Lage ist aber nicht eindimensional. Gold, klassischer sicherer Hafen, fiel am Freitag um 1,9 Prozent auf 3.533 Dollar (Dow Jones), weil Zinserwartungen den Preis belasten. Anleger flüchten laut Marktbericht eher in Staatsanleihen und den Dollar: Die zehnjährige US-Rendite sank am Freitag auf 4,91 Prozent. Ein Ölschock käme also zu einer ohnehin nervösen Börse – nach dem Rekordhoch von 27.001,67 Punkten am 12. November hat der DAX schon rund 8 Prozent verloren.